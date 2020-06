Infinity: le serie in streaming da non perdere a giugno 2020

Giugno è il mese ideale per le uscite all'aria aperta e per tornare a fare un po' d'attività fisica alla luce del sole... ma chi l'ha detto che in estate non ci si può godere qualche appassionante maratona seriale? Ci pensano le numerose piattaforme streaming a tenerci compagnia con titoli nuovi o da recuperare. Tra queste, Infinity ci regala qualche interessante novità da non perdere, mentre proseguono le grandi serie tv caricate a maggio. Per chi volesse qualche idea per l'estate, ecco 5 titoli da vedere a giugno su Infinity!



Angie Tribeca, Stagione 4 (1 giugno)

Ideata da Steve Carrell e dalla moglie Nancy Carrell, Angie Tribeca è una serie comedy che fa il verso ai classici polizieschi e che in Italia viene trasmessa sul canale a pagamento Joi, disponibile su Infinity. La commedia narra le vicende di Angie Tribeca (Rashida Jones) agente di polizia di Los Angeles, impiegata nell'Unità Crimini Davvero Odiosi.

Con un'ironia pungente e la presenza carismatica di Rashida Jones - affiancata da Hayes MacArthur, Deon Cole, Jere Burns e Andrée Vermeulen -, ogni puntata segue un diverso caso investigativo, che intende affrontare come una sorta di parodia degli show più blasonati. Nata nel 2016, Angie Tribeca è arrivata così alla sua quarta stagione, disponibile su Infinity a partire dall'1 giugno 2020 e pronta per essere gustata da chi ha già avuto modo di affezionarsi alle strampalate vicende dell'agente Tribeca!



Roswell, New Mexico, Stagione 1 (6 giugno)

Il mese di giugno è caratterizzato da uscite interessanti anche sul fronte della fantascienza, con un pizzico di romanticismo! Era il 1999 quando la serie tv Roswell, incentrata sulle vite e gli amori di un gruppo di alieni mescolati alla popolazione del New Mexico, fece innamorare migliaia di spettatori. Dopo i remake e i reboot di altri titoli degli anni ‘90 e 2000 è toccato anche a Roswell, che ha ispirato il reboot Roswell, New Mexico, basato in parte anche sulla serie di romanzi Roswell High di Melinda Metz.

In questa prima stagione, disponibile su Infinity a partire dal 6 giugno 2020, la protagonista Liz (Jeanine Mason) dovrà affrontare una verità sconcertante: il ragazzo per il quale ha una cotta è un alieno! I segreti da mantenere saranno molti, ma presto le cose per Liz e Max (Nathan Parsons) si complicheranno.



Legacies, Stagione 2 (8 giugno)

Per chi ancora non fosse sazio di vicende al limite del credibile, giugno riserva ancora qualche sorpresa. Dagli alieni dei prodotti di fantascienza passiamo ad affascinanti creature soprannaturali, irresistibili per chi ha già apprezzato The Vampire Diaries.

Legacies nasce infatti come spin-off di The Originals, a sua volta spin-off di The Vampire Diaries, e si concentra sulle vicende di Hope Mikealson (Danielle Rose Russell), dotata di un'importante discendenza soprannaturale. Uscita in Italia il 24 aprile 2019, la serie torna con la sua seconda stagione su Infinity l'8 giugno 2020. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di Legacies 2.



A.P. Bio, Stagione 2 (21 giugno)

Anche in estate c'è bisogno di una commedia irriverente. A.P. Bio è la serie ideale per chi apprezza i protagonisti un po' sopra le righe. Dopo aver perso un lavoro importante, lo studioso di filosofia Jack Griffin (Glenn Howerton) si ritrova controvoglia ad insegnare biologia in un liceo di Toledo.

Indisciplinato e pigro, Jack imparerà a convivere con una carriera indesiderata e con gli studenti. Errori e imprevisti sono però sempre dietro l'angolo e anche la seconda stagione di questa serie, creata da Mark O'Brien e disponibile dal 21 giugno 2020, racconta le disavventure del professore, dei suoi colleghi e dei suoi alunni.



Continuano le avventure dei supereroi!

Su Infinity le avventure non mancano mai, anche quelle più supereroiche! Gli appassionati di supereroi DC potranno divertirsi assieme ai loro eroi preferiti, grazie ad una programmazione davvero avvincente!

Proseguono infatti l'ottava stagione di Arrow e la sesta stagione di Flash. Il girl power conquisterà il palinsesto estivo grazie a alla quinta stagione di Supergirl, con nuovi episodi disponibili ogni domenica. Ogni martedì invece sarà possibile godersi le imprese dei supereroi protagonisti di DC's Legends of Tomorrow, mentre proseguiranno anche le nuove puntate della prima stagione di Batwoman - qui trovate le nostre prime impressioni su Batwoman -, dopo che la protagonista Ruby Rose ha lasciato la serie.



Insomma, ce n'è per tutti i gusti e non mancano certo le proposte interessanti in questo mese di giugno. Tra novità e grandi ritorni, tra commedie, alieni, vampiri e supereroi, a voi non resterà che godervi l'estate in compagnia di Infinity e del suo invidiabile catalogo!