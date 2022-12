High School Musical Holiday Special: Natale tra musica e risate su Disney+

Il Christmas Special è un'abitudine un po' dura a morire (vi siete persi la nostra recensione dell'Holiday Special di Guardiani della Galassia?). Ancora numerosi prodotti ci puntano, spesso offrendo inedite avventure, piccoli proseguimenti o veri e propri preludi alle nuove stagioni che debutteranno entro pochi mesi. High School Musical The Musical: La Serie - titolo che da qui in poi abbrevieremo per ovvi motivi - ha invece optato per una strada differente negli anni scorsi, seppur squisitamente in linea con la sua natura. Abbiamo più volte sottolineato come alcune serie, al di là dei pregi e difetti riscontrabili, siano sommerse da voglia e passione e il revival operato da Disney+ rientra perfettamente in questa descrizione.



C'è del puro e genuino entusiasmo nel cast e nell'intera produzione, un amore sfociante quasi in una riverenza per il materiale originale e si può dire che l'Holiday Special tratti proprio questo. Nessuna avventura, nessun ritorno tra le aule e i corridoi dell'East High, bensì delle semplici interviste con gli attori protagonisti del telefilm. Quaranta minuti che scorrono tra tante risate, racconti curiosi e qualche chicca.



Feliz Navidad a tutti

E a dir la verità, avendo approcciato la puntata speciale a scatola chiusa senza aver visto neanche il trailer, siamo stati piacevolmente sorpresi. È vero, si tratta di un format che siamo più abituati a vedere magari con dei video dietro le quinte su Youtube o contenuti speciali su un DVD o blu-ray. Un dettaglio che tuttavia non è riuscito a cancellare la piacevolezza della visione, oltretutto in una serie che già nell'episodio aveva offerto simpatici video di presentazione da parte del cast.

Insomma, High School Musical sembra puntare molto su una tale full immersion, sul farci conoscere l'attore oltre che il personaggio, ed è un intento lodevole, specialmente per il tipo di telefilm che vuole essere e per il target di riferimento - non limitato solo ai nostalgici o ai fan di lunga data. Quindi, in pratica, cosa accade in questo speciale? I vari Joshua Basset, Olivia Rodrigo, Sofia Wylie e il resto del cast non fa altro che raccontare brevemente dove sono cresciuti, qualche piccolo aneddoto sul Natale con tanto di foto e video e soprattutto suonare e cantare una canzone per le feste composta da loro stessi.



Leggerezza e spensieratezza

Semplice, immediato e divertente. Un'insieme di amici - intervistati singolarmente nei luoghi in cui sono cresciuti - pieni di entusiasmo per essere in un progetto simile e con tanta voglia di mostrare il proprio talento, non dimenticando mai di stuzzicarsi continuamente. A volte, guardando canzoni e coreografie su schermo, ci si dimentica del fatto che i membri del cast superano di rado i vent'anni di età e dunque non sono tanto dissimili dagli stessi personaggi cui danno vita.

Se anche voi allora volete ammirare un video di un giovanissimo Joe Serafini che canta Feliz Navidad o sapere chi finirebbe con certezza nella lista dei cattivi di Babbo Natale, questo è l'Holiday Special spensierato e leggero che fa per voi.