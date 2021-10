House of the Dragon: l'epico trailer del prequel di Game of Thrones

Con grande sorpresa da parte di fan e curiosi, HBO ha rilasciato tramite i canali del suo servizio HBO MAX il primo trailer di House of the Dragon. Lo spin-off di Game of Thrones, ispirato all'opera letteraria di George R.R. Martin che racconta l'ascesa e la caduta della dinastia Targaryen, Fire and Blood, aveva creato sin dal suo annuncio enormi aspettative senza tuttavia mostrarsi ancora ai tanti che attendono con ansia di tornare a Westeros. Se le prime immagini dal set di House of the Dragon avevano destato scalpore e curiosità, ora abbiamo finalmente modo di osservare i primi risultati concreti della nuova produzione HBO.



Per chi non conoscesse il contenuto dell'opera, House of the Dragon sarà ambientato circa 200 anni prima rispetto alla caduta del Trono di Robert Baratheon che abbiamo potuto vedere ne Il Trono di Spade. Chi ricorda quanto abbia potuto fare Daenerys troverà pane per i propri denti con l'intera dinastia all'apice della sua gloria (draghi compresi!). Lo show, che ha già ordinato 10 episodi per la sua prima stagione, sembra sin dalle prime scene un viaggio indietro nel tempo. Le atmosfere lasciano sin da subito trasparire il tono e il mood che avevano caratterizzato il successo di GoT, e la presenza dello stesso Martin come creatore della serie al fianco di Ryan Condal (Colony) evidenzia grandi ambizioni da parte di una produzione dalla quale si spera di avere una marcata fedeltà al materiale d'origine



Come ulteriore garanzia di qualità, spicca la presenza di Miguel Sapochnik nelle vesti di produttore esecutivo e regista di molti degli episodi: dato che il britannico è stato il regista delle puntate più imponenti di Game of Thrones, è lecito aspettarsi grande spettacolo anche nel suo spin-off.



Gli sguardi che precedono la battaglia

Il fuoco e il simbolo della casata Targaryen aprono il trailer, mostrandoci numerosi frammenti di diverse sequenze in poco più di un minuto. Appare subito evidente la direzione che lo show intende prendere, ponendo al centro della scena una lotta al potere che porterà a uno stravolgimento dello scacchiere politico di Westeros. A differenza del gioco del trono, tuttavia, oltre ai sotterfugi e ai complotti saranno i Draghi a ricoprire un ruolo di primo piano nel conflitto che seguirà. Ciò che House of the Dragon racconterà è infatti quella sequela di eventi che portò alla guerra civile nota come Danza dei Draghi, la quale vide opporsi due schieramenti della casata per la successione al trono di Re Viserys Targaryen.

A giudicare dalle scelte del cast, è probabile che la serie alterni la sua normale prosecuzione alla presenza di numerosi flashback, ma al momento non abbiamo ulteriori informazioni a riguardo. Mentre la voce fuori campo recita che "I sogni non ci hanno resi re, i draghi lo hanno fatto", i frammenti del trailer ci mostrano per la prima volta alcuni dei personaggi principali: Rhaenyra, primogenita del Re interpretata da Emma D'Arcy; Daemon, fratello minore del Re e ipotetico erede al trono, interpretato da Matt Smith, e Lord Corlys Velaryon, il più grande navigatore dei Sette Regni, interpretato da Steve Toussaint.



Quest'ultimo, in quanto marito della principessa Rhaenys Targaryen, completa il quadro dei principali volti della casata nella prima parte di questo conflitto. A stuzzicare l'appetito dei più curiosi, c'è spazio anche per un primo sguardo alla Alicent Hightower interpretata da Olivia Cooke e ad alcuni simboli molto familiari - dal sigillo del Primo Cavaliere ai vessilli delle casate Stark e Lannister.



Aspettando Fuoco e Sangue

Fra tutte le immagini osservate nel trailer, la più interessante è senza ombra di dubbio quella che vede in primo piano il Trono di Ferro. Per quanto simbolica e forse soltanto apparente, l'estetica del Trono appare ora estremamente simile a quella che viene spesso descritta nei libri. Questo non può che lasciar ben sperare e potrebbe essere una diretta influenza creativa dello stesso Martin, volta a rimarcare uno stile più fedele che molti fan si aspettano di vedere dopo la debacle del finale di Game of Thrones.

Molti fan delle opere letterarie avranno già storto il naso dopo i primi casting, ma va detto che la figura di Martin al timone dopo diversi anni può solo rappresentare una nota positiva per una produzione che ha tutto il potenziale per sorprendere e stupire.



La Danza dei Draghi, pur saltando a piè pari una larga fetta dei racconti legati alla dinastia Targaryen, è forse uno dei periodi più affascinanti dell'intera storia del mondo di Game of Thrones: non vediamo l'ora di poter vedere coi nostri occhi i numerosi scontri tra Draghi e tra famiglie per ottenere il predominio su Westeros. Chi non ha letto Fuoco e Sangue può già sfregarsi le mani: tra tradimenti, battaglie sanguinose e una fitta rete di intrighi, a House of the Dragon basterà rappresentare gli eventi chiave del conflitto per conquistare i suoi spettatori.



Dopo numerose soste dovute alla pandemia, le riprese di House of Dragon proseguono ora a pieno ritmo. Il video non ci ha indicato alcuna data d'uscita, ma sappiamo che lo show arriverà su HBO e su HBO Max nel 2022. Non ci resta che attendere nuove informazioni (Draghi inclusi) nella speranza di ottenere una data quanto prima.