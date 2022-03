La Leggenda di Vox Machina: perché è una serie fantasy straordinaria

Sembra ieri che commentavamo nella nostra recensione di Arcane il sublime lavoro di Riot Games e Fortiche e sono in molti ad aver sgranato gli occhi dinnanzi al rocambolesco ed ispirato stile descritto nella recensione di Cuphead. A sorpresa, l'animazione streaming fa ancora vibrare i nostri cuori con un'opera nata quasi per caso. In un esperimento orchestrato da Critical Role, un piccolo gruppo di doppiatori americani che decide di trasmettere un pizzico di quella magia imbevuta di fantasy in un progetto stravagante. Nasce così su Twitch una lunga sessione - di ben 400 ore circa - di Dungeons & Dragons che genera un successo inaspettato.



La spinta dei sostenitori del progetto streaming fornisce quindi l'argilla necessaria a modellare quelle narrazioni che, fino a quel momento, non erano altro che sessioni isolate. La gente voleva vedere La Leggenda di Vox Machina, non solo ascoltarla. Con l'approdo su Amazon Prime Video, l'attesa sembra essere stata ampiamente ripagata. Se date uno sguardo alla nostra recensione di The Legend of Vox Machina, capirete perché la serie animata è stata rinnovata per una seconda stagione ancor prima di tener traccia dei risultati della prima. Quali sono però gli elementi che stanno affascinando dell'opera e perché quelli che l'hanno vista ne inneggiano la qualità?



Un fantasy dalla forte identità

Il primissimo aspetto che incornicia La Leggenda di Vox Machina tra le opere da vedere assolutamente ad inizio di quest'anno è la sua personalità. Non ci dilungheremo su trama e preamboli vari, anche perché riteniamo sia opportuno danzare sopra il no spoiler per discutere di altro. Tutti i protagonisti della serie sono tratteggiati da forti connotati psichici e sono rappresentati da alcuni stereotipi canonici. Chi è già avvezzo di sessioni di ruolo sa benissimo quanto sia ingarbugliata e profonda la costruzione di un alter ego. In genere si cerca una crasi intima tra una classe del mondo fantasy e il proprio carattere personale, così da rendere un personaggio vivo e credibile.

Nel processo creativo la maggior parte del lavoro lo fa il carattere del giocatore. Ciò che rende memorabile la serie è, infatti, l'avvolgente immedesimazione che ci lasciano gli eroi animati. Ognuno ha un'essenza ben marcata e dei tratti distintivi unici. I poteri sono poi, in un certo senso, esternalizzazione della loro natura. Il burbero grosso, ma dall'animo buono, la salvatrice tormentata, il genio adombrato dai sentimenti negativi ecc. Ognuno ha una ragion d'essere e i poteri donati sono la trasfigurazione ed estensione delle loro personalità.



Dalle parole del narratore al lancio del dado

Bastano pochi episodi per entrare in sintonia con l'animo dei nostri improbabili eroi, perché il successo della campagna del gioco di ruolo ha centrato il bersaglio. Considerato poi che non è affatto semplice decontestualizzare, tagliare e cucire frammenti di una sessione così lunga, per poi estrapolarne una sceneggiatura, il risultato è ammirevole. Il carisma degli eroi, unito alla preparazione artistica dei giocatori-doppiatori sul tavolo ha permesso alla trama di avere sin da subito un ritmo incalzante.

Per ogni valida impresa però, occorre un degno narratore. Lo schema degli eventi, mossi dalla mano invisibile del master, riesce a non essere mai banale. La Leggenda di Vox Machina ambisce ad essere una serie fantasy di successo anche per l'atmosfera che emanano le imprese. Ci sono draghi avidi e corrotti, negromanti sinistri e mostri orrendi.



In questo guazzabuglio creativo vien da pensare: come ha fatto una serie con così tanti stereotipi ad essere avvincente e acclamata?. La risposta è da cercare nei ricordi dello spettatore. Tutte le piccole imprese degli eroi hanno a che fare con opere, giochi o altre grandi storie dall'eco antico e ci stuzzicano la memoria. La trama, infatt,i non vuole essere esageratamente complessa, perché ammicca al pubblico con nostalgia. In molti avranno da sorridere guardando la serie: chi si ricorda delle serata a D&D fuori controllo con gli amici, gli amanti dei fantasy vecchio stile e chi apprezza un po' di animazione in chiave moderna.



Un'esperienza sopra le righe

Proprio su quest'ultimo punto apriamo un'importante questione: la rottura della solennità fantasy. Da sempre questo genere vive di alti e bassi, ma ha sempre dimostrato grande riverenza verso i mostri sacri del passato e una grande attenzione all'epicità. Storie di questo calibro sono state preconizzate e decantate in volumi colmi di affascinanti scorci fantasy, ma che hanno avuto sempre un profumo degno dei poemi epici.

La Leggenda di Vox Machina ribalta completamente l'andamento dei classici fantasy, traducendo il volere dei giocatori all'interno della sessione ruolistica. Non sono i personaggi dei grandi libri i nostri paladini, ma persone comuni e, talvolta, sopra le righe che desiderano affrontare le vicissitudini a modo loro. Sdoganata la vecchia narrazione composta da buoni contro cattivi, si propone allo spettatore una formula decisamente più umana e fallace. L'imperfezione e la diversità marcata dei protagonisti donano loro un'aria familiare per certi versi. La stessa narrazione ha toni inusuale per una serie animata. Non si risparmiano il sangue e i turpiloqui ma, soprattutto, si cerca un tono maturo e coinvolgente. Siamo abituati a contemplare da sempre scene fantasy romanzate e spettacolari, ma che hanno sempre evitato di esagerare.



Sangue, atrocità e altri atti sono volutamente espliciti, ora per suggerire allo spettatore che non ci saranno mezze misure di narrazione, ora per esibire un pizzico di esuberanza artistica. La violenza sarà anche spinta, ma La Leggenda di Vox Machina sa raccontare il fantasy in un modo che è un ibrido tra il grottesco e l'epico, senza mai risultare stucchevole. Una grande fiaba senza patine o filtri. Non c'è dunque da stupirsi se consideriamo che, tutto sommato, il genere diventa solo un pretesto per raccontare personaggi brillanti che non sono altro che gli alter ego più credibili mai apparsi su schermo.