Hannibal: l'eredità di una serie viscerale con Mads Mikkelsen

Quando si torna a parlare dell'Hannibal di Bryan Fuller si alternano ricordi di gioie estatiche e di peccati mortali. La serie NBC, andata in onda per tre stagioni dal 2013 al 2015, ha lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo moderno (sapevate che Mad Mikkelsen non rifiuterebbe Hannibal 4?). Eppure, salvo una costante promozione da parte della critica di settore, lo show ha finito per esser snobbato dal pubblico generalista per via della sua complessità tematica e della sua cruda estetica. Entrambi fattori che, a onor del vero, hanno in seguito consacrato Hannibal come prodotto delizioso per una folta nicchia di appassionati.



L'ormai prossima uscita di Hannibal in home edition rappresenta l'occasione perfetta per approfondire strumenti e conquiste di un'opera che ha saputo raccontare attraverso la propria estetica le innumerevoli sfaccettature della mente umana. Quello di Hannibal è un mondo in cui il crime drama muta e si contorce su se stesso, stravolto dai suoi simbolismi e da un onirismo imperante che affascina e attrae in un'estasi dell'orrore. Ma non solo: sfruttando il legame simbiotico tra i due protagonisti del racconto, Hannibal sfiora persino i massimi sistemi dell'esistenza riproponendo in maniera completamente originale tematiche assai complesse attraverso i personaggi dei celebri romanzi di Thomas Harris.



Storia di uno scambio reciproco

Hannibal racconta in maniera estremamente filosofica e analitica uno dei personaggi più iconici della storia del cinema e della letteratura. Si tratta proprio del celeberrimo Hannibal Lecter reso cult da Anthony Hopkins ne Il Silenzio degli Innocenti, ma il personaggio viene qui esplorato e decostruito quasi completamente per raccontare qualcosa di estremamente diverso.

Discostandosi immediatamente dalla pietra miliare del compianto Jonathan Demme, il lavoro compiuto da Fuller e soci mira ad approcciare il materiale di riferimento in maniera del tutto nuova, esplorando frammenti distanti da altre rappresentazioni per porre quanto noto sotto una nuova luce. Sin dalle prime sequenze è evidente la fervida passione dello showrunner per le opere letterarie legate al personaggio, ma per quanto Fuller abbia sacralizzato il lavoro di Harris nessuno dei suoi elementi è stato ritenuto intoccabile.



Proprio sfruttando questo elemento cruciale si è potuto ampliare lo spettro contenutistico di Hannibal, che nella sua sofisticata autorialità prende quanto più possibile da Red Dragon (il primo dei romanzi dedicati a Lecter, predecessore de Il silenzio degli Innocenti) per esplorarlo nelle sue radici più cupe e mistiche. Il racconto che vedeva il peculiare profiler Will Graham (l'ispirazione dietro la ben più celebre Clarice Starling) affrontare diverse peripezie dopo aver arrestato il serial killer Hannibal Lecter è stato così rimaneggiato, frammentato e ricostruito esplorando la costruzione del legame tra Graham e quest'ultimo - avvenuta ancor prima degli eventi narrati nel romanzo originale.

Centellinando e riavvolgendo i vari elementi in una narrazione ambigua e contorta, la serie poggia le proprie basi sul forte dualismo tra i due protagonisti: il Graham interpretato da Hugh Dancy e il Lecter portato in scena da Mads Mikkelsen hanno sin da subito mostrato un'alchimia incredibile (avete visto Mikkelsen e Dancy di nuovo insieme?) e il loro rapporto cresce di episodio in episodio fino a sfociare in una dinamica estremamente ambigua - ai limiti dell'ossessione amorosa. Hannibal non si è mai posta il solo obiettivo di raccontare, bensì quello di sfruttare le dinamiche tipiche del genere crime per lanciarsi in digressioni sempre più esplicite riguardo ai due personaggi e al loro particolarissimo legame.



Voci dall'interno

Proprio in questo senso, la psicologia dei protagonisti si rivela fondamentale per comprendere appieno il valore delle scelte di Fuller e colleghi. Da una parte vi è una carica esplicita tale da rendere il personaggio di Hugh Dancy una sorta di meta-narratore, dall'altra un prepotente alone di mistero che spinge a scervellarsi nell'interpretare i segnali celati tra le espressioni enigmatiche di Mads Mikkelsen.

Il potere più grande di Hannibal risiede nella sua capacità di lasciar parlare le menti attraverso le immagini, sfruttando le parole come mezzo per il pensiero e quindi rendendole pregne di significato. Questo concetto si rende palese osservando la natura dello stesso Graham: la prospettiva di un animo sensibile e fragile, terrificato dalla sociopatia, fa da contraltare a ciò che avviene in ogni scena del crimine, dove la sua empatia quasi super-eroistica crea un momento introspettivo in cui la mente viene messa a nudo, incarnando la violenza e l'orrore di ogni killer. Allo stesso modo, la prospettiva del Lecter di Mikkelsen è emblematica nel rappresentare una pacatezza e un'eleganza diaboliche alternate all'efferatezza del personaggio, creando una versione di Hannibal che si esalta nel mistero e nel fascino della propria figura.



Ogni dialogo, ogni scambio o interazione diviene afrodisiaca per entrambi gli interlocutori, trascinandoli l'uno verso l'altro pur segnando marcatamente la distanza fra i due caratteri. Per il celebre serial killer, la figura di Will non rappresenta altro che il pasto definitivo per la sua mente e la sua gola, e quel meccanismo di fascinazione reciproca finisce inevitabilmente per colpire anche lo spettatore, incuriosito dalle deduzioni di Graham e intrigato da tutto ciò che gira intorno a Lecter.

La serie sfrutta quindi questo stratagemma per evolvere il proprio dialogo, virando sempre più verso l'astrazione man mano che il rapporto tra i due volti dello show si fa più intricato. Questo processo porta chi osserva a chiedersi costantemente dove Will si posizioni nella sottile dicotomia tra bellezza e brutalità, domandandosi quanto si possa realmente "conoscere" l'altro, ma non solo: tra sprazzi di macabra razionalità e intermezzi di estatica violenza, Hannibal porterà spesso a rivalutare dall'interno il confine che divide grazia e orrore.



Istinti e riferimenti

Scavando ancora più a fondo, emerge la ricercatezza tematica di uno showrunner che non intende accontentarsi di ampliare la superficie simbolica della propria creatura. Bryan Fuller affronta con coraggio temi sempre più ampi, mescolandoli all'introspezione dei suoi personaggi così da poter approfondire più o meno velatamente le proprie analisi.

Hannibal non si fa solamente ricettacolo di riflessioni hitchcockiane su sesso e morte, ma rappresenta con sensazionale tenacia un denso dedalo di dualismi: oltre a quello fra i due protagonisti, infatti, emergono confronti costanti tra realtà e finzione, tra un onirismo lynchiano e concreti simbolismi degni del miglior Kubrick. Proprio come spesso raccontato dai due mostri sacri che hanno dato a Fuller un chiaro riferimento stilistico da seguire, il reale conduttore delle vicende sembra via via evolvere in un'analisi del concetto di "tempo". Inevitabile e così ovvio, il tempo è la forza più letale in Hannibal, capace di ergersi al di sopra dell'umanità e di ancorare l'essere al suo piccolo spaccato di realtà.



Proprio per questo non mancano immagini e riferimenti più o meno espliciti, dai disegni di Will alle profonde riflessioni di Lecter sull'importanza della consequenzialità. L'idea di concepire il tempo come un flusso al quale soccombere è forse uno dei concetti più interessanti fra quelli rappresentati negli ultimi vent'anni di televisione. In questo confronto tra chi cerca di controllare i risultati delle proprie azioni (Graham) e chi si lascia sottomettere dal flusso senza tentare di controllarlo (Lecter), i parteggiamenti sfumano fino a disperdersi nella nebbia che separa luci e ombre.



Demoni e Dei

Attraverso coinvolgenti giochi di rimandi e numerose rappresentazioni simboliche, Hannibal sembra persino sfidare il concetto stesso di divinità, e forse a buon rendere. La figura di Lecter si rivela cruciale per mostrare come la mente vada ben oltre qualsiasi preconcetto o etichetta, al punto da poter tranquillamente portare qualcuno a guardare Dio negli occhi e a ridere della sua crudeltà verso gli uomini. Nell'apoteosi del suo dialogo, Fuller scomoda i massimi sistemi facendo emergere la figura di un Diavolo che non ha paura di sfidare Dio per trarne divertimento o giovamento.

La carica esoterica della serie, esaltata dal flusso ineluttabile del tempo, esplora la classica dicotomia tra bene e male in un'ottica di costante progressione: nel suo continuo peregrinare tra spazi eterei e dialoghi agghiaccianti, Hannibal abbraccia il metafisico perché è la dimensione più congeniale per menti tanto alte e affini quanto le ambizioni di simili analisi. Lo show riesce a sconvolgere e a confondere, creando un legame intenso tra opposti destinati ad attrarsi.



A differenza di grandi prodotti del genere, questo show non mostra soltanto una discesa verso gli inferi, ma porta direttamente su schermo l'orrore di un mondo a metà tra realtà e incubo. Ricca, elegante e densa come poche altre, la serie di Bryan Fuller è un prodotto destinato ad approfondimenti che resister al flusso del tempo, una perla rara da osservare con attenzione mentre si carpisce ogni ragione di chi ha voluto chiedersi perché la mente umana possa portare a determinate azioni, trovando risposta nell'ipotesi che anche a Dio possa piacere uccidere.