Fallout: la serie Amazon è splendida e cita meravigliosamente i giochi

La serie TV basata sull'universo di Bethesda, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Fallout, prosegue il trend positivo degli adattamenti cinematografici e televisivi dedicati ai videogiochi che ultimamente stanno popolando il grande e piccolo schermo. Superata la famigerata 'maledizione', particolarmente in voga ad inizio anni 2000, che colpiva puntualmente qualsiasi progetto audiovisivo legato ai franchise del nostro medium preferito generando risultati piuttosto scarsi (per utilizzare un eufemismo), il mondo del cinema e della serialità ha iniziato a sfornare trasposizioni decisamente più attinenti al materiale originale, almeno sotto il profilo visivo, con sommo gaudio degli appassionati.



È il caso dell'eccellente The Last of Us di HBO (per rinfrescarvi la memoria, ecco la recensione di The Last of Us HBO), della splendida Arcane di Netflix e, ovviamente, del recentissimo Fallout di Prime Video, un autentico fulmine e ciel sereno che ha saputo incarnare in modo insperato lo spirito del brand, al punto da essere definita canonica da Todd Howard di Bethesda. Ecco, dunque, cinque elementi in comune tra la trasposizione seriale di Fallout e la saga videoludica che dimostrano come Amazon MGM e Kilter Films abbiano davvero fatto i compiti a casa.



Prima di cominciare, però, è opportuno fare un appunto: nell'articolo che segue troverete qualche spoiler minore che, pur non anticipando nulla di troppo rilevante in termini di trama, potrebbe svelarvi qualche succoso dettaglio del setting che incontrerete nei videogiochi ma anche nella serie di Fallout. Consigliamo la lettura solo dopo aver visto tutti gli episodi.

Senso di meraviglia - L'uscita dal Vault

Non potevamo iniziare che con uno tra i momenti più emblematici delle ultime incarnazioni di Fallout (fatta eccezione per New Vegas), quello in cui si abbandona il Vault per la prima volta e si mette piede nel mondo esterno. È un passaggio davvero topico per gli abitanti del Vault che si lasciano alle spalle la sicurezza di un bunker antiatomico blindato nelle viscere della Terra per avventurarsi in un mondo tremendamente ostile, popolato da creature fameliche e in cui vige la legge della violenza.



Fallout 4

Serie TV

Le ambientazioni

Eppure, anche un'ambientazione tanto avversa può celare un fascino sbalorditivo: quando il portone d'acciaio si apre, appena dopo che i nostri occhi si saranno abituati alla luce accecante del Sole, ecco che il mondo si mostra in tutta la sua travolgente personalità, quasi a volerci suggerire le meraviglie e i pericoli che potremo incontrare sul nostro cammino. Sebbene possa apparire come un ossimoro, il primo contatto con la Zona Radioattiva, devastata da centinaia di anni di guerre nucleari e da ogni sorta di conseguente nefandezza, riesce a trasmettere, come pochi altri giochi riescono a fare: è come se un intero nuovo microcosmo, con le sue regole, le sue sorprese e anche le sue storture, non aspettasse altro che essere esplorato, vissuto, conquistato.Ovviamente anche la serie TV, pubblicata in un'unica soluzione su Prime Video a partire dall'11 aprile, non rinuncia a mettere in scena un istante di tale potenza visiva. Già nella prima puntata, la protagonista Lucy, brillantemente interpretata dall', si trova costretta ad allontanarsi dall'(apparente) sicurezza del suo Vault 33 per affrontare le molteplici insidie della superficie.L'episodio diretto da, già artefice dello sviluppo della sceneggiatura assieme alla moglie Lisa Joy e agli showrunner Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, riesce a restituire correttamente la solennità di questo istante, con la figura della ragazza che si staglia in ombra contro il bagliore luminoso del sole che filtra dall'ingresso. Ciò che trova all'esterno èdalla brutalità del conflitto bellico ma che, lambita dalla luce del tramonto, conserva parte della magnificenza che un tempo la caratterizzava. Davvero un ottimo tocco da parte del team creativo.

Uno dei fattori che ci hanno maggiormente stupito, in sede di recensione, è l'incredibile cura posta nella realizzazione delle scenografie, con elementi provenienti direttamente dalla lore dei giochi riproposti con mirabile fedeltà. È il caso delle molteplici ambientazioni che il trio di protagonisti si troverà a esplorare nel corso dell'avventura, che spaziano dai già citati Vault, anch'essi portati a schermo con una certa dovizia di particolari, a luoghi che risulteranno immediatamente familiari ai fan del brand come la catena di supermercati Super-Duper Mart, la compagnia petrolifera Red Rocket e, naturalmente, la leggendaria città di Shady Sands.



Red Rocket - gioco Red Rocket - serie TV

I negozi di Super-Duper Mart appaiono in diverse iterazioni del franchise, spesso anche come teatro di missioni appartenenti alla questline principale (memorabile quella legata al personaggio di Moira Brown in Fallout 3, tanto per fare un esempio). Si tratta di punti vendita della Grande Distribuzione che, in era pre-bellica, forniva qualunque genere di beni di prima necessità agli avventori e che, nemmeno a dirlo, sono diventati oggetto di feroci contese appena dopo la caduta delle bombe.



Proprio per questo, nella serie TV, il Super-Duper Mart ospita i predoni, che hanno colonizzato il supermercato impadronendosi delle sue risorse da vendere in cambio dei preziosi tappi e tenendo prigioniero un gruppo di ghoul. Nel corso degli episodi vedremo i nostri protagonisti alle prese con gli Scarafaggi Radioattivi, una delle piaghe più diffuse nelle wasteland di Fallout; con un esemplare di Gulper, i famelici esseri acquatici dalle proporzioni mastodontiche che infestano i corpi acquatici della Zona Contaminata, e perfino con uno Yao Guai, un orso orribilmente sfigurato dalle radiazioni .



Gulper - gioco Gulper - serie TV

Proprio qui, assistiamo all'inquietante incontro di Lucy con un peculiare modello di robot Mr. Handy, prodotto dalla General Atomics International, e a una violentissima scena d'azione che vede coinvolti proprio la versione di Fallout dei classici non-morti. La catena di stazioni di servizio della Red Rocket, invece, fa la sua apparizione in un momento più avanzato del racconto, ossia quando Il Ghoul, l'implacabile cacciatore di taglie interpretato da Walton Goggins, si ricongiunge con il cane CX404 affibbiandogli l'iconico nome di Dogmeat.



Nella lore dei giochi, la Red Rocket è divenuta celebre per essere la prima compagnia petrolifera a introdurre un nuovo sistema di carburanti basato sulla fusione nucleare, invece che sull'utilizzo di combustibili fossili, fattore che ne ha incrementato a dismisura la popolarità e ne ha ripulito l'immagine pubblica mentre, dietro le quinte, continuava a gestire gli affari più loschi.

Le stazioni di servizio a marchio Red Rocket appaiono in svariate occasioni nella Washington D.C. di Fallout 3, nella Boston di Fallout 4 e nel West Virginia di Fallout 76. Infine, non possiamo evitare di citare Shady Sands, la cui sola menzione nella Serie TV ha saputo causarci un sussulto. Si tratta infatti del primo accampamento che i giocatori potevano incontrare dopo essere usciti dal Vault nel capostipite della saga di Fallout, pubblicato da Interplay nell'ormai lontano 1997. Dopo essere divenuta la capitale della Nuova Repubblica della California in Fallout 2 ed essere citata in Fallout 3, Shady Sands riappare come punto di interesse esplorabile in Fallout: New Vegas, l'eccelso spin-off affidato alle sapienti mani di Obsidian nel 2010. Nella Serie TV di Prime Video, questa importante location non appare fisicamente ma il suo destino è legato a doppio filo con quello di Lucy, il cui sviluppo caratteriale e psicologico viene influenzato dalla scoperta di alcuni avvenimenti che hanno avuto luogo nella celebre città.

Le armi e gli oggetti di Fallout

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla realizzazione dei prop di scena che ricalcano in modo pressoché pedissequo quelli digitali visti nei vari esponenti della serie interattiva di Fallout. È il caso, ad esempio delle armi da fuoco, che appaiono replicate in modo incredibilmente fedele: c'è una scena in cui Maximus impugna una pistola 10mm modello N80 che sembra uscita direttamente da una schermata dei videogiochi oppure un'altra situazione in cui compare una delle inconfondibili pistole laser AR9, diffusissime nei capitoli più recenti del brand.



La pistola laser in Fallout 3 La pistola laser nella serie tv

Ottimo anche il lavoro svolto su altri oggetti celebri del mondo di Fallout come le statuette del Vault Boy, gli Stimpak e le armature atomiche in dotazione alla Confraternita d'Acciaio, con queste ultime (dall'aspetto modellato sulla base del design della T60) che riescono a trasmettere il giusto senso di pesantezza e potenza che ci si aspetterebbe da corazze di questo genere.



L'oggetto più rappresentativo dell'intero franchise, comunque, è senza dubbio il Pip-Boy, il massiccio dispositivo da polso in dotazione agli abitanti del Vault che, nei giochi, permette di avere sotto controllo la mappa, l'inventario, i documenti raccolti e tanto altro. Va da sé che anche la serie TV può vantare la presenza del Pip-Boy che, stando a quanto affermano gli attori coinvolti nel progetto, era una riproduzione realmente funzionante!

Le creature della Zona Contaminata

Non sarebbe un episodio di Fallout che si rispetti senza una buona dose di mostri e animali geneticamente modificati che possano rendere l'esplorazione della Zona Contaminata un vero inferno. La saga di videogiochi, nelle sue quattro incarnazioni numerate e altrettanti spin-off, ha portato alla luce bestie e creature abominevoli di qualunque tipo, sia del tutto originali che ispirate al folklore e alle leggende americane (sì, abbiamo ancora gli incubi ripensando alle missioni del Mothman in Fallout 76).



Nel finale, inoltre, è possibile intravedere il teschio di una delle minacce più potenti dell'intero universo narrativo partorito da Interplay: il letale Deathclaw. Lo vedremo nella prossima stagione?

CX404 / Dogmeat

Chiudiamo la disamina con quello che, probabilmente, è stato uno dei maggiori punti di discussione legati alla serie dal momento della diffusione del primo trailer. Nel corso della clip, infatti, è possibile vedere un cane che, per fattezze e comportamento, ricordava da vicino l'adorabile Dogmeat, il pastore tedesco che poteva essere adottato in Fallout, Fallout 3 e Fallout 4 e che rappresentava uno degli alleati più affidabili che era possibile reclutare. I comunicati promozionali della serie, tuttavia, si riferivano all'animale come 'CX404', allontanando la possibilità che si trattasse del medesimo personaggio apparso nei videogiochi.



Nel secondo episodio dello show tra l'altro assistiamo alla 'storia di origini' del cane, effettivamente chiamato CX404 e oggetto di enigmatici esperimenti di mutazione genetica da parte del dottor Wilzig, un altra delle figure chiave per la trama del serial.



Il dubbio, comunque, viene fugato definitivamente nel corso delle ultime puntate quando il Ghoul di Walton Goggins si riunisce con l'animale e, in preda a una delle drammatiche reminiscenze del suo passato, ricorda il suo precedente amico a quattro zampe e pronuncia la frase "I'm sorry, Dogmeat, but you ain't him" (letteralmente: mi dispiace, Dogmeat, ma tu non sei lui). E sì, abbiamo versato una lacrimuccia.



E voi? Avete trovato altri riferimenti alla serie videoludica di Fallout che vi hanno fatto battere il cuore? Fatecelo sapere nei commenti!