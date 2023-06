Loki 2, cosa sappiamo sulla serie Disney+? Cast, trama e prime informazioni

Loki 2 uscirà dal 6 ottobre su Disney+, a confermarlo sono stati i Marvel Studios e la stessa Disney. La serie, dunque, arriverà con diverse settimane di ritardo rispetto alla release originarimente prevista, che era fissata per l'estate del 2023: colpa forse dei reshoot che Marvel avrebbe effettuato per modificare (magari anche pesantemente) l'arco narrativo di Kang il Conquistatore dopo gli scandali che rischiano di far perdere a Jonathan Majors il ruolo di Kang. Per i più ottimisti, invece, Marvel avrebbe posticipato Loki solo per evitare sovrapposizioni con Secret Invasion, che verrà invece distribuita a partire dal 21 giugno e che durerà sei puntate, concludendosi così il 26 luglio, appena in tempo per l'inizio della campagna marketing della serie TV autunnale targata Marvel Studios per Disney+.



Dopo aver rivelato la data d'uscita del serial, la Casa delle Idee ha svelato che anche Loki 2 durerà sole sei puntate: una doccia fredda per i fan del Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston, che si aspettavano un prodotto più longevo, soprattutto visto il successo della prima stagione. Ma cosa sappiamo, al momento, sulla seconda stagione di Loki?



Una scena post-credits e una manciata di inquadrature

Per il momento, le informazioni certe su Loki 2 latitano ancora: un evento più unico che raro per una produzione Marvel, per cui solitamente i leak sono all'ordine del giorno.

L'unico riferimento ufficiale on screen alle nuove avventure del Dio dell'Inganno è quello della seconda scena post-credits di Ant-Man and The Wasp Quantumania, che ci mostra il ritorno di Loki, Mobius e della TVA in quello che sembra un vero e proprio viaggio nel passato, che si conclude durante uno spettacolo di magia tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. L'illusionista sul palcoscenico non è però un uomo qualsiasi: al contrario, si tratta di Victor Timely, l'ennesima variante di Kang il Conquistatore che comparirà nel MCU e che potrebbe rappresente l'antagonista principale (o uno degli antagonisti principali) della servie Marvel. La sequenza, che potrebbe essere ripresa pari pari da un episodio di Loki 2, ci svela dunque il ritorno di Tom Hiddleston come Loki, di Owen Wilson come Mobius e, ovviamente, di Jonathan Majors come Victor Timely e, dunque, come Kang il Conquistatore. Resta da capire se, dopo i recenti avvenimenti, Majors verrà sostituito in extremis con un altro attore, ma su questa possibilità ci torneremo tra poco.



Tra le altre certezze, invece, abbiamo il ritorno di Gugu Mbatha-Raw come Ravonna Renslayer, dal momento che l'attrice ha già svelato che Loki 2 sarà surreale, "più psichedelica" della prima. Nulla di troppo strano, visto che l'arco narrativo del giudice della TVA era rimasto inconcluso alla fine di Loki, facendo di Renslayer uno dei personaggi più enigmatici e sfuggenti dell'interno MCU. Anche Sylvie e le altre varianti di Loki torneranno, anche se non sappiamo quanti Dei dell'Inganno ci saranno in Loki 2: sicuramente non apparirà il Loki classico di Richard E. Grant, deceduto nella battaglia con Alioth, ma le probabilità di un nuovo cameo di Loki bambino, di Loki "for President" e di Loki guerriero sono elevate, specie considerato che la loro introduzione nella prima stagione della serie è stata estremamente rapida e fine a sé stessa, quasi un teaser di una seconda comparsa in futuro.

Infine, anche la Miss Minutes di Tara Strong tornerà in Loki 2, probabilmente con un ruolo persino più ampio (e inquietante?) di quello che aveva nella prima stagione della serie: gli indizi disseminati in Loki, d'altro canto, ci fanno pensare che Miss Minutes lavori per qualcuno persino più in alto di Colui che Rimane e di Kang, e il suo coinvolgimento nel video promozionale dell'intera Fase 5 ci danno motivo di credere che dietro a questa macchietta irriverente ci sia in realtà un progetto ben più ampio di quanto inizialmente pensassimo.



L'altra briciola di informazioni ufficiali su Loki 2 arriva dal trailer delle uscite del 2023 di Disney+, diffuso a gennaio dalla Casa di Topolino. In questo caso, vediamo solo tre sequenze di Loki 2, ciascuna della durata di pochi frame.

Nella prima abbiamo Tom Hiddleston affiancato da altre due varianti di Loki, che a differenza di quelle viste fino ad ora, però, sono del tutto e per tutto identiche a lui, persino nel modo di vestire. Dando un'occhiata ai costumi di scena, possiamo ipotizzare che la sequenza sia ambientata ai tempi dell'incontro con Victor Timely già visto in Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Le altre due sequenze, invece, ci mostrano Loki vestito come un prigioniero della TVA, che prima subisce un interrogatorio simile a quello già visto nella prima stagione della serie, e poi è in caduta libera all'interno di quello che sembra essere il quartier generale della Time Variance Authority. Difficile dire se le due scene siano collegate, anche se è probabile che queste ultime provengano entrambe dal primo episodio di Loki 2, quando il protagonista si troverà sbalzato in una TVA alternativa, che abbiamo già visto di sfuggita proprio nell'ultima puntata della prima stagione di Loki, dopo che Sylvie ha ucciso Colui che Rimane.



Un cast stellare, tra graditi ritorni e grandi novità

Guardando al cast confermato di Loki 2 e agli attori che hanno già detto che prenderanno parte alla serie, possiamo farci un'idea più chiara di cosa ci aspetta. Ovviamente sappiamo che Tom Hiddleston e Owen Wilson ci saranno, così come ci saranno Sophia di Martino (Sylvie) e Gugu Mbatha-Raw. Tra le altre conferme abbiamo poi quelle di due agenti TVA che sono comparsi in maniera ricorrente nella prima stagione di Loki, ossia Casey (anche noto come Hunter K-5E), interpretato da Eugene Cordero, e Hunter-B15, interpretata da Wunmi Mosaku. Nessuna conferma, invece, per Sasha Lane (Hunter C-20) e per Jack Veal e DeObia Oparei, che interpretavano le due varianti umane di Loki non decedute nella prima stagione del serial.

Resta inoltre confermata la presenza di Jonathan Majors nei panni di Kang (o quantomeno come una o più sue varianti) nella produzione: d'altro canto, era difficile pensare alla sostituzione di punto in bianco di Majors da una serie TV praticamente già finita quando lo scandalo giudiziario sulla sua figura è scoppiato. Addirittura, pare che Jonathan Majors avrà un ruolo centrale in Loki 2 , persino maggiore di quello che aveva nella prima stagione della serie. Ciò potrebbe significare che in Loki 2 appariranno più varianti di Kang, tutte interpretate dallo stesso attore ma non necessariamente tutte malvagie. Oppure, considerato che pare che dei reshoot di Loki 2 si siano tenuti nelle scorse settimane, è possibile che Marvel usi la serie per "far fuori" il suo primo Kang e introdurre un volto del tutto nuovo, sfruttando magari il Multiverso per lo scopo.



Tra le altre conferme indirette sul cast di Loki 2 abbiamo inoltre la presenza di Rafael Casal in un ruolo sconosciuto: l'attore è stato pizzicato sul set di Loki 2 con Tom Hiddleston e Owen Wilson, il che ci suggerisce che il suo ruolo sarà alquanto importante nella trama della serie.

Per chi non lo ricordasse, Casal ha già dato prova di essere un buon attore in serie come Blindspotting. Altra conferma sempre dal set dello show a Londra è poi la star di Game of Thrones Kate Dickie, che secondo alcuni rumor potrebbe essere una dei villain della produzione, insieme ovviamente a Jonathan Majors. Per quanto riguarda invece Casal, questi dovrebbe interpretare un personaggio con "nome in codice" X-5, che secondo lo scooper Daniel Richtman dovrebbe essere un agente ribelle della TVA, il cui compito diventerebbe infine quello di aiutare Mobius e Loki a rovesciare l'Authority dall'interno, un po' come è già avvenuto nella prima stagione della serie. X-5 dovrebbe anche essere collegato al nuovo personaggio di Ke Huy Quan, che, dopo il successo di Everything Everywhere All At Once, interpreterà in Loki 2 l'agente B-O, anche noto come Ouroboros, il quale dovrebbe trovarsi a capo della "sezione tecnologica" dell'organizzazione. Stando a quanto ci viene mostrato dal merchandising di Loki 2, B-O, X-5 e gli agenti della TVA già comparsi in Loki 1 collaboreranno tra loro per rovesciare l'agenzia, che a sua volta dovrebbe essere diventata molto più autoritaria rispetto al passato, quando a governarla era Colui che Rimane



La "nuova" Time Variance Authority

Ora, però, si scende nel campo dei rumor e delle speculazioni. Chi guiderà la nuova TVA ora che Colui che Rimane è morto? Perché l'agenzia è diventata un'organizzazione ancora più autoritaria di quanto non lo fosse in passato, nonostante la Sacra Linea Temporale sia andata distrutta? Tutte domande che certamente troveranno una risposta a fine ottobre, anche se le "gole profonde" di Hollywood ci hanno già fornito alcune informazioni a riguardo. Per esempio, secondo alcuni sarà proprio Sylvie a guidare la Time Variance Authority, prendendo il posto della variante di Kang che lei stessa ha ucciso.



Non è tuttavia chiaro perché l'eroina, da paladina del libero arbitrio che ha subìto in prima persona il trattamento inumano che la TVA riserva alle varianti, si sia trasformata in una sorta di dittatrice del tempo. E poi, se davvero Sylvie prendesse il posto di Kang, che ne sarebbe della sua "love story" con Loki? Che il sentimento tra i due sia destinato a distruggersi nel momento in cui l'incantatrice si rivelerà essere la causa delle disavventure del Dio dell'Inganno e dei suoi compagni in giro per il Multiverso? Difficile dirlo, anche se la trasformazione di Sylvie da un'eroina ad una villain potrebbe elevare nettamente la trama di Loki 2 rispetto a quella della prima stagione e imprimendo una decisa crescita ai suoi personaggi. Staremo a vedere.



Ammesso che davvero Sylvie diventi il "capo" della TVA, però, c'è un'altra variante da considerare nella trama di Loki 2. Stiamo ovviamente parlando di Kang, delle sue varianti e dei suoi piani: il villain, d'altro canto, rivestiva nella prima stagione di Loki un ruolo da "non-cattivo" ben preciso, che corrispondeva ad una sorta di "carica istituzionale" chiaramente delineata nell'economia multiversale del MCU, che oggi però non esiste più.

A questo punto, posto che Sylvie abbia assunto il ruolo di Colui che Rimane, Kang avrebbe potuto essere del tutto assente da Loki 2. Così, però, non è, e a rivelarcelo è la scena post-credits di Ant-Man 3: a questo punto, però, viene lecito domandarsi se davvero Kang apparirà in altre varianti oltre a quella di Victor Timely, quale ruolo queste ultime avranno nella serie e, soprattutto, quali saranno i loro motivi di base e le ragioni dietro alle loro azioni. Certo, potremmo pensare che uno o più Conquistatori desiderino riprendere il controllo della TVA, ma come potrebbero farlo? Quali versioni di Nathaniel Richards compariranno nella serie? E soprattutto, la grande guerra dei Kang, preannunciata da Colui che Rimane alla fine della prima stagione di Loki, avrà inizio proprio in Loki 2? Ancora non lo sappiamo, ma se così fosse la serie diventerebbe di colpo un mattone fondamentale per il MCU, ponendo le basi per Avengers: The Kang Dynasty e Secret Wars.