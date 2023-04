Fleishman a Pezzi: il gioiello esistenzialista di Disney+

Sarà forse passato in sordina, visto lo scarso impatto mediatico di certi prodotti sul pubblico italiano, ma l'arrivo di Fleishman a pezzi su Disney+ (non perdete le uscite Disney+ di aprile 2023) potrebbe davvero configurarsi come uno dei momenti più sottovalutati e al contempo interessanti di tutta la stagione televisiva. Creato per lo schermo dall'autrice Taffy Brodesser-Akner sulle solide e apprezzate fondamenta del suo romanzo omonimo, questo adattamento targato FX è un prodotto completamente diverso da ciò che la sua apparenza potrebbe lasciar intuire.



Sfruttando l'ampio successo riscosso dal libro nel 2019, questa miniserie abbraccia in pieno gli stilemi della dramedy, gestendo con sorprendente equilibrio una notevole quantità di argomenti e personaggi senza mai risultare incoerente o superficiale (ne parlavamo anche nella nostra recensione di Fleishman a pezzi). In otto episodi dalla durata che sfiora (e in certi casi supera) l'ora, Fleishman a pezzi esplora senza paure temi importanti e mai banali con un'ironia pungente e un'amarezza di fondo che sembrano rivolgersi a un target ben preciso. Tale impatto si rivela presto una sola delle tante sfaccettature di un'opera universale che sfrutta il proprio intreccio per raccontare con coraggio la vita, la società, i rapporti e il tempo con una libertà intellettuale assai rara per produzioni di questo genere.



Lasciarsi un giorno a New York

L'incipit dello show è quanto di più curioso e camaleontico si possa immaginare. La famiglia Fleishman, rappresentazione emblematica di quell'alta borghesia americana lontana dalla vita comune, vive un momento estremamente delicato: Toby (Jesse Eisenberg), epatologo, e Rachel (Claire Danes), ambiziosa agente teatrale, si separano dopo 15 anni di matrimonio e due figli. Con la dolorosa fine di un amore ancora da digerire, il protagonista si trova per la prima volta aperte le porte della vita da single, tra app di appuntamenti e una libertà fino ad allora insperata.

Come accennato da un'arguta voce fuori campo che conduce lo spettatore fra le varie fasi del racconto, tutto cambia nel momento in cui Rachel lascia i figli da Toby per il weekend. Di punto in bianco, la donna scompare nel nulla: niente telefono, niente mail, nessuna notizia dai clienti o dall'assistente. Nell'esplorare le varie spire di un mistero tutt'altro che decifrabile, Toby si ritrova a confrontarsi con la brama di una nuova libertà e la soffocante vita genitoriale. La separazione da Rachel si fa prima veicolo di rabbia e frustrazioni a lungo represse, ma muta pian piano in una dolorosa sequela di timori e paure.



In questo contesto, la vita da padre e da neo-amante di Toby si alterna al recupero di legami perduti da tempo con gli amici di una vita, Seth (Adam Brody) e soprattutto Libby (Lizzy Caplan). Il trio di quarantenni, ciascuno a proprio modo frustrato per l'andamento della sua esistenza, permette all'intreccio di prendere pieghe inaspettate e persino di mutare nelle sue fondamenta, rendendo Libby il perfetto contraltare e la co-protagonista ideale (oltre che la narratrice) di una storia che esplora l'insoddisfazione e il risentimento da diverse prospettive.

Centellinando gli indizi sulla sparizione di Rachel e sulla condizione di Toby, l'autrice riesce con estrema facilità a sfruttare ogni contesto per offrire punti di vista differenti su una particolare fase della vita e su innumerevoli tematiche, spesso anche pesanti, affrontandole con un piglio moderno e indipendente. I disagi delle alte sfere di Manhattan permettono allo show di lanciarsi in ampie digressioni o pungenti provocazioni su talmente tanti elementi che sembrerebbe fin troppo facile perdere il filo.



Un caos perfettamente ordinato

Per quanto quest'iniziale descrizione possa trarre in inganno, la costruzione narrativa della serie e un'impressionante sequela di azzeccate soluzioni registiche allontanano lo spettro di qualsiasi problema nella gestione del ritmo o nella trattazione dei vari argomenti. Ciò che la Brodesser-Akner ha immaginato come affascinante e avvolgente rinasce qui sotto la visione di professionisti del calibro di Jonathan Dayton e Valerie Faris (registi di Little Miss Sunshine e Ruby Sparks), catturando lo spettatore nel proprio vortice e ricalcando non a caso le orme del romanzo che tanto aveva incuriosito pubblico e critica.

Gran parte della forza di Fleishman a pezzi sta proprio nella rappresentazione del proprio contesto. Non è un caso che il nome italiano della serie citi apertamente la nevrotica dramedy di Woody Allen, Harry a pezzi: l'ambientazione delle vicende, il protagonista e le sue digressioni introspettive, i baci e le lunghe passeggiate, persino la sua origine ebrea rimandano a una patina superficiale chiara ed evidente, la quale tuttavia serve soltanto a depistare lo spettatore per colpirlo con maggior efficacia man mano che la narrazione prosegue. Perché è nel ragionare sul dramma e sulle conseguenze del dolore che la serie FX riesce a scavare a fondo dell'animo dei suoi personaggi, rivelandosi eccezionale nel muoversi fra eleganti e sincere riflessioni espresse tramite metafore sui massimi sistemi o persino paradossi scientifici. Con l'idea di variare costantemente tra flashback e approfondimenti sui principali protagonisti delle vicende, Fleishman a pezzi riesce ad arrivare dritto al punto con un racconto che diventa tanto più aperto quanto si approfondiscono i loro pensieri e le loro motivazioni.



Gran parte di questo merito è dovuto alla crescente centralità femminile dello show, che grazie alle strabilianti interpretazioni di Lizzy Caplan e, soprattutto, di Claire Danes (probabilmente alla sua performance migliore) costruisce pezzo dopo pezzo un plot che poggia le proprie basi sulla struttura ferrea del conflitto per poi evolversi in un vero e proprio kaleidoscopio sociologico di impressionante concretezza. Senza timore di affrontare il patriarcato, i traumi materni o le violenze subite dalle donne, il racconto acquisisce la prospettiva femminile dell'autrice ma si fa anche portatore di temi universali. Il tutto senza mai disdegnare lo sguardo alle problematiche tutte maschili del diniego e della mascolinità moderna, lasciando però percepire una durezza di fondo tangibile in alcune dinamiche.

Il peso della visione diventa via via maggiore non perché eccessivo, ma per la miriade di sensazioni ed emozioni che travolgono chi osserva - ancor di più se si guarda la serie in una sessione di binge watching. L'effetto alla fine della visione è di totale stravolgimento interiore, ma anche di profonda soddisfazione. Si raggiunge una sorta di pace interiore, alla conclusione di Fleishman a pezzi. Non tanto perché si trovi conforto nel notare che molte delle ansie moderne sono spesso condivise da chiunque, ma perché si realizza che, oltre la coltre di fumo dei problemi moderni, c'è una strada che porta verso una vita di cui si possa pienamente godere.



La forza dell'autorialità

Forse nessun altro serial quest'anno è riuscito a imporsi con una tale cura nel raggiungere una simile pienezza tematica. Il coraggio e la forza di una sceneggiatura imponente sono però soltanto parte dell'equazione: il cast, che oltre alle già citate protagoniste si mostra omogeneo e ben amalgamato, permette a volti noti come quelli di Jesse Eisenberg, Adam Brody e persino Josh Radnor di brillare. Merito anche della messa in scena, che oltre a soluzioni estetiche che strizzano l'occhio a produzioni di mole cinematografica sfrutta al massimo una fotografia da film indie del tutto inaspettata.

Nasce così un connubio di sentimenti, emozioni e sensazioni che non lasciano indifferenti e che portano a vivere appieno ogni passo del percorso, facendosi completamente travolgere e quasi asfissiare dagli eventi. Perché Fleishman a pezzi è sì un racconto generazionale, ma è soprattutto un'articolata tesi sul concetto di rinascita. Per la sprezzante disamina dei rapporti di potere, del sesso e del concetto di morte, i tre pilastri di qualsiasi testo filmico, questa operazione rappresenta qualcosa di estremamente originale sin dall'idea della sua tortuosa struttura.



Un'altalena d'emozioni che può far male, lasciare senza fiato, ma che merita di essere vissuta nell'incertezza di ogni balzo - anche solo per poter avvicinarsi fugacemente all'idea di completare uno schema nato per contorcersi su se stesso. Proprio in questo modo, attraverso la costante costruzione di premesse pronte a esser disattese fino al finale, l'opera si fa intima e catartica nell'abbracciare temi cinicamente, drammaticamente alla portata di tutti. All'impronta autoriale che abbraccia l'introspezione per esplorare a fondo una storia si oppone una prospettiva deviante verso toni sempre più cupi, nutrita da un pathos vissuto che allontana la produzione dalla psicanalitica ironia alleniana.

L'intellettualismo del regista newyorkese fa così spazio a una satira più simile a The Stanley Parable, con un labirinto di dialoghi e significati che attendono solamente di essere approfonditi a dovere e una bomba di emozioni pronta a esplodere. Si ha la costante sensazione di poter vedere un intero episodio incentrato su uno sguardo o su un non detto, talmente pare salda la costruzione dell'opera. Tuttavia, anche il sovraffollamento di pensieri viene mitigato da ampi spazi concessi a chi osserva per riprendere fiato prima che sia troppo tardi.



La ricerca del tempo (perduto?)

Fleishman a pezzi non è certo una visione consigliata indistintamente a chiunque. Gli eventi affrontati dai protagonisti sono capaci di strappare sorrisi e lacrime in egual misura, rendendo la visione avvincente sin dai primi istanti ma anche estremamente provante. Chissà se quel mondo alla rovescia sia realmente così vicino al nostro, ammaliante come sembra tra le innumerevoli possibilità di una penna dalle mille sorprese. Produzioni di questo tipo raccontano con maestria impareggiabile i dettagli della separazione e l'eterno ritorno dei legami, ma soltanto le più riuscite azzardano un dialogo ulteriore che sfiori il meta-narrativo per raccontare il proprio universo.

Le atmosfere che colgono il viaggio verso il dolore raccontano storie di insoddisfazione e irrealizzazione, tra gli spettri di ciò che è stato e tra le ombre di ciò che non sarà. Il sottotesto ironico si fa traduttore del dramma, permettendo all'opera di assumere i connotati di una ricerca del tempo perduto che sembra però rievocare desideri e senso di appartenenza. Allora, tra i cocci di una vita vissuta e frammentata dagli oneri, anche abbracciare l'esistenzialismo può aprire la strada al cambio radicale.



In quest'alternanza di legami e vite (forse non) vissute, Fleishman a pezzi racconta il tempo con una perentorietà che vale da sola l'intera visione. L'idea che alla fine del viaggio due sguardi paralleli possano ritrovarsi crea un doppio filo tra le pieghe del tempo, prepotente e imperante. Non si possono vivere due vite in una, non ci sono vincitori e vinti, e come ogni storia è un equilibrio tra le fonti anche quella fra due anime tormentate non fa eccezione. Lo dicono gli occhi: Toby non ha le risposte alle sue paure; Rachel neanche.

Per gli spocchiosi dell'Upper East Side, così come per i borghesi del New jersey, ogni giorno di questa vita è un viaggio verso un vuoto che intimorisce e spaventa. Tuttavia, se Toby impara una cosa, è che anche il nero più assoluto può essere affrontato. E deve essere affrontato per andare avanti. Perché si può morire di solitudine e si può morire di speranza, ma è quella consapevolezza che rende la vita degna di esser vissuta lontano dalla desolazione. Bisogna passare attraverso il fuoco per non bruciare.