Da Mandalorian 3 a Poker Face: poche sorprese seriali dal Super Bowl

La seconda settimana di un febbraio improvvisamente gelido è stata dominata dalla sovraesposizione mediatica di due eventi molto importanti per il pubblico, proposti senza alcun limite di dignità o sopportazione attraverso social network, notiziari e chiacchiere da bar anche a coloro che non sono mai stati interessati all'argomento. Il Festival di San Remo è per certi versi definibile come il Super Bowl italiano: la macchina commerciale che si nasconde dietro di esso finisce sempre con il sovrastare il valore artistico dei brani in gara, ed allo stesso modo gli americani tendono a ricordare ed attendere lo spettacolo "cornice" più dell'incontro sportivo.



Con un colpaccio spuntato dal nulla, la Rai ha trasmesso in diretta il Super Bowl 2023 ed ha permesso agli appassionati di football di godersi in chiaro o in streaming la sfida tra Kansas City e Philadelphia Eagles, oltre all'immancabile show dell'intervallo. Le emittenti oltreoceano invece si sono crogiolate nel mare di dollari che le case di produzione hanno sborsato per mandare in onda i loro spot, e mentre vorticavano gli innumerevoli trailer dei film in uscita nel 2023, sul lato della serialità abbiamo assistito al ritorno di Poker Face e Mandalorian 3, che si apprestano a dominare i salotti di casa con la loro proposta televisiva.



L'arte della menzogna

Creatura strana ed anacronistica quella partorita dalla mente di Rian Johnson, perché la sua Poker Face - i cui primi episodi sono già andati in onda negli Stati Uniti, mentre non abbiamo informazioni su un'eventuale distribuzione italiana - non nasconde nemmeno per un istante l'ispirazione agli show televisivi degli anni 70 ed 80, con puntate autoconclusive pubblicate a cadenza settimanale che inscenano un caso di omicidio sempre diverso. Proprio come succedeva in Colombo, infatti, l'assassino viene mostrato nelle sequenze iniziali della storia ed il detective non è chiamato a scoprire chi è il colpevole, ma ad incastrarlo.

Dopo aver conquistato pubblico e critica con i suoi whodunit targati Knives Out (riscoprite la nostra recensione di Glass Onion anche senza lente d'ingrandimento), Rian Johnson si rivolge quindi ad un formato howcatchem con potenzialità di durata illimitate, ma sempre basato su un protagonista che deve intrigare gli spettatori convincendoli a tornare ogni settimana per il loro appuntamento fisso con l'omicidio: Natasha Lyonne diventa così Charlie Cale, una donna con la capacità innata di identificare le bugie, e nello spot del Super Bowl la vediamo analizzare le altre pubblicità andate in onda scoprendone le verità non dette.



Quando sullo schermo compare proprio Poker Face, Charlie è costretta a confermare l'ottima impressione avuta dal suo compagno di bevute, in attesa di altri episodi e dell'annuncio di una seconda stagione di Poker Face che sembra sempre più probabile.



Nella galassia lontana

Il regista di Cena con Delitto è il filo conduttore che da Poker Face ci porta al secondo annuncio seriale della serata, perché Rian Johnson ha diretto il settimo capitolo della saga cinematografica di Star Wars, e l'ultimo spot che ha catalizzato le attenzioni del pubblico è proprio ambientato in quella galassia lontana lontana. Il trailer di Mandalorian 3 presentato al Super Bowl non propone novità succose in merito alla terza stagione - per maggiori approfondimenti vi rimandiamo all'analisi del trailer di Mandalorian 3 - ma è abbastanza spettacolare da riattizzare il sacro fuoco dell'attesa nel pubblico in vista del prossimo debutto di marzo.

Disney ha assolutamente bisogno di confermare gli ottimi risultati delle due stagioni precedenti e scacciare via i fantasmi di una gestione tra alti e bassi (date uno sguardo alla recensione di Mandalorian 2 ed alla recensione di Obi-Wan Kenobi per capire le vette e gli abissi toccati dalla saga), ed uno spot adrenalinico fatto di battaglie in salsa laser è proprio quello che serve per animare il cuore e gli occhi degli spettatori. In attesa di verificare la qualità di una scrittura che fino ad oggi ha lasciato il segno, la terza stagione dello show ideato da Jon Favreau si prospetta come quella più completa in assoluto, grazie al succoso tasso action lasciato intuire dall'ultima presentazione.