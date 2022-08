House of the Dragon: ecco i protagonisti del prequel di Game of Thrones

Dopo una lunga attesa e succose anticipazioni dagli ultimi trailer di House of Dragon, HBO è pronta a rilasciare House of the Dragon in un periodo che aprirà le porte a un grande scontro fra le major. Poche settimane prima dell'uscita de Gli Anelli del Potere (qui la nostra analisi del trailer de Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere), il colosso televisivo americano HBO batte il primo colpo contro Amazon portando su schermo un prequel di Game of Thrones. Con la speranza di riavvicinarsi nuovamente ai fasti de Il Trono di Spade, o ancor meglio di aggiungere nuovi spettatori fra curiosi e appassionati, il nuovo show tratto dalle opere di George R.R. Martin avrà il duro compito di redimere il deludente finale della serie ammiraglia.



In vista dell'uscita ufficiale, segnata per il 22 agosto in contemporanea con gli Stati Uniti e trasmessa in Italia su Sky, è più che opportuno fornire un'introduzione a tutti quei personaggi che faranno la loro comparsa su schermo. Con un focus diretto sulla dinastia Targaryen e coloro i quali hanno agito intorno ai suoi rampolli, House of the Dragon racconterà l'apice e il declino della casata raccontando una sanguinolenta guerra intestina passata alla storia come "La Danza dei Draghi". Analizziamo più da vicino il contesto e i suoi protagonisti.

Le teste del Drago

"La storia non ricorda il sangue. Ricorda i nomi.". Questo è il messaggio chiaro e conciso che presagisce il lento e doloroso collasso di un intero regime sotto la bramosia e il potere. 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, infatti, la dinastia Targaryen dominava su tutta Westeros e gli eredi di Aegon il Conquistatore tentavano di mantenere alto l'onore della famiglia. Più nello specifico, l'attuale sovrano al tempo della serie è Viserys Targaryen (Paddy Considine): scelto dai lord di Westeros al Gran Concilio di Harrenhal per succedere a Jaehaerys Targaryen, Viserys è un uomo onorevole e benevolo che intende preservare status ed eredità del proprio sangue - compreso il legame con i Draghi, a questo tempo sempre presenti al loro fianco.

Con il Re si trova Daemon Targaryen (Matt Smith), il Principe Drago e cavalcatore del temibile Caraxes. A differenza del fratello, Daemon è un guerriero deciso e dal fare ardito, a detta di molti un "vero sangue di drago". Riguardo a eventuali eredi al trono, a Re Viserys non rimase molto del suo primo matrimonio con la cugina Aemma Arryn, morta di parto dopo l'ennesimo aborto. Soltanto la principessa Rhaenyra (Emma D'Arcy) è riuscita a crescere in salute guadagnandosi a tutti gli effetti un posto di primo piano in linea di successione.



Intorno al Re si trovano i membri del casato degli Hightower, strettamente legati ai Targaryen in questo particolare periodo storico. Al tempo del governo di Viserys, Otto Hightower (Rhys Ifans) è Primo Cavaliere del Re e sua figlia Alicent (Olivia Cooke) cresce al fianco della corona e all'interno della Fortezza Rossa. Tale legame diventa ancor più saldo nel momento in cui la giovane viene presa in moglie dal Re in seconde nozze. Da questa unione nasceranno numerosi figli e figlie, più importante dei quali sarà Aegon II - cavalcatore di Sunfyre.

Ciò che smuoverà le acque sarà proprio il pensiero al futuro del Trono. Da una parte, Daemon potrebbe avere legittime richieste essendo il fratello minore del Re; dall'altra, Rhaenyra è stata cresciuta per governare e desidera preservare le intenzioni del padre, il quale desidera che sia la sua primogenita a ereditare la corona. Allo stesso tempo, gli Hightower potrebbero avere le loro pretese e il popolo potrebbe non accettare una donna sul Trono di Spade. Da qui tutti gli sviluppi che saranno esplorati all'interno della serie.



Intorno ai Targaryen

Sullo sfondo, la prima fra le casate cadette invischiate all'interno della Danza sarà quella capitanata da Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint). Passato alla storia come il navigatore più avventuroso e ricco di tutta Westeros, discendente di sangue Valyriano, Corlys ricoprirà un ruolo di primo piano insieme alla moglie Rhaenys Targaryen all'interno del conflitto che seguirà. Quest'ultima, cugina di Re Viserys, è passata alla storia come "La Regina che non fu mai" e ha perso le proprie possibilità di ereditare il trono per ben due volte: la prima dinanzi al Vecchio Re Jaehaerys, che gli preferì il principe Baelon, e in seguito dinanzi al Gran Concilio, che scelse proprio il cugino e la escluse dalle candidature per il solo fatto di essere donna.

Nello specifico di questa prima stagione, senza approfondire ruoli di secondo piano, appare chiaro che gli Hightower, e Otto in primis, considereranno Daemon Tragaryen una minaccia per l'eredità al Trono. Tra intrighi e inganni che porteranno a un conflitto senza precedenti, possiamo dire con certezza che (evitando spoiler) giocheranno una parte importante anche personaggi quali Ser Criston Cole (Fabien Frankel), figlio di origine dorniana del Lord di Blackhaven dalle spiccate doti combattive, e Mysaria (Sonoya Mizuno), giunta a Westeros senza nulla ed elevatasi a fida alleata del Principe Daemon.



A un passo dal baratro

House Of The Dragon ci riporterà a Westeros fra pochissimo, raccontando con uno spiccato focus sul punto di vista femminile la lotta a un sistema patriarcale assai consolidato. Uno dei principali motori della narrazione sarà proprio lo stimolo alla rivalsa delle donne più importanti dell'epoca, più che mai intenzionate a muovere battaglia in nome del potere. Con una mole produttiva d'altissimo livello, simile per qualità alle ultime stagioni di Game of Thrones, possiamo tranquillamente aspettarci un prodotto confezionato alla perfezione per il pubblico.

Attenderemo per accertarci che lo show, guidato dal regista Miguel Sapochnik che tanto bene ha figurato durante gli episodi più imponenti di GoT, raggiunga o superi le attese dei fan. Grazie al lavoro di George R.R. Martin, quantomeno in termini di worldbuilding, Westeros e dintorni hanno ancora moltissime storie da raccontare. Ricordiamo infatti che questo sarà il primo di una lunga serie di spin-off ambientati nel mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, per cui tenete sempre d'occhio il nostro sito per aggiornamenti e dettagli sulle varie produzioni in cantiere. Fateci sapere quanto siete curiosi nei commenti!