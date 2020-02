Il Cantante Mascherato: analizziamo lo show al termine della prima edizione

Può la televisione generalista (in particolar modo quella legata al Servizio Pubblico) dire ancora la sua nel periodo in cui dominano i servizi on demand? Il quesito è sicuramente uno dei dilemmi cruciali del medium in questione. Tuttavia, anche se solo il tempo ce ne darà la risposta, non si può prescindere dal ruolo dei nuovi programmi e della creatività degli autori: ne è prova Viva RaiPlay con Fiorello, approdato nei mesi scorsi sul servizio streaming on demand dell'emittente italiana.



Proprio in tale contesto è appena arrivato anche in Italia il Cantante Mascherato, format sudcoreano che ha riscosso un successo clamoroso in ogni angolo del pianeta. Il principio alla base della trasmissione è molto semplice: otto personaggi famosi si sfidano in una gara canora, ma a differenza dei classici talent show, lo fanno camuffandosi con l'aiuto di variopinti ed eccentrici costumi.



Chi c'è sotto la maschera?

È Milly Carlucci a guidare la versione tricolore dello show, supportata in studio dall'ormai immancabile giuria composta da Guillermo Mariotto, Flavio Insinna, Patty Pravo, Francesco Facchinetti e Ilenia Pastorelli. Al termine delle esibizioni dei protagonisti è però il pubblico da casa a scegliere l'eliminato della settimana, a sua volta costretto a rivelare la propria identità in prossimità dei titoli di coda.

Le otto identità dei protagonisti sono il perno attorno al quale ruota tutto l'hype generato dal format e dall'ottima campagna pubblicitaria portata avanti dalla conduttrice, sia attraverso il palinsesto di Rai 1, sia sui social network. Proprio il crescente interesse circa le reali facce dei concorrenti ha permesso di alimentare suggestioni e teorie, anche se il profilo Twitter ufficiale del programma offre qualche indizio "globale".



"I concorrenti hanno complessivamente partecipato per 46 volte al Festival di Sanremo, collezionando 5 vittorie, hanno venduto 250 milioni di dischi, condotto oltre 70 programmi, interpretato 25 film, tenuto concerti in tutto il mondo in oltre 30 paesi, hanno pubblicato 10 libri, 88 album discografici e partecipato a milioni di ore televisive". Questa prima edizione ha visto "smascherati", cantanti e non: Orietta Berti, Arisa, Emanuela Aureli, Fausto Leali, Valerio Scanu, Alessandro Greco, Al Bano e il vincitore Teo Mammucari.

Un meccanismo da calibrare

Sebbene l'adattamento italiano del format appaia di grande impatto, ci sono degli elementi che ancora non restituiscono al telespettatore quel senso di fluidità che appartiene alle versioni internazionali del programma (su tutte, quella statunitense).

La giuria è l'anello debole delle tre ore di emissione, non tanto per i personaggi scelti (corretto optare per un mix tra volti "rassicuranti" e innesti a sorpresa), ma per il contributo stereotipato e prevedibile, quasi "finto", che deriva da una caccia all'identità palesemente lontana dai reali indizi, forse per non lasciare che l'hype si sgonfi con troppa facilità. Nulla di irreparabile, comunque, visti anche gli ottimi risultati in termini di ascolto della prima edizione (4.170.500 di telespettatori in valori assoluti, con uno share pari al 20,27%).



Oltre la maschera



Il cantante mascherato rappresenta (potenzialmente) un nuovo punto fermo per l'intrattenimento familiare destinato alla televisione generalista. Dopo(perfettamente riuscito) il Servizio Pubblico prova a rafforzare, se possibile, la connessione tra l'emissione televisiva e il web, attraverso un'inedita campagna pubblicitaria in grado di alimentare (nel suo piccolo, sia chiaro) l'hype creato dal format stesso.

Confermata, per ora, la seconda edizione, la cui messa in onda potrebbe arricchire l'offerta del sabato sera di Rai 1, da tempo in affanno nei confronti dell'agguerrita concorrenza. Sarà solo il tempo a dimostrarci se questo nuovo brand potrà fronteggiare il passare del tempo, reggendo il confronto con gli altri cavalli di battaglia della rete.