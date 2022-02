LOL 2: tutte le novità della prossima stagione su Prime Video

Lo scorso anno la prima edizione di LOL: Chi Ride È Fuori ha rappresentato una bella incognita al suo esordio. Un format del quale pochi avevano sentito parlare nel Bel Paese approdava su Amazon Prime Video con un cast di comici di tutto rispetto, da Frank Matano ad Angelo Pintus, passando per Lillo ed Elio. Quell'esperimento curioso che non riuscivamo bene ad inquadrare in breve tempo è diventato un fenomeno quasi di massa, con tormentoni ripetuti ovunque e da chiunque: da "So' Lillo" alla citazione della scena cult di Harry Ti Presento Sally (se non ve lo ricordate, rispolverate la nostra recensione di LOL Chi Ride È Fuori).



Il fenomeno LOL è così esploso per tutta l'Italia in lockdown; un'ottima occasione per staccare il cervello dalla difficile situazione internazionale. A distanza di un anno non sorprende vedere far capolino tra le serie Amazon di febbraio 2022 la seconda stagione di questo apprezzatissimo comedy show nel quale per i concorrenti c'è un'unica regola: non ridere. Per fortuna ciò non vale per il pubblico, perché le premesse sono davvero esilaranti.



Ansia da prestazione

Il cast di LOL 2 si presenta forse ancora più promettente di quello dello scorso anno, con alcune vere e proprie icone della comicità nostrana: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

Sono questi i comici che daranno vita alle situazioni più assurde per portare i colleghi alla risata ed evitare di soccombere a loro volta sotto le battute a raffica e gli sketch messi in scena. Uno dei vantaggi dei partecipanti alla scorsa edizione è stato proprio quello di non sapere a cosa stessero effettivamente andando incontro, sia a livello di aspettative che di riscontro di pubblico. Se vogliamo, questa può essere definita la fortuna dei pionieri di LOL che purtroppo i nuovi concorrenti non hanno potuto sperimentare e che temono apertamente con una vera e propria ansia da prestazione che ha portato alcuni a rivedere la prima stagione per prepararsi al difficile compito di far ridere gli altri e cercare a loro volta di rimanere imperterriti alle provocazioni.



Il difficile viene ora

È lo stesso Fedez a dichiarare che nel 2021 tutti hanno vissuto un'esperienza naïf, e che se da una parte questo ritorno permette ai conduttori (quest'anno Frank Matano sostituirà Mara Maionchi) di tornare con una migliore consapevolezza e auspicabilmente con un polso maggiore della situazione, lo stesso non si può dire dei concorrenti, che avvertono la spada di Damocle del giudizio del pubblico pendere su di loro, perché sanno che dovranno fare meglio dei loro colleghi della prima edizione.



Siamo sicuri che LOL 2 ci regalerà nuovi tormentoni e meme (ricordiamo tutti Elio in versione Gioconda), ma la strada migliore per i partecipanti è senza dubbio quella dell'improvvisazione genuina per scatenare quella risata di pancia che lo sketch preconfezionato faticherebbe a raggiungere o a eguagliare (il tubo verde di Matano ne è l'esempio lampante).

Il 2022 porterà anche un'altra novità, ovvero l'incognita Lillo, che potrà essere evocata da Fedez e Frank e fare incursione tra i concorrenti nei panni di Posamen, il divertente personaggio che lo scorso anno ha spopolato insieme al mantra "So' Lillo". A tal proposito il comico romano si dice sollevato dal non dover più contenersi e poter entrare col sorriso in studio, consapevole delle difficoltà dei colleghi che dovrà cercare di provocare in tutti i modi. Anche Matano è dello stesso parere ed è contento di poter sfogare tutte le sue risate insieme a Fedez in regia.



Dal canto nostro, riusciamo già a scorgere grasse risate all'orizzonte con Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, il Mago Forest e Maccio Capatonda a fare da mattatori insieme agli altri comici. Non ci resta che attendere il 24 febbraio per assistere alle prime quattro puntate di LOL 2 e goderci i due episodi finali il 3 marzo, per farci definitivamente seppellire dalle risate, o almeno così si spera.