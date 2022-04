ll Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere: uno sguardo alla seconda Era

Il prossimo settembre Amazon Studios lancerà la sua serie TV prequel de Il Signore degli Anelli, un evento attesissimo da milioni di fan della saga in tutto il mondo. Non si conosce ancora molto a riguardo, a parte il titolo, ovvero Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, e un teaser trailer de Gli Anelli del Potere che ha regalato a tutti un primo sguardo allo show. Ma il dettaglio che sappiamo per certo è che lo show sarà ambientato durante la Seconda Era della linea temporale della Terra di Mezzo, il mondo creato dal geniale J.R.R. Tolkien.



Per chi ha amato la trilogia di film firmata da Peter Jackson, questo periodo non sarà così familiare, anche perché gli eventi cinematografici si svolgono nella Terza Era, ovvero migliaia di anni dopo il serial che arriverà su Amazon Prime Video (a proposito, quanti episodi e stagioni avrà Gli Anelli del Potere?). Vediamo insieme, quindi, cosa c'è da aspettarsi e qual è la storia di questo nuovo timing temporale della Terra di Mezzo.



Qual è la Seconda Era?

Come abbiamo anticipato, la serie de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere sarà ambientata durante un'era diversa da quella vista nei film, millenni prima e, a quanto pare, racconterà di come sono stati forgiati gli Anelli del Potere, tra cui quello famosissimo che Frodo distruggerà tra le fiamme del Monte Fato. La Seconda Era inizia dopo la caduta di Morgoth, una sorta di figura luciferina creata dalla mitologia di Tolkien, e termina con la prima sconfitta del luogotenente di Morgoth, Sauron, ovvero il principale antagonista della Compagnia dell'Anello.

Nessuno dei libri di Tolkien si concentra specificamente sulla Seconda Era, sebbene gli eventi chiave siano brevemente dettagliati nelle ultime sezioni del "Silmarillion" e in alcune storie dei "Racconti Incompiuti". Le lunghe appendici di Tolkien al Signore degli Anelli, però, forniscono una cronologia completa di questo periodo. Frammenti che descrivono un'epoca in cui gli elfi erano molto più importanti e potenti, mentre i regni umani erano più grandi e più unificati. A conti fatti, la Seconda Era che vedremo nello show targato Amazon si colloca tra il ciclo del mito eroico che descrive gli eventi della Prima Era nel "Silmarillion" e il più grintoso medievalismo della Terza Era, che vediamo ne "Il Signore degli Anelli".



Cosa potrebbe succedere nella serie tv Amazon

Dato il titolo, la serie targata Amazon si concentrerà probabilmente sulle conseguenze del cadere preda del potere degli anelli. Potrebbe benissimo rappresentare le origini dei Nazgûl, o spettri dell'anello, i servitori non morti di Sauron nel Signore degli Anelli, che emergono per la prima volta nella Seconda Era. Chissà se tutto questo sarà anticipato dall'evento più importante di questo periodo: la forgiatura degli anelli del potere.

Sauron travestito inganna il fabbro elfico Celebrimbor, facendogli forgiare diciannove anelli da distribuire tra elfi, nani e umani. Tuttavia, gli elfi si rendono presto conto che questo è uno stratagemma per controllarli tutti attraverso il potere dell'Unico Anello e iniziare una lunga battaglia contro la sua influenza. Sarebbe bello vedere ne Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere questo prologo, che aprirebbe ufficialmente il vero racconto e l'azione che poi si susseguirà nei diversi episodi.



La grande potenza di Nùmenor

Le immagini promozionali dello show includono anche una mappa dell'isola di Númenor, una terra data agli umani che hanno combattuto contro Morgoth. Durante la Seconda Era, questa diventa una grande potenza navale, creando colonie e insediamenti nel continente principale. Alla fine Númenor si unisce alla guerra contro Sauron e fa prigioniero l'oscuro signore.

Tuttavia, quest'ultimo corrompe il loro re, Ar-Pharazôn, e lo convince a invadere la terra occidentale di Valinor, patria degli angelici Valar, alla ricerca dell'immortalità. Per punizione, i Valar affondano l'isola di Númenor nell'oceano. Dai pochi dettagli che sono stati diffusi su Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, non si sa per certo se si racconterà di questo territorio, della sua conquista e della battaglia contro il mare, ma il dettaglio della mappa fa ben sperare che abbia un ruolo importante nella storia che verrà raccontata.



Torneranno personaggi conosciuti?

Per la gioia dei più appassionati, nella serie ispirata al mondo di Tolkien ci saranno anche personaggi già conosciuti nella trilogia de Il Signore Degli Anelli. Conosceremo una giovane Galadriel, che sarà un personaggio centrale, e anche Elrond, il signore di Gran Burrone.

Sono entrambi figure importanti della Seconda Era e destinatari di anelli del potere, quindi giocheranno sicuramente un ruolo attivo negli episodi dello show. Anche Sauron stesso avrà un ruolo. Nella Seconda Era Sauron non è solo la forza puramente antagonista rappresentata nel romanzo e nei film, ma anche un astuto imbroglione e manipolatore. Questo offre il potenziale per ritrarlo come un cattivo avvincente e sfaccettato, permettendo a tutti gli appassionati della saga fantasy di conoscere in modo approfondito il grande nemico della Terra di Mezzo. Ma qualunque cosa accada in questa serie, di sicuro tutto condurrà agli eventi che conosciamo dall'inizio del Signore degli Anelli: la forgiatura dell'Unico Anello, il tentativo di Sauron di affermare il suo dominio attraverso di esso e la guerra tra gli orchi, contro l'alleanza tra gli elfi e gli umani (in questo caso non sono mancate le polemiche sugli elfi neri ne Il Signore degli Anelli).