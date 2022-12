Ironheart, nella nuova serie Marvel su Disney+ vedremo Mephisto?

La serie TV dedicata ad Ironheart arriverà su Disney+ verso fine 2023. Il personaggio di Riri Williams, però, è già stato introdotto (e dotato di una tuta high-tech che fa sfigurare quella di Iron Man) in Black Panther: Wakanda Forever. In effetti, Ironheart sarà un sequel di Black Panther 2: ad ufficializzare la notizia è stata la stessa Marvel, che ha spiegato anche che Riri tornerà in America, al MIT, dove metterà in pratica le conoscenza acquisite nel corso della sua "vacanza studio" in Wakanda. Non solo: la giovane prodigio della tecnologia e dell'ingegneria porterà con sé anche la sua avanzatissima armatura, costruita insieme a Shuri e che dovrebbe permettere a Ironheart di improvvisarsi paladina della giustizia, sostituendo Iron Man e raccogliendo la pesante eredità di Tony Stark e di Robert Downey Jr.. Vediamo dunque cosa sappiamo per certo e quali sono le speculazioni che circondano la nuova serie Marvel in uscita a fine 2023.



Tecnologia Stark e vibranio

Dalla sua introduzione in Black Panther 2, è evidente che Ironheart abbia un grande debito con il Wakanda: l'eroina, infatti, è stata prima salvata dalla Regina Ramonda, che si è sacrificata nel tentativo di proteggerla da Namor, e poi dotata di un'armatura iper-avanzata progettata insieme a Shuri e - magari - persino costruita con il vibranio.

Viste anche le sue origini afroamericane, è improbabile che nella serie di cui sarà protagonista Riri reciderà ogni legame con il Wakanda: in altre parole, possiamo aspettarci che in Ironheart compaiano magari la stessa Shuri/Black Panther, Okoye, Nakia o le Dora Milaje (oppure persino il nuovo team delle Midnight Angels, introdotto proprio in Wakanda Forever). Dall'altra parte, è improbabile che Ironheart sia ambientato in Wakanda, né del tutto né in parte: la portata delle serie per Disney+ è minore delle controparti per il grande schermo, perciò è pressoché certo che a fare da teatro agli eventi di Ironheart sarà perlopiù il MIT, o quantomeno la città di Boston. Invece, pare che il personaggio di Riri Williams non cambierà molto, in termini caratteriali, rispetto a quanto già visto in Wakanda Forever: per ammissione della stessa Dominique Thorne, infatti, la serie si limiterà ad approfondire la personalità di Ironheart, a partire dai tratti già resi noti da Wakanda Forever.



Il background di Riri Williams è però duplice: se da una parte in Ironheart troveremo un retaggio wakandiano, dall'altro l'impronta di Tony Stark e di Iron Man sarà sicuramente presente nel personaggio. D'altro canto, Black Panther 2 ha confermato che l'armatura di Ironheart è tecnologia Stark, quindi c'è un legame tra Ironheart e Iron Man, perché, nello specifico, si tratta di parti di una tuta del compianto supereroe.

La stessa Dominique Thorne ha confermato che il fatto che Ironheart sia "figlia" di Iron Man è un tributo al personaggio interpretato da Robert Downey Jr., ma siamo sicuri che vi siano delle precise ragioni di trama che spiegheranno come abbia fatto Riri a entrare in possesso dei pezzi della sua armatura. D'altro canto, ora che Tony Stark è morto, il tema della gestione del suo patrimonio bellico e tecnologico potrebbe diventare centrale nel Marvel Cinematic Universe: l'abbiamo infatti già visto in Spider-Man Far From Home, mentre lo rivedremo anche in Armor Wars, che non a caso dovrebbe essere un vero e proprio sequel di Ironheart, che vedrà War Machine impegnato nel tentativo di tenere sotto controllo le pericolose tecnologie dell'amico defunto.



Arriva Mephisto?

Passando più alle speculazioni ed all'analisi dei rumor degli ultimi giorni, scopriamo che Ironheart avrà una componente soprannaturale non certo secondaria. Già da tempo sappiamo che il villain di Ironheart sarà The Hood, interpretato da Anthony Ramos. Il nome reale di Hood, almeno nei fumetti, è Parker Robbins: Parker è un criminale occasionale che, per puro caso, riesce ad uccidere un demone e a rubare il suo mantello e i suoi stivali (che per questo fanno parte del "costume" di Hood sia nei fumetti che nel MCU). I due oggetti sono però legati al demone Dormammu, che dunque ottiene una forte influenza su Parker e gli fornisce dei poteri magici.

Grazie ad essi, il giovane arriva a costruire un vero e proprio impero criminale ai danni del Maggia (che nell'MCU non è ancora stato introdotto) e, soprattutto, di Kingpin: nel Marvel Cinematic Universe, in effetti, è possibile che Hood abbia "rubato la scena" proprio a Kingpin, magari durante il periodo pre-blip o magari dopo gli eventi conclusivi di Hawkeye, durante i quali il signore del crimine di New York è quasi morto. Hood, inoltre, ha avuto anche un ruolo in storyline che potrebbero (e dovrebbero) presto venire riadattate nel Marvel Cinematic Universe, come quella di Assedio e degli Avengers di Norman Osborne, ma soprattutto nella serie a fumetti di Secret Invasion, che verrà portata su Disney+ a inizio 2023.



Qualcuno potrebbe però porsi una domanda: se Dormammu è stato già sconfitto da Doctor Strange, chi potrebbe fornire i poteri mistici a Hood? Da una parte è ovvio che la risposta potrebbe essere sempre Dormammu, che non è morto negli eventi conclusivi della prima pellicola dedicata a Stephen Strange. Dall'altra, però, sempre più rumor si stanno concentrando sulla presenza di Mephisto in Ironheart.

Addirittura, secondo alcune indiscrezioni, Marvel avrebbe già ingaggiato Sacha Baron Coen, protagonista di Borat e Borat 2, per interpretare il Diavolo nel MCU. Secondo Collider, Mephisto apparirà solo in una delle ultime puntate della serie TV, probabilmente nel corso di uno dei combattimenti tra Ironheart e Hood, perciò potrebbe essere "tenuto da parte" per il ruolo di villain in una serie o in un film successivi: considerato che la Fase 6 ha ancora molti "buchi", con pellicole e serial non ancora annunciati, la creazione di piccolo "arco di Mephisto" dentro le Fasi 5 e 6 potrebbe non essere troppo improbabile. Dopo lo scotto degli indizi su Mephisto in WandaWision, dei rumor su Doctor Strange nel Multiverso della Follia e in Spider-Man No-Way Home, però, non possiamo che invitarvi a non sperare troppo in Mephisto, che potrebbe invece apparire nel MCU solo dopo la fine della Saga del Multiverso.