Malcolm in the Middle: la sit-com capolavoro da riscoprire su Disney+

Il pretesto di una famiglia disfunzionale, caotica e chiassosa fino all'estremo sembra all'apparenza troppo esagerato per raccontare le classiche sofferenze di un figlio di mezzo, eppure Malcolm in the Middle è riuscito a bilanciare con rara eleganza la sua anima distruttiva a quella più razionale e delicata, regalandoci sette stagioni di pura genialità e personaggi impressi a fuoco nelle nostre menti. L'America raccontata dallo showrunner Linwood Boomer è ingiusta, basata sulle regole della giungla dove è il più cattivo a sopravvivere, ma è anche un Paese di opportunità dove l'unione familiare può aiutare a superare qualsiasi ostacolo.



Lo show è finalmente approdato sul catalogo italiano della multinazionale che ha rilevato la 20th Century Fox per la modica cifra di 71.3 miliardi di dollari, esaltandosi tra le serie tv di agosto su Disney+ e dimostrandosi ancora una volta ben superiore a tante altre sit-com arrivate negli anni successivi alla sua messa in onda, pioniere di una comicità esagitata e a volte aggressiva, ma sempre pronto ad aprirsi nella dolcezza di momenti riflessivi e sentimentali.



Parenti serpenti

Malcolm (Frankie Muniz) è un ragazzo geniale represso in una realtà terribilmente più piccola di lui, costretto alla normalità di una famiglia che copre l'intero spettro della psicologia americana: suo padre Hal (Bryan Cranston) è un indolente lavoratore della bassa borghesia che si accontenta di sopravvivere senza aspirazioni, mentre la madre Lois (Jane Kaczmarek) utilizza le più subdole e astute crudeltà per tenere a bada i tre figli scalmanati.

Oltre al piccolo genietto, infatti, in casa ci sono i fratelli Reese (Justin Berfield) e Dewey (Erik Per Sullivan), il primo ha 13 anni ed è lo stupido bullo della scuola, l'altro di anni ne ha 7 e sembra affetto da una forma di peculiare idiozia che mette in pericolo la sua vita per delle motivazioni insulse, come inseguire un palloncino rosso fino a Chinatown. Questo calderone che ribolle di urla, strepiti e distruzione continua ha già sputato fuori di casa il fratello maggiore Francis (Christopher Kennedy Masterson), spedito all'accademia militare dopo aver appiccato fuoco ad un'automobile, a conclusione di una vita fatta di marachelle infantili trasformatesi in vandalismo con l'adolescenza. La straordinaria intelligenza di Malcolm, che gli vale l'ingresso nella classe per studenti dotati della sua scuola, non sembra aver ragione di esistere in quel caos incontrollabile, ma ogni membro della famiglia si scoprirà speciale a modo proprio, visto che Dewey crescerà sviluppando un ottimo intuito, ed anche il violento Reese passerà alla storia creando un nuovo colore: il blallo.



Scolpito nella memoria

Per apprezzare fino in fondo Malcolm in the Middle bisogna vincere la naturale repulsione che si scatena alla vista del disordine e della sporcizia che alberga nella casa dei Wilkerson (sì, nonostante l'aura di mistero voluta dal creatore è questo il loro cognome, perché nel primo episodio Francis indossa una targhetta identificativa sull'uniforme della scuola militare), e adattare le onde cerebrali alle grida continue dei bambini e della loro isterica madre, mentre un Bryan Cranston ancora lontano dall'orbita Breaking Bad (a proposito, il prossimo progetto di Vince Gilligan sarà diverso da Better Call Saul e Breaking Bad) si distingue per la sua sciocchezza zen.

Se nelle battute iniziali il focus della narrazione è fisso sul proverbiale figlio di mezzo da cui il titolo dello show, dipingendo l'indolenza verso una famiglia casinista che rischia di sprecare il suo potenziale, con il succedersi degli episodi la trama abbraccia tutti i familiari descrivendone non solo i difetti, ma anche gli amorevoli pregi. L'affetto che lega nel profondo questi scalmanati familiari supera per intensità anche il loro naturale istinto autodistruttivo, ne è esempio lampante proprio il violento Reese, che in casa tormenta Malcolm senza sosta ma poi lo difende dai bulli della scuola. Anche il lontano Francis è sempre pronto a consigliare i fratelli minori su come "disinnescare" la madre dopo aver fatto un guaio, mentre il rapporto tra i genitori - che ovviamente segna degli alti e bassi, come in qualsiasi relazione di lunga data - si rinsalda attraverso i piccoli gesti che dimostrano un amore roccioso, capace di vincere le avversità e guidare i propri figli nonostante gli animi focosi.



Comicità sopra le righe

La verve caotica che accompagna i personaggi si riflette in una comicità per nulla sottile, ma esagerata e caciarona, alla quale fanno da contraltare gli scaltri riferimenti alla cultura americana, votata alla violenza e alla prevaricazione, da vincere ad ogni costo attraverso l'intelligenza condita da una sana dose di furbizia.

Il cast di personaggi secondari quasi eguaglia in memorabilità i protagonisti dello show, a cominciare dall'amico geniale e asmatico di Malcolm costretto sulla sedia a rotelle per arrivare al collega di Lois al supermercato, il quale nasconde a stento una cotta per lei. Le sette stagioni con cui ci ha accompagnato nel passaggio dall'infanzia all'adolescenza sono segnate da 151 episodi finalmente liberi dalle scontate modalità che frustravano le sit-com di quegli anni, abbandonando le risate preregistrate e la camera fissa in favore di uno sviluppo di trama reso velocissimo dai tagli frenetici del montaggio, dall'uso della colonna sonora punk e dal continuo abbattimento della quarta parete da parte del protagonista (molto prima che diventasse l'artificio stra-abusato dei nostri tempi). Malcolm in the Middle si è quindi subito dimostrato come la tanto attesa ventata di originalità di cui la serialità aveva bisogno, evolvendosi in maniera leggera ma oculata nel corso del tempo e portando a casa un numero spropositato di premi, tra i quali 7 Emmy ed un Peabody Award, a riprova della straordinaria qualità di uno show irripetibile. Che siate tra le pochissime persone al mondo a non averlo mai visto, oppure tra quelle sempre desiderose di riscoprire un cult che il tempo non è riuscito a scalfire, la presenza di Malcolm in the Middle sul catalogo Disney+ non può che rendere entusiasti e soddisfatti, perché è sempre un buon momento per immergersi nell'amorevole caos di questa famiglia americana.