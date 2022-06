Da Game of Thrones a Dexter, ecco i teaser più iconici delle serie tv Speciale

I grandi chef amano intrigare i loro commensali con gli amuse-bouche, piccole e gustose anteprime della loro cucina che servono prima dell'ordinazione. Le case di produzione delle serie tv (ma anche dei film) hanno capito il trucco e ci prendono per la gola allo stesso modo. Ci riescono con i teaser, l'equivalente "assaggino" che solitamente precede il famoso trailer canonico. La differenza sta nella quantità: i teaser tendono a non superare quasi mai il minuto, i trailer invece sì.



Se togliete i marchi e lasciate soltanto l'elemento principale, noterete subito la differenza con questi ultimi, più lunghi, descrittivi, talvolta ormai anche troppo. Ma è difficile trovare il giusto equilibrio quando si parla di trailer per serie tv, figuriamoci di un teaser: al contrario dei film, devono raccontare una trama che si dilunga in più puntate, pertanto come riescono a dire tanto senza dire tutto? Eppure ce ne sono alcuni che sono riusciti nell'ardua impresa. Ne è un fulgido esempio il nuovo teaser della serie Amazon sul Signore degli Anelli, che ha fatto il suo debutto proprio il giorno dopo il ventesimo anniversario de La compagnia dell'anello: epico, teatrale, forgiato (letteralmente) con grande maestria. Questo è un assaggio gustoso. Vediamo, però, chi è riuscito a fare altrettanto bene: ecco la nostra lista dei teaser più iconici delle serie tv.



Dexter

Partiamo subito in modo "tagliente": una serie che ha fatto dei teaser un proprio cavallo di battaglia è senza dubbio Dexter. Quel gioco di dicotomie che tanto piaceva agli showrunner Showtime quando hanno deciso di rappresentare "il macellaio di Bay Harbor" sono sempre riusciti a esprimerlo in maniera impeccabile sin dal teaser della prima stagione: Dexter Morgan non era il solito poliziotto che desiderava proteggere gli altri in un modo convenzionale, attraverso i tribunali e la legge. Non amava prendersi una vacanza dal suo lavoro, lui era felice di fare ciò che faceva, ovvero essere circondato dal sangue.

Ironico, pungente, con un filo di macabra sagacia. Avevamo capito sin da subito che dietro gli occhi di Michael C. Hall si nascondeva un oscuro passeggero, scusate, intendevamo segreto: poliziotto di giorno, serial killer di notte. Perché? Come era arrivato a questo e come riusciva a farla franca? Nel corso di otto stagioni, tra alti e bassi, Dexter Morgan è sempre riuscito a tenerci ancorati al divano e così anche i suoi teaser, tra cui citiamo quello della sesta stagione e quello dell'ottava. Il volto integerrimo, intenso, quasi "innocente" di C. Hall è perfetto per il ruolo de " La mano sinistra di Dio" titolo del romanzo di Jeff Lindsay che ha ispirato la serie. Tutto di Dexter Morgan era un astuto e intricato gioco di inganni e parole, di visto e non visto, di presunto o provato. Anche i teaser dell'ultima stagione, Dexter: New Blood, rimangono un capolavoro della semiotica delle serie tv: prendete il primo e il secondo. Avevamo assistito all'ultima puntata dell'ottava stagione con la stessa pacatezza di chi si trova dentro un uragano, ne eravamo usciti stravolti, quindi sapere che a distanza di quasi dieci anni avremmo potuto, forse, vedere il nome di Dexter venir riscattato ci ha infuso una strana dose di speranza e sfiducia.



Il primo teaser del revival viveva di una perfetta dicotomia: laddove prima Dexter gettava le proprie vittime in mare, qui vediamo il suo sguardo rivolgersi alle fiamme, il calore di Miami lascia il posto al freddo di Iron Lake, e per finire una promessa che scioglieva ogni dubbio: Dexter avrà cambiato vita, ma a quanto pare non le proprie oscure abitudini. Questo era quanto prometteva il teaser, una bella promessa. Ma nonostante New Blood non sia un lavoro del tutto deludente ma di certo non all'altezza delle stagioni precedenti, grazie a una sceneggiatura continuamente spiazzante e complicata, come vi raccontavamo nella nostra recensione di New Blood, Dexter rimane una tra le serie tv poliziesche migliori di sempre. Potremmo, anzi, anche togliere il "poliziesche".



Game of Thrones

Come non citare tra i teaser più iconici delle serie tv sua altezza, Game of Thrones. Il capolavoro creato da David Benioff e D. B. Weiss ha toccato ogni aspetto inerente la comunicazione della serie, dai poster ai post, passando per i teaser.

Il "gioco" stava tutto nella capacità di far ruotare i personaggi: complice certamente la maestria di George R. R. Martin nel creare una struttura narrativa così ben caratterizzata, tutti i teaser della produzione HBO sono sempre stati altamente coinvolgenti, al punto che ancora oggi vengono inseriti nei corsi universitari del settore per insegnare "cosa vuol dire un teaser vincente": è difficile dire quale sia il migliore, citiamo senz'altro tutti quelli della sesta stagione, particolarmente impattante perché vediamo i i volti dei personaggi incastonati tra le mura della Casa del Bianco e del Nero, il tempio degli Uomini senza Volto, con quel significato profetico dell'inevitabile fine che potrebbero far tutti. Ma sarebbe impossibile non citare anche il teaser della settima stagione, un intreccio di azioni e strategie dal forte significato metaforico: il destino del Trono è una spietata partita a scacchi e i pedoni sono le statue che rappresentano le varie casate dei Regni. Si scontrano, si avvolgono, si sgretolano in una spirale che preannuncia l'incontro con gli Estranei e l'inizio dell'unica e vera guerra. E come non citare anche il teaser dell'ottava stagione, che se lo guardate bene, con quel tavolo visto dall'alto, il fumo e il fuoco, ha qualcosa di familiare...



The Walking Dead e Better Call Saul

Brevi, fugaci, mordaci: alcuni produttori sono stati maestri nel pubblicare teaser rapidi dal significato allusivo, come per esempio quelli su The Walking Dead. Soprattutto per il teaser di The Walking Dead 11 che non dicevano niente di concreto, pur mostrando tanto (per i fan): all'interno di ogni sillaba della scritta di The Walking Dead, appariva un oggetto, un'ambientazione, che si ricollegava a un personaggio o a una situazione, passata e (i lettori del fumetto sapranno bene) anche futura.

Un po' quello che ha fatto anche Better call Saul, con i suoi teaser veloci, sintetici, in formato "biglietto da visita": la AMC ha rilasciato alcuni teaser davvero brevi ma molto significativi. Neanche Braking Bad era riuscita a fare altrettanto, ma l'avvocato interpretato da Bob Odenkirk può vantare una comunicazione senza parole, fatta di filtri psichedelici, scatti nervosi, messaggi subliminali e l'immancabile humor arido come il deserto di Vince Gilligan. Un altro fattore che accomuna queste due serie, sono i canali di comunicazione: oltre alla classica rete televisiva, i produttori di The Walking Dead e Better call Saul hanno sfruttato molto Twitter, che in America ha ancora un discreto successo (non soltanto per Trump, a quanto pare). Ecco perché molti teaser sono stati pubblicati sul famoso social dell'uccellino blu, in alcuni casi anche in esclusiva, per sfruttare l'effetto "tweet".



The Witcher

Lo stesso effetto "da chiacchiericcio" l'hanno sfruttato anche nel primissimo teaser della serie Netflix The Witcher: ricordate il grande scalpore che si era sollevato su chi fosse più adatto a interpretare lo strigo di Andrzej Sapkowski? All'inizio molti fan avevano ipotizzato (e tifato) per Mads Mikkelsen, spigoloso, misterioso e tetro al punto giusto; altri ancora avevano realizzato fanart con Nikolaj Coster-Waldau o con Viggo Mortensen e bisogna dire che in effetti non ci sarebbero stati male nei panni del Lupo bianco, così come aveva alzato molte aspettative l'accostamento con Idris Elba, una prospettiva che si sarebbe potuta dimostrare perlomeno interessante.

Ma proprio col primo teaser di The Witcher rilasciato su Twitter, Netflix ha voluto palesare quanto azzeccata potesse essere la scelta di Henry Cavill nei panni di Geralt: lo strigo avanza verso di noi dalle tenebre, ci fissa e davanti alla questione se sia idoneo come strigo oppure no, lui ci beve su. Nient'altro da aggiungere, date un soldo al witcher.



Stranger Things e Westword

Interazioni tra personaggi e panorami ampi, vasti come un intero mondo di possibilità: largo ai teaser di The Stranger Things e Westworld. Se per il momento vi abbiamo presentato alcuni maestri della narrativa e delle riprese, degli effetti speciali e della sequenza logica della scenografia, adesso tocca menzionare chi ha saputo realizzare teaser che hanno il sapore della "tradizione", ovvero quel montaggio che sa molto di trailer, ma allo stesso momento è riuscito a dare spazio alla propria originalità, sfruttando una saggia dose di ambientazioni.

Per la l'uscita di Stranger Things 4 - qui trovate la nostra recensione di Stranger Things 4 - sarebbe riduttivo dire che le ambientazioni usate per i propri teaser abbiano avuto un fattore fondamentale: come non ricordare il brivido provato nel vedere il destino di Hopper in Stranger Things 4, mentre lavora in uno sperduto campo/prigione russa. La neve, i soldati, la ferrovia dicono ai fan tutto ciò che basta per alzare supposizioni e hype, soprattutto dato il tragico epilogo del finale della terza stagione.



Senza aggiungere di più, l'ambiente e le azioni che i personaggi svolgono, raccontano tanto, senza svelare troppo; si potrebbe dire che lo stesso sfondo diventa un protagonista, una narrazione. Così come capita anche nel secondo teaser di Strangers Things 4, dove viene mostrata Undici e il suo viaggio in California: nuovo posto, dunque, nuova vita, dove tutto pare andare per il meglio, verso quella che sembra essere "la migliore vacanza di primavera di sempre"... o forse no? Sappiamo che "cose strane" capitano ai protagonisti di questa acclamata serie Netflix.

Ma cose ancora più strane, osiamo dire "dell'altro mondo", capitano anche in Westworld, un'altra celebre serie della HBO i cui teaser sono piccoli capolavori. E l'ambientazione, va da sé, ha un ruolo principale: come poteva essere altrimenti in una storia basata letteralmente sull'interazione dei paesaggi e delle realtà alternative? Alcuni teaser della terza stagione di Westworld, attualmente l'ultima, sono stati anche acclamati dalla critica e hanno ricevuto il premio dalla Clio Entertainment. Qui le ambientazioni ritagliano e inquadrano scene e personaggi, lo stesso panorama cambia, muta tra azione e tensione, stile cubo di Rubik, confondendo lo spettatore, per quindici secondi, al punto da domandarsi quale parte del mondo vedrà nella prossima stagione.



Watchmen e Midnight Mass

Cos'altro si può valorizzare in un teaser vincente? L'ingrediente principale, il tempo. Quelli di Watchmen e Midnight Mass, per esempio, sono scanditi ed eseguiti in modo impeccabile dal punto di vista musicale, come un balletto alla Scala di Milano: scene, parole e personaggi seguono un ritmo preciso, sempre più incalzante, sempre più serrato; nulla è lasciato al caso, tutto è orchestrato.

Prendiamo il teaser ufficiale di Watchmen: il ticchettio di un orologio determina l'andamento delle sequenze e delle parole, dapprima è soltanto un rumore, poi si trasforma in un coro, che si confonde con lo scorrere dei secondi e l'incedere frenetico di un tempo che è prossimo a scadere. D'altronde, il tempo è sempre stato un argomento fondamentale nella storia che trae ispirazione dall'omonima serie a fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons. Non poteva che rappresentare al meglio la stessa essenza della premiata serie tv creata da Damon Lindelof.



E concludiamo con il teaser di Midnight Mass dove il medesimo effetto ritmico è presente, ma stavolta non è dato dalla lancetta di un orologio, bensì da una parola: "why". Un violino sferza, o meglio, azzanna le sue corde mentre sentiamo Padre Paul continuare a ripetere "perché?", domanda che pone a Riley (e in realtà anche a se stesso) nel tentativo di capire come mai ci capitano alcune situazioni spiacevoli. Noi non sappiamo, non riusciamo a trovare una spiegazione e spesso chiediamo a Dio il significato di ciò che ci succede. Questo è il senso del teaser e la risposta che riceviamo dalla serie, così come possiamo intuirla nelle prime immagini, è spesso inaspettata, ignota, oscura. Malvagia.