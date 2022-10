House of the Dragon: Viserys Targaryen, un re iconico

Con gli sviluppi dell'ottavo episodio di House of the Dragon si conclude il regno di Re Viserys Targaryen, primo del suo nome, e comincia una guerra intestina destinata a fare la storia. Facendosi carico del difficile ruolo di Protettore del Reame, il personaggio interpretato da Paddy Considine è riuscito a mantenere la pace preservando il sottile equilibrio interno alla propria casata. Pur attirando verso sé diverse critiche, volte soprattutto a rinfacciare l'inettitudine al comando e la mancanza di polso che un vero sovrano di Westeros non potrebbe permettersi, il nipote del Vecchio Re Jaehaerys ha dimostrato a tutti l'orgoglio di un vero Drago, come visto nella nostra recensione di House of the Dragon 1x08.



La malattia prima, e la corruzione poi, hanno permesso alle tenebre di avvicinarsi sempre di più verso il Trono. Eppure, la scomparsa del Re ha mostrato il peso di quell'impegno e quegli sforzi profusi nel tempo per tenere insieme i pezzi di una dinastia destinata all'oblio. Soltanto la vana speranza di un sogno, affogata nel dolore e nella nebbia dei sensi, permane come distante spiraglio di una conquista dolorosa, ma cruciale per le sorti del mondo. Nel portare in scena l'estenuante rincorsa di una fantasia tanto bramata, per poi renderla causa ultima di un male inevitabile, la visione e le azioni di Viserys rappresentano il cuore e l'anima di uno show che non smette di stupire.

L'umanità al centro

Sin dalle prime sequenze della serie, Ryan Condal e George R.R. Martin hanno dato una chiara prospettiva del personaggio di Viserys e delle sue tristi sorti. Mostrando un animo buono e grande onore, alternati da scarsa tenacia e scelte sbagliate, gli autori hanno portato su schermo una versione estremamente più sfaccettata del sovrano, combattuta in ogni azione e protagonista di un costante contrasto tra l'affetto per i propri cari e le sorti del reame.

Nella prospettiva generale dello show, è innegabile che siano proprio le scelte di Viserys a far da motore per la narrazione: il peso di ogni decisione colpisce il personaggio come una pugnalata, penetrando il suo essere fino al cuore per strappargli ogni singola volta una parte di sé. La particolare forma di lebbra che colpisce il personaggio parte, come dicono spesso le scritture, dal rigetto del Trono per una figura che in giovane età non aveva nulla di adatto a regnare su un mondo difficile come quello di Westeros.



Ma col progredire del decadimento fisico, la forza interiore del Drago ha via via preso il sopravvento fino al climax dell'ottavo episodio. Le vette raggiunte da House of the Dragon in termini di scrittura ruotano soprattutto intorno alla costruzione e alle gestione dell'ascesa, del declino e del riscatto del Re, protagonista di un'intrigante metafora fisica del "peso del potere". Rendere la caratterizzazione di Considine un viaggio a due facce, tra il declino del fisico e l'ascesa dell'orgoglio, vale da sola l'intera visione della serie.

Da un punto di vista prettamente autoriale, è estremamente affascinante che la prima stagione di uno show che intende raccontare il caos della Danza dei Draghi danzi piuttosto intorno allo spettro del suo arrivo, dando agli eventi un peso emotivamente impareggiabile rispetto alle aspettative proprio grazie allo studio congiunto dei protagonisti e dei rispettivi legami. Nell'attesa ripetuta della dipartita di Viserys, contrapposta a una sconvolgente sorpresa come quella della morte di Ned Stark nella prima stagione di Game of Thrones, lo spin-off ha superato l'opera madre dando il medesimo risvolto alle vicende, ma creando un contesto ben più sfaccettato e profondo.

Padre, Re, Drago

Senza il personaggio di Viserys, probabilmente non sarebbe esistita neppure una prima stagione degna di questo valore. Nonostante possano esserci decine di motivi per disprezzare il re, preferendogli caratteri ben più focosi come quello del fratello Daemon (e del carismatico Matt Smith), chi osserva non ha potuto fare a meno di onorare la sua dipartita. Il percorso retroattivo di rivalutazione dell'uomo, conseguentemente a quello di padre e di re, dimostra che la presenza di Viserys, pur trattenendo lo show dall'esplodere in tutto il suo caos, ha contribuito al suo successo agli occhi del pubblico.



In un'opera che si concentra esclusivamente sullo sguardo dei potenti, sulle loro ambizioni e sulla loro bramosia, il personaggio più potente di tutti sulla carta si è rivelato invece il più umano. Abbracciando

prospettive quasi shakespeariane nella propria tragedia interiore, Viserys ha accolto lo spettatore fornendogli una visione quanto mai intima, comprensibile e vicina delle difficoltà di un sovrano, e l'ha fatto mostrando senza vergogna la caratteristica più umana di tutte: la propria fallibilità. Come la più classica delle figure tragiche, ogni decisione sembra ritorcersi contro di lui solamente per evidenziare la sua fragilità e i suoi lati più vulnerabili. Ciò che potrebbe sembrare patetico si rivela però estremamente riflessivo e cosciente, alternato a momenti di pura rabbia e orgoglio che donano all'interpretazione di Considine tutti gli onori che merita. Il desiderio del Re di essere messo alla prova dal tempo, anziché vivere preservando la pace, si compie nell'ultima ascesa, claudicante e sofferta, verso il proprio trono.



Dando fondo a tutte le proprie energie per sua figlia Rhaenyra, Viserys dimostra a tutti la propria forza e riguadagna una dignità che sembrava ormai perduta. Portando su schermo una delle scene più sorprendenti e memorabili dell'anno, l'ombra nera del Drago torna a terrorizzare i nemici come il vecchio Balerion prima della sua caduta, rinfrancando il valore del sovrano agli occhi del fratello Daemon e persino a quelli del Trono. La mano che si tende a ricongiungere un legame difficile è forse uno dei momenti più alti di tutta la produzione HBO.

La voce del Re

Centellinando l'azione per dar un peso maestoso ai dialoghi e alle interpretazioni in pieno stile martiniano, House of the Dragon sconvolge tutti con un racconto che diventa magistrale non perché epico di per sé, ma perché esperto nel sapere cosa raccontare e chi scegliere per farlo. In un mondo in cui si ricordano i nomi e non il sangue, HBO dimostra ancora una volta che non sono le vicende a rendere grandi le storie, ma gli uomini. E Re Viserys Targaryen è stato il migliore fra tutti.

Permettendo al personaggio di mettersi a nudo, l'emotività di Considine ha bucato lo schermo e ha dato quasi la sensazione di poter reggere ogni cosa con la forza del suo animo. Nel lasciare una volta per tutte spazio a uno scontro che gli avrebbe spezzato il cuore, House of the Dragon concede al suo Re un commiato colmo di una passione senza precedenti: a chiudere un lungo viaggio tra i sogni e gli intrighi della casa del Drago, rimane indelebile un ultimo ruggito prima che il mondo cominci a bruciare.