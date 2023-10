Marvel, le serie TV sono nel caos: è troppo tardi per salvare il MCU?

Come un fulmine a ciel sereno, Marvel ha cancellato i lavori su Daredevil Born Again. Il serial incentrato sul Diavolo Rosso di Hell's Kitchen, una delle produzioni per Disney+ più attese del 2024, è dunque stato rinviato a data da destinarsi, facendo piombare l'elenco delle uscite Marvel del prossimo anno nel caos più totale. Al contempo, il successo misto di pubblico e critica di Secret Invasion (se volete saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Secret Invasion) e una seconda stagione di Loki con un enorme peso sulle spalle - che già dai primi episodi sembra faticare a sopportare - fanno temere il peggio ai fan del Marvel Cinematic Universe sul piccolo schermo: e se ormai fosse troppo tardi per "salvare" il MCU, almeno su Disney+? Certo, si tratta di una visione catastrofista, ma che potrebbe non essere troppo lontana dalla realtà: ecco cosa ci aspetta nel futuro delle serie TV Marvel, e come queste ultime potrebbero affossare definitivamente (o riportare in auge, chi lo sa) la Casa delle Idee anche sul grande schermo.



Daredevil: Born Again (and again)

L'evento che ha catalizzato le speculazioni e le preoccupazioni dei fan è stato ovviamente la ripartenza da zero di Daredevil: Born Again. Il serial su Matt Murdoch, di cui erano già stati girati quattro o cinque episodi (su 18), è finito nel cestino, e ora si ripartirà da capo.

Fortunatamente, con lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood concluso i lavori dovrebbero procedere speditamente, tanto che già da ora abbiamo una nuova trama per Daredevil Born Again, che diventerà una serie molto più "action" e molto meno "legal", con la presenza del Punitore in un ruolo centrale. Insomma: non c'è da temere per il futuro del Diavolo Rosso nel MCU. Born Again arriverà, magari con un nuovo titolo o con qualche episodio in meno, ma arriverà. Ciò che più preoccupa, invece, è come si sia giunti ad una dêbacle tale da imporre la cancellazione di una serie con quattro o cinque episodi già pronti, un'uscita a pochi mesi di distanza e un hype da parte del pubblico alle stelle. Le ragioni, a quanto pare, sarebbero diverse. O meglio, la ragione sarebbe una sola: Daredevil Born Again non è piaciuta a Kevin Feige. Ovviamente, però, bisogna approfondire: perché la serie non è piaciuta al "grande capo" dei Marvel Studios? D'altro canto, negli ultimi due anni la Casa delle Idee ha dovuto fare grandi compromessi qualitativi per mantenere un calendario di uscite stabile, pubblicando film e serie TV ancora da rifinire per rispettare le date auto-imposte.



Alla base delle critiche di Kevin Feige vi sarebbe il fatto che Born Again fosse un disastro, davvero poco Daredevil: la prima versione della sceneggiatura, infatti, vedeva Matt appendere al chiodo il costume di Devil dopo la morte di Foggy Nelson e Karen Page, limitandosi alla sua professione di avvocato. Per la precisione, i primi tre o quattro episodi della serie non avrebbero visto alcuna comparsa del Diavolo Rosso, ma avrebbero avuto per protagonista solo Matt Murdoch-avvocato.



Una scelta che non è andata giù a Kevin Feige, che ha richiesto una profonda revisione della trama e una ripartenza da zero delle riprese. Pare comunque che, oltre a condensare questi tre episodi originali in meno screentime, il grosso della storia di Born Again rimarrà quasi invariato, raccontando la "rinascita" di Daredevil come supereroe, un complotto della polizia di New York contro Frank Castle (il Punitore) e l'ascesa di Kingpin al ruolo di sindaco della Grande Mela. E, a onor del vero, la serie non se la passava troppo bene già fin da prima della cancellazione: lo sciopero di sceneggiatori e attori ha bloccato le riprese in corso d'opera, mentre il perdurare delle proteste aveva reso evidente già diverse settimane fa che il prodotto non sarebbe mai arrivato su Disney+ per gennaio 2024.

Insomma, Daredevil: Born Again potrebbe arrivare nel 2025, ma già a inizio estate era chiaro come il Sole che prima di metà 2024 non sarebbe uscito su Disney+. Non si tratta di un gran problema, anche perché il personaggio di Devil è stato poco utilizzato nel MCU fino ad ora: semmai, i ritardi potrebbero influire sull'uscita di Echo su Disney+, dal momento che la serie su Maya Lopez avrebbe dovuto essere un prequel di Daredevil: Born Again, ma ora potrebbe arrivare ad un anno di distanza dal prodotto a cui fa da prologo (a meno che non venga posticipata a sua volta).



Il nuovo corso dei Marvel Studios su Disney+

Al di là del caso specifico di Daredevil: Born Again, però, il problema sarebbe più profondo. Secondo i report, il "metodo Marvel" di fare le serie TV fa acqua da tutte le parti: chi ha seguito l'evoluzione dei prodotti Disney+ se ne sarà accorto, ma la Casa delle Idee tratta le sue produzioni per il piccolo schermo più come dei "film a puntate" che come delle serie TV vere e proprie.

Le uniche eccezioni sono state WandaVision e Loki, che non a caso sono anche ritenute le migliori serie TV Marvel per Disney+ dalla fanbase. L'approccio dell'azienda è passato per una ridefinizione della semantica tipica del piccolo schermo, dovuto in gran parte alla scelta di showrunner prelevati dal mondo del cinema (e non da quello della TV), per l'abbandono dei canoni del linguaggio televisivo e, soprattutto, per la scelta di non girare alcun pilot per le serie TV, realizzando in un colpo solo un'intera stagione di girato, senza verificare prima che i lavori procedessero bene. Per certi versi, lo sciopero degli sceneggiatori ha costretto Marvel ad adottare delle procedure più "corrette" nella gestione dei suoi serial: con i lavori sul set interrotti di punto in bianco, è stato possibile fermarsi e fare il punto della situazione, come se i quattro episodi già girati fungessero da enorme pilot. E, alla fine, Kevin Feige ha deciso di ripartire da capo. Un evento che nel mondo della TV non ha del clamoroso, ma che è certamente al di fuori del modus operandi di Marvel e Disney, e che per questo ha fatto notizia.



Probabilmente, dopo il costoso reset di Daredevil: Born Again e le numerose critiche ricevute da serie come Secret Invasion, quello che ci aspetta è un "nuovo corso" per la Casa delle Idee su Disney+. Lo stesso CEO della casa di Topolino Bob Iger ha criticato le serie TV Marvel, spiegando che nei prossimi anni arriveranno meno prodotti ma di qualità superiore: le vicissitudini produttive della serie su Matt Murdoch ci fanno dunque pensare che d'ora in poi Disney adotterà un approccio più convenzionale per le sue serie TV, sviluppandole come dei prodotti pensati appositamente per il piccolo schermo, e non come dei film tagliati in sei, otto o dieci parti.

In effetti, già Loki 2 è un prodotto più televisivo che cinematografico (e per questo sta riscuotendo un successo di pubblico relativamente buono), perciò pare che i Marvel Studios siano sulla buona strada per la redenzione. Resta però da capire, ora che Daredevil: Born Again è stato posticipato di almeno un anno, cosa arriverà su Disney+ nei prossimi mesi. In teoria, la seconda stagione di What If...? dovrebbe uscire tra dicembre 2023 e gennaio 2024. Poi sarà la volta di Echo, che potrebbe così essere scorporata dal serial su Daredevil e che arriverà in primavera. Agatha Darkhold Diaries uscirà a settembre, chiudendo il 2024 televisivo di casa Marvel. Sfortunatamente, dunque, i "pesi massimi" del MCU arriveranno su Disney+ solo nel 2025, anno in cui la piattaforma dovrebbe ospitare Daredevil: Born Again, Ironheart e Wonder Man, insieme forse a Spider-Man: Freshman Year. Insomma, l'anno prossimo sarà piuttosto debole per i Marvel Studios sul piccolo schermo. Ma siamo sicuri che il MCU, nel suo stato attuale, possa sopportare un altro anno di produzioni poco attese dal pubblico?