God of War su Amazon: cosa aspettarci dalla serie su Kratos e Atreus

Dando seguito alla lunga sequela di progetti targati Playstation Productions, con la serie HBO su The Last of Us in arrivo a gennaio (avete visto il trailer di The Last of Us?) e la conferma di un progetto su Horizon targato Netflix, è da poco giunta la conferma che anche Amazon Prime Video collaborerà con Sony per portare niente meno che God of War sul piccolo schermo. Un'altra IP iconica del colosso giapponese troverà quindi spazio in un nuovo medium sotto la guida di Mark Fergus e Hawk Ostby (creatori di The Expanse), con Rafe Judkins e forse lo stesso creator Cory Barlog tra i produttori esecutivi.



Pur consapevoli che ci vorranno verosimilmente almeno un paio d'anni prima di poter osservare qualsiasi tipo di materiale sullo show, siamo certi che con il susseguirsi di notizie e rivelazioni sulla produzione, ma anche sul casting e sulla stesura dello script, si alterneranno pareri d'ogni sorta di cui sarà interessante discutere insieme. Analizziamo quindi tutti i dettagli in nostro possesso e cerchiamo di approfondire l'eventuale approccio creativo a un'opera tanto amata, dando particolare attenzione agli elementi che non dovranno mancare e alle prospettive riguardo l'adattamento.



Dalla console al piccolo schermo

Nonostante la maggioranza dei prodotti a tema videoludico non abbiano certo brillato per qualità, gli ultimi anni hanno cominciato a invertire la tendenza: che sia per l'avvicinamento progressivo dei videogames ad atmosfere da grande o piccolo schermo, oppure per il ricambio generazionale di autori che hanno imparato a rispettare il medium, se non altro si è raggiunta piena consapevolezza di ciò che i fan e gli spettatori vorrebbero vedere se la loro IP preferita venisse trasposta al cinema o in TV.

I successi recenti, come Arcane, Cyberpunk: Edgerunners o Sonic, hanno mostrato il potenziale di questo mondo, mentre fallimenti come Halo e successi con riserve come Uncharted hanno permesso ai produttori di avere un'idea più chiara di quanto sia importante tener fede alle opere di riferimento. Nel caso specifico di God of War, è già stato confermato che la narrazione della serie televisiva intende iniziare direttamente dal ciclo norreno, tenendo a debita distanza i racconti epici dell'ascesa all'Olimpo di Kratos.



Per quanto possa dispiacere, l'idea alla base della direzione creativa è quanto mai logica e azzeccata, vista la rinnovata fama e profondità raggiunta dalla saga con i suoi nuovi capitoli. L'eventuale successo dell'epopea padre-figlio vissuta da Kratos e Atreus non vieterebbe, in ogni caso, di tornare indietro e raccontare il passato dell'uccisore di Dei attraverso flashback o eventuali prequel. Se pensiamo agli adattamenti targati Amazon, di certo non abbiamo dubbi sulla macchina produttiva: dando fiducia alla piattaforma per quanto riguarda il budget e la rappresentazione dell'ambientazione, sarà di certo più cruciale la scelta del giusto mood e dei giusti interpreti.

La ricerca del perfetto Kratos ha da tempo dato vita a speculazioni e fantasy casting, ma al di là delle ovvie doti fisiche del prescelto ciò su cui sarà necessario concentrare la propria attenzione è la presenza scenica del protagonista. Il Kratos norreno è maturo, più saggio, e ogni dialogo, ogni micro-espressione può esser cruciale per comunicare con lo spettatore. Avere un protagonista abbastanza carismatico e fedele è senza ombra di dubbio la priorità su cui Prime Video dovrà focalizzare i propri sforzi.



Quanto e come raccontare

Conoscendo Amazon, sarebbe lecito aspettarsi parecchie divergenze rispetto alla fonte. Tuttavia, la presenza di Barlog nelle vesti di produttore esecutivo potrebbe facilmente sovvertire i pronostici, specialmente considerando il tandem di autori che dovrebbero gestire lo show. The Expanse, al netto dei suoi limiti, ha saputo costruire un mondo interessante colmo di idee intriganti. Gran parte del merito va dato proprio agli showrunner, che con la giusta direzione in mente potrebbero fare grandi cose.

La decisione più importante da prendere, al di là delle dinamiche di produzione, sarà come sempre interna alla writing room. Capire nel migliore dei modi quanto sviluppare pedissequamente rispetto ai videogiochi e quanto variare per offrire colore, epicità e varietà su un altro medium sarà il compito più arduo per Amazon. Queste decisioni saranno cruciali per la buona riuscita della serie. Osservando con attenzione la narrazione dei recenti God of War, appare evidente la discontinuità fra i due approcci narrativi presentati da Barlog prima e da Williams poi. Se la presenza del primo basterà a sovvertire la direzione meno tragica e più avventurosa presa dal secondo, potrebbero crearsi i presupposti per un grande drama epico a tinte norrene; se ciò non dovesse avvenire, potremmo rischiare di trovarci davanti a un prodotto capace di far innamorare il pubblico generalista senza però soddisfare appieno gli appassionati.



Di certo, l'idea di una storia completamente slegata dalla continuity ufficiale è altamente improbabile, per quanto i recenti adattamenti abbiano spesso preferito adottare questa strategia per non inimicarsi troppi spettatori. Si tratterebbe comunque di una lama a doppio taglio, dato che in verità molti fan sperano di vedere portata avanti la storia di Kratos nel modo più epico possibile, magari espandendo e migliorando per quel che si puà la narrazione dei giochi.

Per quanto la trama in sé potrebbe rivelarsi lineare o esageratamente guidata, la forza dei vari personaggi scoperti nei regni di Odino e la profondità da essi mostrata potrebbe permettere alla serie di ottenere un grande successo. Se gli autori riusciranno a trasporre l'anima dei protagonisti e dei volti che ruotano intorno al loro viaggio, cogliendo la grande opportunità del piccolo schermo per approfondire contesti e storyline secondarie, la serie su God of War potrebbe davvero sorprendere tutti.