IORESTOACASA: 5 Cartoni su Netflix per Bambini da 1 a 5 anni

Cosa guardare insieme ai nostri bambini durante il periodo di quarantena necessario per interrompere la catena del contagio da Covid-19? Ecco le 5 migliori serie televisive per bambini in età prescolare disponibili attualmente su Netflix. Prodotti che aiuteranno voi e i vostri pargoletti a distrarsi per un po' in un momento difficile, in cui stare chiusi in casa diventa difficile anche per i più piccoli desiderosi di svago e divertimento.



Il piccolo regno di Ben e Holly

Di produzione brittanica, Il piccolo regno di Ben e Holly racconta le avventure dell'elfo Ben e della fatina Holly che, pur essendo molto diversi l'uno dall'altra, sono legati da uno stretto legame d'amicizia. Un rapporto che li aiuterà a trasformare qualunque situazione in un momento giocoso e divertente. Insieme a Ben e Holly, alle pestifere sorelline Daisy e Poppy, al severo Vecchio Saggio Elfo e allo sbadato Re Cardo, i nostri bambini verranno trasportati in un mondo magico e colorato dove impareranno ad affrontare i piccoli contrattempi quotidiani con il sorriso e la positività. Le 26 puntate che compongono la prima stagione, disponibile su Netflix durano 21 minuti e contengono ognuno 2 episodi da 10 minuti circa.



Pocoyo

La serie tv prodotta da Zinkia Entertainment insieme a Cartoon Network Studios non ha bisogno di presentazioni. Trasmessa con successo dal 2006, Pocoyo racconta attraverso semplici e veloci avventure, la storia di un bambino di quattro anni alla scoperta del suo mondo in compagnia dei suoi più cari amici; il papero Pato, l‘elefantessa Elly e Ronfotto, l'uccellino azzurro. Realizzata in computer grafica, la serie è caratterizzata dal fatto che non ha scenografie e Pocoyo si muove su uno sfondo bianco dove spuntano continuamente oggetti con cui tutti i personaggi interagiscono, supportati e incoraggiati da una voce narrante che, nella versione italiana, è di Marco Balzarotti. Su Netflix, tre stagioni (1,2 e 4) da 13 episodi da 27 minuti ciascuno per un'infinita dose di divertimento che sarà apprezzata in particolar modo dai più piccolini!



Simone



Tratta dalla collana di libri dell'artista franco-americana Stephanie Blake, Simone è un successo internazionale tradotto in oltre 20 lingue. Lo show, dedicato principalmente ai bambini in età prescolare, narra le emozioni e le paure di tutte le prime volte che accompagnano la crescita di ogni bambino.

Seguendo lo stile delle illustrazioni originali dei libri della Blake, Simone è una serie perfetta per i vostri bambini che troveranno nei suoi disegni, che si rifanno all'ottica classica dei prodotti per i più piccoli, un'ottima compagnia. Su Netflix, la prima stagione composta da 26 episodi da 10 minuti ciascuno.



Peppa Pig

Amata dai pargoli in ogni angolo del mondo, Peppa Pig, creata dal trio inglese Phil Davies, Mark Baker e Neville Astley è la serie per bambini più seguita di sempre e il cui marchio è stato acquistato da Hasbro per la modica cifra di 3,3 miliardi di sterline (3,6 milioni di euro). Va in onda in 180 paesi tranne in Cina, dove è bandita dall'autorità di Pechino a causa dei "discorsi e comportamenti sovversivi" dei suoi protagonisti, un gruppo di animaletti antropomorfi alle prese con la quotidianità. In ogni episodio è sempre presente il messaggio di rispetto delle regole nell'educazione quotidiana dei bambini con un messaggio rivolto anche agli adulti: alla fine la gioia di vivere i propri affetti e le proprie amicizie è più contagiosa di qualsiasi virus. Su Netflix, 5 stagioni da 13 puntate di 18 minuti ciascuna per la serie televisiva più amata dai bambini di età dai 3 ai 5 anni.



Masha e Orso

Prima europeo poi fenomeno globale, Masha & Orso è ispirata a una storia per bambini del folklore tradizionale russo e al momento la regina delle serie per i più piccoli in età prescolare che macina record su record anche fuori dai palinsesti standard televisivi: l'episodio Recipe for Disaster, per esempio, è stato visto su YouTube più di 2,8 miliardi di volte, diventando l'unico contenuto d'animazione nella lista dei dieci video più visti di tutti i tempi sulla piattaforma. Nella serie animata, Orso è un onnivoro antropomorfo che vive un'esistenza tranquilla nella sua casetta nel bosco tra giardinaggio e lettura. La sua pace quotidiana però viene puntualmente interrotta da Masha, una bambina solare e vivace che finisce sempre per combinare guai. Le tematiche universali, le situazioni in cui si ritrova Masha, la qualità dei disegni e l'ironia dei dialoghi fanno di questa serie la scelta perfetta per passare il tempo con i propri figli o fratellini.



Nello show, infatti, non mancano anche piccole strizzatine d'occhi verso gli adulti; da riferimenti cinematografici fino a dettagli sulla vita quotidiana che ci accomunano tutti, grandi e piccini. Due stagioni da otto episodi dalla durata di 21 minuti vi aspettano su Netflix insieme agli spin-off I racconti di paura di Masha e I racconti di Masha.



Se invece cercate contenuti più maturi e adatti ad un pubblico adulto, vi consigliamo 5 serie thriller su Netflix o, se avete fame d'avventura, 5 fantasy Netflix imperdibili.