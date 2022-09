FeST, il Festival delle serie tv: tutti gli show premiati

La Triennale di Milano ha ospitato il mondo dell'intrattenimento in quest'ultimo fine settimana di settembre, nei suoi saloni si è infatti svolto il FeST, un grande Festival dedicato alle serie tv e all'universo dell'audiovisivo, che ha nuovamente incassato l'appoggio del pubblico bissando il grande successo dell'anno scorso. Come vi avevamo raccontato in occasione della presentazione del FeST, la kermesse ha dato modo agli amanti delle serie non solo di analizzare le tematiche più importanti del periodo, ma anche di scoprire cosa si cela dietro una produzione seriale, con panel dedicati per esempio alla sceneggiatura ed alla fotografia.



La serata conclusiva della manifestazione si è chiusa con la consueta premiazione dei Serial Awards, una manciata di assegnazioni dedicate alle migliori serie italiane dell'anno appena trascorso, votate da una giuria che contava più di trecento personalità provenienti dal mondo dello spettacolo. L'evento ha messo in luce la profonda varietà portata sui piccoli schermi dalle produzioni italiane provenienti da numerosi palinsesti, ma ha soprattutto cementificato il dominio tricolore di Netflix ed Amazon Prime Video, protagoniste indiscusse della serata con due show che hanno alzato l'asticella qualitativa delle nostre opere ad episodi.



Un lavoro collettivo

A navigare il pubblico presente alla premiazione nel corso dell'evento ci ha pensato un inatteso duo comico: Edoardo Ferrario, confermato sul palco in seguito ai buoni risultati dell'anno precedente, è stato infatti affiancato da Aurora Leone, nata artisticamente dal collettivo partenopeo dei The Jackal e nell'ultimo periodo salita alla ribalta nazionale con la sua partecipazione a Pechino Express.

La serata parte assegnando il primo di una lunga serie di premi che finiranno nella bacheca di Prime Video, perché la categoria "Look and Feel" (dedicata allo stile audiovisivo di un'opera) è andata a Bang Bang Baby, forte di una fotografia decisamente particolare ma riuscitissima - l'avevamo elogiata anche noi, insieme a tanti altri aspetti, nella recensione di Bang Bang Baby. I rappresentanti della serie ideata da Andrea di Stefano ritorneranno sul palco per ritirare, proprio al termine dell'evento, anche il premio speciale "Reframing Nature", per la capacità della sceneggiatura di sviscerare in maniera articolata i temi della famiglia e dell'identità personale.



Nell'elevatissimo numero di convincenti serie italiane distribuite nell'ultimo anno, una produzione Netflix ha però messo tutte le altre in ombra, per questo non ha sorpreso nessuno vedere Strappare Lungo i Bordi portarsi a casa i titoli per la miglior regia (assegnata a Michele Rech, che ha ringraziato la giuria e tutti i suoi colleghi attraverso un messaggio video), miglior sceneggiatura ed il premio speciale Iliad "Chiara e tonda" per la dolorosa sincerità della sua storia, chiudendo la serata con la vittoria per la Miglior serie dell'anno: la statuetta assegnata da Nora Felder - vincitrice dell'Emmy per la direzione musicale di Stranger Things - celebra in maniera totalizzante lo show che ha fatto breccia nei cuori di tutti gli italiani e non solo (è sempre un'ottima occasione per recuperare la recensione di Strappare Lungo i Bordi).



Le nuove personalità

Nel mezzo dei trionfi di Netflix ed Amazon Prime Video, ci ha pensato la Rai a sbandierare con orgoglio il tricolore grazie alle interpretazioni dei giovani protagonisti de L'Amica Geniale: a Francesco Serpico va infatti il premio "Cattiveria" per il suo odioso ritratto di Nino Sarratore, mentre le colleghe Gaia Girace e Margherita Mazzucco si dividono il titolo di Miglior Attore Protagonista e completano così la scintillante prova recitativa della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante (qui trovate la nostra entusiastica recensione de L'Amica Geniale 3).

Tra le personalità messe in luce durante la serata spicca quella della diciottenne Arianna Becheroni, che grazie a Bang Bang Baby si porta a casa il premio "Rising Star", mentre l'Armadillo di Valerio Mastandrea viene premiato come Miglior Attore non Protagonista e continua a rimpinguare la bacheca di Netflix e Zerocalcare. Gli ultimi interpreti vengono celebrati in coppia attraverso l'intrigante categoria "Miglior Relazione": nel mezzo degli amori adolescenziali ed adulti visti sul piccolo schermo, viene invece esaltato il rapporto controverso di Genny e Ciro nell'ultima stagione di Gomorra (potete tornare senza pensieri alla nostra recensione di Gomorra 5), permettendo a Marco d'Amore e Salvatore Esposito di inscenare un simpatico siparietto che ricalca l'amore disfunzionale dei loro personaggi immaginari.



Dopo aver sottolineato con un premio l'ottimo lavoro svolto da Salmo per la soundtrack di Blocco 181 (diventata proprio in questi giorni Disco d'Oro, mentre la serie in sé non ci aveva convinto del tutto, come potete leggere nella recensione di Blocco 181) e aver elogiato la rappresentazione pre-adolescente della serie Di4ri (recuperate la nostra recensione di Di4ri, la prima storia pre-teen italiana), la serata ci ricorda che serialità non significa soltanto finzione: Gianluca Neri, autore dell'acclamatissimo SanPa, ha infatti assegnato a Una Squadra - il ritratto delle difficili personalità presenti all'interno del gruppo vincitore della Coppa Davis '76 - il titolo di miglior docuserie dell'anno.



Non solo serial

Al di fuori del mondo serial più oggettivo trova gloria anche il podcast di Pablo Trincia Il Dito di Dio, che racconta il terribile naufragio della Costa Concordia, mentre tra gli spettacoli di intrattenimento Una Pezza di Lundini sconfigge il Pechino Express tanto caro alla conduttrice della serata e si porta a casa il titolo di miglior show entertainment dell'anno, assegnato tra le sapienti mani del suo autore Giovanni Benincasa (Valerio Lundini non ha purtroppo potuto partecipare alla premiazione perché, come ha dichiarato durante il videomessaggio di ringraziamento, era impegnato nella lettura di un libro).

Conclude la serata in maniera insoddisfacente invece la serie di Ferzan Özpetek, che trova luce soltanto nella simpatica categoria "Ci vivrei", dedicata alla miglior casa - dal punto di vista materiale, ma forse anche filosofico - vista sullo schermo (non perdete la nostra recensione de Le Fate Ignoranti). L'evento conclusivo della kermesse milanese ha dunque riportato alla memoria lo straordinario anno appena trascorso della serialità televisiva italiana, manifestatosi attraverso un catalogo di titoli molto convincenti che hanno nettamente migliorato lo standard qualitativo delle produzioni nostrane, lasciandoci incuriositi e fiduciosi in attesa delle nuove grandi serie in arrivo nei prossimi mesi.