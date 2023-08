Henry Cavill saluta Geralt: The Witcher è morto?

Henry Cavill è sinonimo di The Witcher? Non necessariamente, anche se negli ultimi anni ha dimostrato ampiamente il suo amore per la saga (letteraria e videoludica), cercando di interpretarla al meglio nella serie TV di Netflix. Il ruolo di Geralt di Rivia da lui realizzato, curiosamente, è stato ben accolto da un vasto e variegato pubblico, composto sia da fan dei libri di Andrzej Sapkowski sia dagli appassionati della trilogia videoludica sviluppata da CD Project RED. Due sfere d'accoglienza ben distinte quindi, seppur accomunate dall'amore nei confronti di un personaggio che si era posto, almeno fino a quel momento (senza contare i tentativi di trasposizione privi di una distribuzione mondiale) sfruttando dimensioni linguistiche ben differenti e dando un'immagine di sé ancora oggi distinta.





Recenti dichiarazioni e informazioni hanno confermato l'addio di Henry Cavill alla serie di Netflix, e non tutti hanno accettato bene la notizia. Non conoscendo ancora le ragioni ufficiali del suo abbandono da The Witcher, è comunque interessante riflettere sull'impatto che Cavill stesso ha avuto sul progetto per il piccolo schermo, sull'attrattiva che ha suscitato nei confronti di un pubblico inizialmente scettico all'adattamento e sull'enorme impegno che ha investito nel plasmare un personaggio che ha superato le aspettative dei due gruppi di fan precedenti. La sua sostituzione potrebbe influenzare negativamente il futuro di The Witcher, riducendo ulteriormente l'interesse nei confronti della serie?



Un vero e proprio fan boy

Prima ancora della messa in onda di The Witcher su Netflix, Henry Cavill si era posto parlando direttamente coi fan di Geralt, cercando in tutti i modi di rassicurarli riguardo al lavoro di Netflix e mostrando il suo amore per la storia e il progetto in sé.

Durante alcune interviste rilasciate anni fa, l'attore confessò di essere un grande appassionato di videogiochi, tra cui Warhammer, Half-Life e soprattutto The Witcher. La sua prima esperienza con questa saga sembra essere stata con il terzo capitolo uscito (Wild Hunt), rivelando di averci trascorso circa 200 ore. Sembra che sia stato proprio il suo grande amore per il genere fantasy e i videogiochi a spingerlo verso il ruolo di Geralt di Rivia, impegnandosi al massimo per essere considerato per la parte, fra tutte le scelte che all'epoca erano in gioco in termini di cast. Questo particolare e specifico amore per il personaggio e il suo mondo è palese nell'impegno che dimostra sia sul set che al di fuori, con l'attore stesso ha più volte confermato di aver letto anche i libri dello scrittore polacco da cui tutto ha avuto origine. Partendo da ciò in moltissimi si sono sentiti di dare fiducia al progetto e a un attore che non avrebbe mai tradito l'identità di un contesto fantasy sì vasto, ma con regole precise.





Il Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill funziona sullo schermo, è giusto dirlo senza troppi giri di parole. Stiamo parlando di un cacciatore di mostri distaccato e a tratti apatico, delineato da uno sguardo profondo e da un silenzio che si accompagna a una violenza difficile da comprendere completamente. Non è il solito belloccio dalla chioma argentea, ma un vero e proprio groviglio di traumi personali e dolore inespresso che si ritrova continuamente invischiato in storie più grandi di lui, in intrighi complessi e in scontri all'ultimo sangue.

Il percorso del Lupo Bianco non è affatto semplice da descrivere e trasporre, specialmente quando la mano stessa del suo autore tende a complicarne le gesta più del dovuto, di tanto in tanto. Nonostante la complessità del suo agire e del modo in cui vive il mondo che lo circonda, stiamo pur sempre parlando di un protagonista che cerca in tutti i modi di apparire distaccato e lontano dagli eventi che lo circondano, senza mai riuscirci del tutto (recuperate la nostra recensione di The Witcher 3).



Questo particolare binomio di freddezza e coinvolgimento (anche emotivo) ritorna piuttosto bene nella serie Netflix, giocando con la bellezza di un Cavill che si è impegnato in tutti i modi per plasmare sul piccolo schermo le caratteristiche più note del protagonista di The Witcher. Le sue dichiarazioni in tal senso sono state molteplici, così come le conferme dei sacrifici sia fisici che mentali, al fine di offrire la migliore interpretazione possibile.

Ovviamente, non tutti sono d'accordo con le scelte fatte nella serie, ma resta il fatto che un amore così sincero è stato tangibile dalla prima all'ultima scena girata dall'attore, il quale sembra non essersi mai risparmiato per lo show (anche in termini di coerenza con quanto visto nei libri, e attenzione ad aiutare nel rendere alcuni momenti nel miglior modo possibile).



Un personaggio difficile ma non impossibile

Oltre al grande impegno dimostrato fino ad ora da Henry Cavill, è giusto sottolineare che stiamo comunque parlando di un ruolo che potrebbe essere interpretato anche da molti altri attori.

L'affetto mostrato da Cavill nei confronti di Geralt ha sicuramente colpito i cuori di tutti i fan di The Witcher, rendendoli tristi quando è stato annunciato il suo abbandono senza però specificarne i motivi. Questa situazione ha dato origine a diverse speculazioni, alimentando varie teorie riguardo a una scelta che rimane ancora avvolta nel mistero. Qualcuno ha collegato la decisione a ciò che era accaduto con la possibile ripresa dell'attore nel ruolo di Superman, altri hanno ipotizzato incomprensioni sul set tra Cavill e la produzione, mentre alcuni, tra le speculazioni più accreditate, hanno suggerito che sia stato lui stesso a scegliere di lasciare a causa di divergenze riguardo alla direzione presa dalla serie di Netflix, sia in passato che attualmente.



Di conseguenza, la necessità di trovare un sostituto è diventata urgente, almeno secondo le dichiarazioni di Lauren Schmidt Hissrich, showrunner di The Witcher, rilasciate a Total Film. A suo dire, si sono trovati a scegliere fra due strade unicamente possibili: chiudere la serie o procedere con una nuova scelta di casting. Ciò che è stato mostrato nelle prime tre stagioni dello show, ovviamente, non ha esplorato completamente le potenzialità narrative di una saga fantasy vasta e articolata. Partendo da questa considerazione, è logico tentare di cambiare il protagonista per continuare una narrazione che ha ancora molto da raccontare.

D'altra parte, non sorprende la reazione della community che negli ultimi anni si è affezionata particolarmente a questo attore, dimostrando dedizione e passione per il personaggio e la serie stessa. Proprio per questa ragione, sarà difficile sostituirlo, non perché il ruolo sia esclusivamente adatto a lui, ma a causa del particolare "legame" che ha saputo costruire con gli stessi fan, con una nicchia di appassionati che hanno ritrovato in lui e nelle sue dichiarazioni qualcuno di simile e vicino, qualcuno che forse riesce a comprendere l'importanza di The Witcher e di Geralt di Rivia meglio di quanto loro stessi non abbiano mai fatto, o anche semplicemente allo stesso identico modo. Questo lo rende insostituibile? Assolutamente no.



Il sostituto

Secondo quanto rivelato finora, sarà Liam Hemsworth a sostituire Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia. Molte persone lo ricorderanno sicuramente per la sua interpretazione in Hunger Games e per il lavoro svolto in altre produzioni.

Il suo curriculum è ancora in fase di costruzione e il valore specifico è ancora tutto da dimostrare, in un certo senso. Oltre alle intenzioni di fare del suo meglio, lo scorso ottobre Hemsworth ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio profilo Instagram che chiariscono il suo profondo rispetto sia per la parte che per Cavill stesso: "Come fan di The Witcher sono al settimo cielo per l'opportunità di interpretare Geralt di Rivia. Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato che mi abbia passato le redini e mi abbia permesso di impugnare le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura. Henry, sono un tuo fan da anni e sono stato ispirato da ciò che hai portato a questo personaggio amatissimo dal grande pubblico. Avrò anche degli stivali grandi da riempire, ma sono davvero entusiasta di entrare nel mondo di The Witcher".



Anche gli altri membri del cast di The Witcher hanno espresso dichiarazioni simili durante varie interviste, confermando l'enorme impegno del nuovo attore, sia fisico che emotivo, nel cercare di immergersi completamente in un ruolo che fino a questo momento è stato pressappoco iconico, nel suo piccolo. La buona volontà di Hemsworth sembra essere presente, così come il passaggio del testimone da parte di Cavill. Ora tutto sta nelle mani del pubblico, che ha investito la propria fiducia in un volto che si appresta a cambiare il personaggio, con la serie tv che richiede un ulteriore sforzo per proseguire lungo il suo percorso, e l'obiettivo di rendere al meglio un mondo fantasy ora sulle spalle di un attore che deve ancora dimostrare il proprio talento.

Sarebbe ingiusto ridurre tutto il fascino di Geralt all'interpretazione di Henry Cavill, dato che si tratta di un personaggio estremamente magnetico fin dal suo esordio nei primi racconti di Sapkowski. Il grande merito dell'attore è stato quello di rispettare fino in fondo alcune caratteristiche precise, cercando di plasmare la propria immagine dello strigo con un impegno maniacale e religioso nei confronti del materiale originale, con un occhio di riguardo anche in direzione delle scelte fatte nelle trasposizioni videoludiche. Proprio per queste ragioni il pubblico non ha tardato ad apprezzare un'interpretazione che, si spera, venga mantenuta su standard simili se non superiori, così da rispettare il percorso di un personaggio amatissimo fuori e dentro la propria nicchia di appassionati.

La mancanza di Henry Cavill si farà sentire, è fuori da ogni dubbio, e proprio per questa e molte altre ragioni, la quarta stagione di The Witcher dovrà impegnarsi ancora di più nel trasporre le proprie storie, cercando di essere coerente con il percorso attuale e migliorando le lacune viste fino a questo momento. Henry Cavill mancherà a tutti, è inutile negarlo, ma la sua eredità con Geralt resta salda e, si spera, un modello da continuare a seguire e superare nelle scelte a venire.