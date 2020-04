Marvel's Inhumans su Disney+: cosa è andato storto?

Che la fretta e l'indecisione siano cattive consigliere lo ha dimostrato ampiamente il DC Universe cinematografico, che nel tentativo di inseguire il successo del rivale Marvel Cinematic Universe, ha incassato flop e delusioni con accrocchi deludenti su cui hanno pesato avvicendamenti, cambi di idee e rincorse. Ma anche nel mondo Marvel non tutto è stato rose e fiori, soprattutto per la questione complessa della separazione dei diritti di alcuni personaggi, tra Sony, Marvel cinema e Marvel TV. Marvel's Inhumans (disponibile in streaming per gli abbonati Disney+) è stato sicuramente il caso più emblematico.



L'idea di una trasposizione

Il primo progetto sugli abitanti della segreta città di Attilan era quello di un film. La natura degli Inumani, una popolazione di persone ciascuna dotata di un potere speciale differente dopo l'esposizione alle mistiche nebbie terrigene, era la cosa che avrebbe permesso all'universo cinematografico della Marvel di avere i suoi "Mutanti" quando i diritti di sfruttamento erano ancora appannaggio di 20th Century Fox. Nati per mano del duo Stan Lee e Jack Kirby sulle pagine dei Fantastici Quattro nel 1965, gli Inumani sono stati personaggi di supporto in diverse serie, ottenendo il ruolo di protagonisti solo in albi speciali o miniserie. Questo apparente ruolo defilato ha avuto però il vantaggio di permettere libertà maggiori agli autori che ci hanno lavorato, meno vincolati da limiti di continuity e rigidità di personaggi più famosi. Ne sono state partorite così nel tempo storie intriganti. Tra queste, una delle più significative fu la maxiserie di fine anni ‘90 scritta da Paul Jenkins e splendidamente illustrata dallo spigoloso tratto di Jae Lee. Proprio questa storia di 12 numeri è stata fonte di ispirazione per quello che sembra il nuovo destino della trasposizione dei personaggi, quello in serie tv. Ad alzare l'hype sulla serie entra in gioco IMAX, pronta ad investire sul progetto per renderla la prima serie pensata per il formato.



Da grandi aspettative...

Le prime immagini promozionali di Marvel's Inhumans non raffreddarono forse gli entusiasmi, ma iniziarono a far nascere qualche perplessità. Costumi ed estetica sembravano molto meno curati del previsto, ma gli aspiranti fan del serial rimanevano ottimisti. La giustificazione che va per la maggiore è decisamente plausibile: stavamo guardando materiali in produzione su cui ancora non è intervenuta la post-produzione digitale.

Ogni dubbio si infranse non appena venne trasmesso il primo episodio. Al di là di qualunque altro dettaglio, la prima delusione a colpire gli spettatori fu proprio quella estetica. Senza giri di parole, l'effetto si dimostrò estremamente dozzinale. Nei costumi, nel make-up, negli ambienti e, soprattutto, negli effetti speciali e nella post produzione. Un livello qualitativo difficile da mandar giù, viste le premesse e visto quello che altre produzioni (anche in casa Marvel) sono riuscite a mettere in piedi.



...derivano grandi delusioni

Non che il resto del progetto, purtroppo, migliorasse la situazione. Il cast è sembrato fuori parte, rigido e poco credibile in gran parte dei ruoli. La storia, che si sviluppava da premesse interessanti, (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Inhumans) si sfalda, si ingarbuglia, cambia. È evidentemente vittima di numerosi rimaneggiamenti.

Il coro si fece unanime, dalla critica, dal pubblico e persino dagli addetti ai lavori, IMAX incluso: è un deciso pollice verso. Nel giro di poche puntate il network ABC dichiarò la cancellazione della serie. È forse la fine per gli abitanti di Attilan? Non è detto. Oggi ormai i fan sono abituati a reboot di personaggi anche a brevissima distanza e pare che Marvel sia pronta a restituirgli nuova vita al cinema. Questa volte, magari, facendo le cose per bene, tornando alle origini di un progetto che prometteva faville.