Da Gomorra a The Bad Guy: il rinascimento delle serie tv italiane

Guardando ai prodotti seriali distribuiti negli ultimi decenni, appare chiaro come il nostro Paese non abbia assorbito con particolare grazia il passaggio di testimone dal cinema ai piccoli schermi domestici. Quella modifica sostanziale dalla narrazione fissa e contenuta dei film a quella degli sceneggiati televisivi, diventati ad oggi una delle fonti più ricche di storie appassionanti, venne attuata volgendosi con eccessiva convinzione verso un pubblico alla ricerca di un passatempo costante ma non impegnato.



Mentre le reti tradizionali continuano a produrre questo tipo di opere a basso budget e dalla forte fidelizzazione - riempiendo i palinsesti pomeridiani con fiction turche e spagnole quando le nostre non sono sufficienti -, grazie allo streaming stiamo assistendo alla comparsa di piccoli gioielli seriali orgogliosamente italiani, capaci di coniugare l'intrattenimento a quella particolare finezza che aveva reso unico il nostro cinema.



Sotto un cielo di serie

Non è esattamente semplice risalire alla vera e propria nascita della serialità italiana, poiché potrebbe essere considerata tale anche la rappresentazione teatrale trasmessa a spezzoni durante i primi anni '50, ma tenendo fede al significato più attuale del termine ci rendiamo conto come i primi sceneggiati televisivi nostrani siano quelli del Settanta, firmati da autori illustri come Franco Zeffirelli, Mario Bava e Franco Rossi. Erano dei giganteschi kolossal quelli finanziati da Mamma Rai in collaborazione con altre case di produzione, dai costi esorbitanti e difficilmente gestibili sul lungo periodo, per questo non sorprende il repentino passaggio a quel tipo di fiction che tuttora spopola sui nostri schermi.

Budget irrisori e sceneggiature adattate da format esteri hanno finito con l'appiattire il nostro panorama televisivo-culturale, dominato ormai dalle versioni ecclesiastiche dei celebri detective di una volta, ma l'avvento delle pay-tv ha garantito qualche spunto decisamente interessante seppur saltuario.



È stata soprattutto Sky ad esporsi finanziariamente per portare sui nostri schermi grandi serie italiane, sia di tipo più estroso ed autoriale (leggasi la recensione di The New Pope per maggiori informazioni) che sprezzante e metareferenziale (nell'ultima stagione il distributore è cambiato, ma anche nella recensione di Boris 4 possiamo trovare i grandi pregi della comicità più ragionata).

Sono opere particolari ed intense quelle che brillano nel firmamento tricolore della tv, ma il pubblico di riferimento si dimostra esiguo - ristretto dai costi non accessibili a tutti dei piani di abbonamento - ed i format che vivono e muoiono della sottocultura italiana risultano difficilmente vendibili all'estero: anche per questo la nostra serialità non ha mai vissuto una vera e propria esplosione di popolarità, ma tutto è cambiato con l'avventura criminale di Genny e Ciro nel 2014.



Il nuovo corso della tv italiana

Dopo 5 stagioni si è conclusa l'epopea dei due amici-nemici (recuperate qui la nostra recensione di Gomorra 5), un'opera appassionante ed imperfetta che ha calato in terre partenopee le sensazioni costruite dalle grandi serie gangster d'oltreoceano, riuscendo a conquistare sia il pubblico italiano che quello straniero. Al netto dei suoi alti e bassi, Gomorra ha avuto sicuramente il merito di piazzare la scena italiana nei piani di produzione di tante major, e da allora le cose sono davvero cambiate per la nostra tv.

Immaginare che un gigante del settore come HBO si affiancasse alla Rai di Don Matteo per produrre uno show sembrava impossibile fino a pochi anni fa, eppure la nostra recensione de L'Amica Geniale 3 testimonia l'incredibile riuscita del progetto, mentre la rivoluzione dello streaming dai costi contenuti ha permesso di sperimentare con i generi di riferimento dando vita ad opere a dir poco appassionanti.



Solo pochi giorni fa vi raccontavamo, con la recensione di The Bad Guy, di una serie imperdibile per sceneggiatura e graziata da un cast di prim'ordine, ma la divisione italiana di Amazon Prime Video era già riuscita a creare ottime serie tv, come dimostrano la recensione di Bang Bang Baby e la recensione di Prisma. È proprio mirando ad un pubblico molto giovane che la nostra televisione sembra in grado di dare il meglio di sé, perché anche Netflix ha piazzato il colpaccio accaparrandosi i diritti della versione tricolore di Skam (recuperate la recensione di Skam 5 per scoprire uno dei migliori prodotti del panorama teen) e producendo l'adattamento di Tutto Chiede Salvezza, una serie capace di dominare molto a lungo le classifiche di visualizzazione in streaming.

Un'altra operazione apparentemente rischiosissima ci ha permesso di godere della versione animata di Zerocalcare, e nel rileggere la recensione di Strappare Lungo i Bordi è impossibile non rimanere invischiati nell'hype che circonda il suo prossimo progetto, di cui conosciamo soltanto il titolo Questo Mondo Non Mi Renderà Cattivo (non sarà un sequel del suo primo capolavoro televisivo, questo è certo).



Dando uno sguardo ai titoli che verranno, da Netflix e la sua Vita Bugiarda degli Adulti e Supersex - che vedrà Alessandro Borghi vestire (o svestire?) i panni di Rocco Siffredi - alla solita Sky, che consentirà ai fratelli D'Innocenzo di rileggere Dostoevskij attraverso un crime thriller oltre a mettere Luca Marinelli nella divisa del Duce, anche senza le ovvie sorprese che puntelleranno il prossimo anno il futuro della serialità italiana appare luminoso, lontano dai pallidi tentativi di imitare la tv americana e finalmente in grado di percorrere fino in fondo una strada che sia autoriale ma anche appassionante e concreta.