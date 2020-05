Mad Men: perché recuperarla prima che lasci Netflix

Il catalogo Netflix si arricchisce di mese in mese di nuovi contenuti, tra film e serie tv - a tal proposito vi invitiamo a scoprire le nuove serie Netflix di maggio -, ma sono molti anche quei prodotti che devono lasciare la piattaforma per motivi contrattuali. Purtroppo questo mese dobbiamo dire addio ad una serie che nel panorama mondiale contemporaneo ha rappresentato una delle punte di diamante della narrativa per il piccolo schermo.



Mad Men era stata inserita in catalogo nel 2011 e da allora milioni di persone hanno avuto l'occasione di vivere le vicende di Don Draper (Jon Hamm) e dei pubblicitari newyorkesi degli anni Sessanta. Purtroppo il 14 maggio Mad Men lascerà Netflix. Seguiteci alloraalla riscoperta di Mad Men, una serie che non dovete assolutamente farvi sfuggire.



In principio c'erano "I Soprano"

Prima di Mad Men, il suo creatore e sceneggiatore Matthew Weiner aveva contribuito ad un'altra opera seminale, che aveva scosso il mondo della televisione: I Soprano, per HBO. Weiner aveva partecipato alla serie sia nelle vesti di produttore che di sceneggiatore, contribuendo a scrivere una pagina di storia della televisione americana, con un mix di altissima qualità che guardava al cinema con realismo, crudezza e tematiche forti ed adulte, molte delle quali infransero parecchi tabù dietro i quali la serialità televisiva aveva vissuto trincerata fino a quel momento.

Dalla mafia alla pubblicità

Per Weiner quell'esperienza non deve essere stata abbastanza. Nel 2007, lo stesso anno nel quale si concludono I Soprano, crea per AMC Mad Men, dando vita a sette stagioni di una serie che colpisce nuovamente il mondo della serialità televisiva in maniera dirompente, guadagnandosi ben 16 Emmy, 5 Golden Globe e fan di una certa levatura, come l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Senza dimenticare che il successo di critica e pubblico di questa serie, capace di arrivare ad un totale di 4,4 milioni di telespettatori e spingendo la rete via cavo AMC a produrre altri progetti con aspirazioni più vicine alle produzioni HBO, come il caso di Breaking Bad o l'esperimento di Walking Dead (qui potete trovare i migliori momenti di The Walking Dead finora).



Parliamo di qualità

Per ottenere risultati simili è evidente che il livello qualitativo della serie sia estremamente alto dal punto di vista tecnico, a partire dalla ricostruzione storica di ambienti, costumi e situazioni. Mad Men è, tra le tante altre cose, un viaggio in un intero decennio, quello che va dagli anni 60 agli anni 70, raccontato strizzando l'occhio agli eventi storici di quegli anni, mentre si raccontano i grandi cambiamenti del vissuto privato.

Per fare ciò Weiner e dei suoi collaboratori hanno messo in scena un'attenzione al dettaglio che non possiamo che definire maniacale. Costumi, scenografie e persino i più piccoli dettagli sono curati e accurati in ogni singola inquadratura. L'immersione dello spettatore è totale, da vero e proprio viaggio nel tempo, coadiuvati anche dal fatto che quello a cui assistiamo non è una ricostruzione patinata, non è una cartolina dei bei tempi andati, ma un'immagine di grandissimo realismo, ricca di sfumature di grigio.



Uomini (e donne)

A dare ulteriore contributo al livello qualitativo ovviamente c'è la performance dell'intero cast, che infatti è uno degli elementi per il quali la serie ha raccolto diversi dei prestigiosi premi ricevuti nel corso delle sette stagioni. Jon Hamm, con il ruolo del protagonista Don Draper, giganteggia e ottiene finalmente quel riconoscimento che aveva fino a quel momento faticato a trovare, facendo decollare la propria carriera grazie ad un personaggio che è riuscito a rendere estremamente complesso, sfaccettato e umano.

Ma il resto del cast non è certo da meno: non dimentichiamo che tra gli altri c'è ad esempio Elisabeth Moss che, dopo aver dato vita a Peggy Olson, uno dei personaggi femminili cardine della serie, è stata protagonista del destabilizzante The Handmaid's Tale. Insomma, se vogliamo definire una delle ragioni più semplici e banali per recuperare Mad Men è sicuramente il fatto che stiamo parlando di un'ottima serie con degli attori perfetti. Ma questa è solo la punta del nostro iceberg.



I favolosi anni 60

Come dicevamo la serie è ambientata negli anni 60, che vengono raccontati in maniera molto vivida, ma anche chirurgicamente spietata. I protagonisti della serie sono tutto fuorché personaggi positivi e ci mostrano i lati più oscuri e gretti di un mondo all'apparenza brillante e colorato in cui disparità sociali, omofobia, razzismo, sciovinismo e avidità sono la norma. Una norma non soltanto accettata, ma in diverse circostanze auspicabile e necessaria a sopravvivere nel mondo della società e del lavoro, soprattutto quando si aspira a certi livelli.



Il mondo del lavoro soprattutto viene dipinto come totalizzante, capace di fagocitare tempo e affetti, in definitiva la vita e qualsiasi ambizione o desiderio del lavoratore, in un circolo vizioso alienante, che coltiva ambizioni egoistiche e solitarie. Un'immagine immersa in quegli anni, certo. Ma è impossibile non rendersi conto di come il quadro che la serie dipinge sotto i nostri occhi abbia dei notevoli riverberi sul nostro presente. Quello che forse in quel mondo risulta spesso esplicito, per via di diversi costumi sociali, non sembra essere poi così distante dal nostro, solo certamente meno sbandierato.

Meno pubblicizzato.Non è certo una scelta casuale quella di ambientare la storia all'interno di una grossa agenzia pubblicitaria. Parliamo di un universo, quello che si affaccia sulla Madison Avenue di New York (e da qui il titolo della serie, da qui i nostri "Mad Men"), dove il profitto e il fumo negli occhi sono l'obiettivo principale, dove l'etica deve necessariamente scontrarsi e molto frequentemente piegarsi alle logiche e alle necessità economiche.



Siamo anche nel periodo in cui il mondo, soprattutto americano, e la pubblicità di riflesso, sono alla ricerca della costruzione di un'idea di successo e gratificazione a tutti i costi, che passa attraverso all'immagine che si vende di sé agli altri, ma anche - e forse soprattutto - negli oggetti materiali di cui ci si circonda e con i quali ci si abbiglia.



Proprio nelle parole del suo protagonista, troviamo un'altra chiave di lettura della serie e dell'ambientazione nel momento di crescita esponenziale del mondo dell'advertising: "La pubblicità si basa su un'unica cosa: la felicità. E sapete cos'è la felicità? La felicità è una macchina nuova, è liberarsi dalla paura, è un cartellone pubblicitario che ti salta all'occhio e che ti grida a gran voce che qualunque cosa tu faccia è ben fatta e che sei ok.".



Mad Women

Le contraddizioni più grandi però non sono quelle degli uomini, che a discapito del titolo non sono certo gli unici protagonisti della serie, ma quelle delle donne. In questo momento storico (e di nuovo, solo questo?) e in un universo dove il potere è e può essere solo maschile, alle donne è demandato un ruolo di sfondo. Decorativo, accessorio e secondario. Nella famiglia e nel lavoro. Ed ecco come nell'universo di Mad Men questo lascia esplodere tutta l'ambivalenza di una gamma di personaggi che vive una stoica accettazione e consapevolezza, da un lato, e il rifiuto e la volontà di emanciparsi dall'altro, che si manifestano con diverse sfaccettature.



C'è chi cerca di trovare il proprio spazio e sfruttare comunque a proprio vantaggio lo status quo, chi si illude di esserne perfettamente integrata e di apprezzarlo mentre ne viene logorata e distrutta dall'interno. C'è chi scavalca la propria femminilità o la piega per tentare di essere, quando serve, più uomo degli uomini, con tutte le ferite che ciò procura. Ma, come per la controparte maschile, niente è così semplice e lineare in questa serie, così come non lo è nella vita reale.



Quello che offre Mad Men quindi non è semplicemente dell'ottimo intrattenimento attraverso un prodotto seriale di altissimo livello, ma un racconto costruito su diversi livelli d'interpretazione, profondo e capace di sedimentare a lungo nei suoi spettatori, sia a livello emotivo, che riflessivo. E tutto questo senza essere mai didascalico o alla ricerca di una facile morale.



A dimostrarlo si aggiunge anche il fatto che queste sette stagioni sembrano aver avuto grande influenza sulla moda degli anni 2000, almeno secondo quanto rilevato da molti critici di costume americano che ne hanno riconosciuto le forti influenze nel gusto rétro che hanno iniziato a diffondersi in abbigliamento, acconciature e non solo.