La casa di carta: i migliori personaggi della serie

La casa di carta è una delle serie di maggior successo di Netflix e non è difficile capire il motivo (qui la recensione de La casa di carta 4). Sebbene alcuni colpi di scena siano davvero esagerati, la trama avvincente e il susseguirsi incalzante dell'azione tengono incollato allo schermo lo spettatore, che, episodio dopo episodio, si chiede cosa succederà dopo. È merito della storia se lo show spagnolo è stato tanto acclamato dal pubblico (un po' meno dalla critica), ma anche di personaggi accattivanti e sfaccettati.



Alcuni sono certamente più carismatici di altri, ma diciamocelo: la banda di rapinatori in rosso (Professore compreso) è composta da figure carismatiche e affascinanti: per un motivo o per un altro, ogni suo membro meriterebbe quindi di essere citato tra i migliori personaggi de La casa di carta. Da Berlino a Denver, passando per Tokyo e Nairobi, i protagonisti sanno distinguersi per le loro caratteristiche uniche e per la capacità di farsi amare dai fan. A volte anche odiare.

Denver

Interpretato da Jaime Lorente, Denver è un giovane un po' spavaldo e dal grilletto facile. Viene introdotto nel gruppo da suo padre, Mosca, che supplica Il Professore di dargli una chance. Non è un ragazzo istruito ed è cresciuto seguendo le orme del papà, spacciando e rapinando. Ha una risata contagiosa e non sopporta "Arturito", ex della sua Monica (di cui si innamora proprio durante il colpo alla Zecca di Stato spagnola). Quando Berlino ordina infatti a Denver di uccidere la donna, perché ha cercato di usare un telefono per contattare l'esterno, lui le spara a una gamba facendo credere al suo superiore di averla eliminata.

Denver, quindi, ha un gran cuore: ulteriore prova è la sua decisione di adottare, proprio come fosse suo figlio, il bambino di Monica (battezzata poi Stoccolma). È un ottimo rapinatore, ma il meglio di sé lo dà nelle scene in cui sono tutti riuniti a tavola per rilassarsi: il momento perfetto per lanciare una battuta o una goliardica frase a effetto. Il personaggio interpretato da Jaime Lorente, poi, si contraddistingue per essere molto protettivo: in una scena della terza stagione, litiga con Monica perché crede che lei dovrebbe stare a casa con il bambino anziché andare a fare il colpo per salvare Rio. Denver, insomma, è il fidanzato che tutte le ragazze vorrebbero avere (meno che quando diventa paranoico).

Nairobi

Nairobi, interpretata da Alba Flores, è una forza della natura. È un personaggio allegro e divertente, ma soprattutto una donna forte.

Durante gli episodi de La casa di carta la vediamo stringere una grande amicizia con Tokyo e si dimostra solidale con Stoccolma (unitasi alla banda in un secondo momento). Crede fermamente nel valore del gentil sesso ed è una femminista di prim'ordine: i suoi discorsi sul matriarcato e sulla sorellanza sono a dir poco epici! In una scena della prima stagione, incita la giovane Alison Parker ad apprezzarsi davanti allo specchio, segno di quanto ci tenga che le donne abbiano un po' di amor proprio. Sebbene sia ironica e solare, Nairobi avverte nel profondo un gran senso di colpa per non essere stata capace di crescere suo figlio, Axel. Il personaggio interpretato da Alba Flores è al centro del cliffhanger a fine Parte 3, quando diventa il bersaglio della polizia e viene colpita al torace, cadendo in un mare di sangue. Nonostante riesca a riprendersi, dopo essersi sottoposta a un rischioso intervento chirurgico, Nairobi viene brutalmente uccisa dal capo della sicurezza della Banca di Spagna, Gandía. Insieme a Berlino, è indubbiamente la più grande perdita de La casa di carta.

Tokyo

Impulsiva, coraggiosa e sexy. Tremendamente sexy. Tokyo, interpretata da Úrsula Corberó Delgado, è la voce narrante della serie Netflix e sin dalle prime battute si mostra come uno dei personaggi chiave dello show.È una testa calda, che spesso agisce senza riflettere, ma la sua risolutezza si rivela un elemento importante per la banda di rapinatori in più occasioni. Per esempio quando si prende la briga di operare personalmente Nairobi, ferita mortalmente (o quasi) dalle forze dell'ordine. Tokyo non ha mezze misure: è una rapinatrice che può mandare all'aria tutto il piano e un attimo dopo giocare un ruolo decisivo, è imprevedibile e mai scontata.

Più volte si trova a seguire il cuore invece che la testa, causando non pochi problemi ai suoi compagni, ma nel complesso è un personaggio essenziale per il team. È una leader, una donna che non si arrende neppure quando tutto sta per andare a rotoli. È lei che sprona Il Professore, per telefono, a riprendere in mano la situazione quando lui, impaurito e senza più stimoli, credeva che Lisbona (la sua amante) fosse stata eliminata. Tokyo ripone piena fiducia nel Professore. Nel corso delle puntate il suo temperamento cambia, anche a causa della fine della sua storia d'amore con Rio, ma resta fedele ai suoi amici - prima fra tutti Nairobi.

Berlino

Il cuore pulsante della banda di rapinatori mascherati è sicuramente Berlino (forse al pari di Nairobi). Fratello maggiore del Professore e capo del gruppo, il personaggio interpretato da Pedro Alonso è un criminale spietato e cinico, tanto da essere quasi odiato dal pubblico nelle prime due parti de La casa di carta.

Quando non lo vediamo indossare la tuta rossa, ha l'aspetto di un vero gentleman: un elegante misogino (almeno all'apparenza) d'altri tempi, con la passione per l'arte e il buon vino. Suona strano, ma Berlino si inizia ad amare incondizionatamente proprio con la sua disfatta: per consentire alla banda di completare il colpo alla Zecca di Stato, si sacrifica andando incontro a morte certa nel finale della Parte 2.



Berlino è l'emblema della resistenza, attaccato ai suoi valori e fedele al piano, che mette sopra ogni cosa. Non a caso perisce crivellato di colpi sulle note della sua canzone simbolo, Bella Ciao. Quando compare in alcuni flashback negli episodi successivi, è difficile non osannarlo per le sue perle di saggezza: a un certo punto della Parte 4, si rivolge a suo fratello dicendo: "La cosa che conta di più è la vita... e poi ci sono io, che sto morendo e comunque mi sposo". Una frase intrisa di significato, che ribadisce quanto per lui sia importante godersi il momento senza pensare troppo al futuro (complice anche la malattia degenerativa da cui è affetto, una condizione molto simile alla miopatia mitocondriale).

Il Professore

Il Professore è la mente della banda. Interpretato da Álvaro Morte, è un personaggio introverso e timido, che ha dedicato la vita allo studio con cui alimenta la sua inesauribile curiosità. È tanto geniale quanto disastroso nei rapporti sociali: all'inizio è certo di riuscire a gestire le proprie emozioni, poi le sue convinzioni crollano quando finisce per innamorarsi dell'ispettrice Raquel Murrillo (in seguito Lisbona).

Al centro dei suoi pensieri c'è spesso suo padre, morto nel tentativo di rapinare la Banca ispano-americana, e suo fratello: il ricordo di Berlino è sempre presente nel Professore, e nel corso degli episodi si approfondisce il legame che c'è tra loro - quasi invisibile nelle prime due parti.



Il personaggio di Álvaro Morte è un osservatore attento e cerca di valutare sempre ogni possibilità, proprio perché si sente responsabile della riuscita del piano. Difatti, i guai arrivano quando qualcuno non svolge i propri compiti come da programma, agendo fuori degli schemi. La sua intelligenza è indiscutibile e le sue manovre tattiche sbalordiscono, ma è molto impacciato e un po' goffo, motivo per cui si limita a coordinare la squadra a distanza.

Alicia Sierra

Alicia Sierra debutta nella Parte 3 de La casa di carta, con l'obiettivo di stanare una volta per tutte i rapinatori con la maschera di Salvador Dalì. Il personaggio interpretato da Najwa Nimri è un'ispettrice che non cede ad alcuna negoziazione, molto astuta e capace di colpire dritta al cuore dei membri della banda, suscitando in loro dolorosi ricordi o sfruttando le loro paure più recondite.

Durante la Parte 4, riesce quasi a far cedere la catturata Lisbona: arriva infatti a offrirle la libertà immediata in cambio di una collaborazione. La donna del Professore tentenna, ma alla fine un segnale mandatole proprio dall'uomo che ama la fa tornare sui suoi passi.



Alicia aspetta un bambino, ma il marito le è morto di cancro: da quel momento si è riversata totalmente sul lavoro, con il solo scopo di mettere fine al colpo dei rapinatori. Sembra non essere cosciente della sua gravidanza, perché di fatto non se ne cura. In sostanza è l'esatto opposto di Lisbona, molto attaccata alla figlia. È giusto dire che Alicia Sierra fa parte "dei cattivi", volendo vedere la banda di rapinatori come i buoni della serie, eppure l'ispettrice è riuscita a ritagliarsi un posticino nel cuore dei fan.