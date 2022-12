Da Marvel a Star Wars, le serie tv flop del 2022 sono dei colossi

E dopo aver celebrato con il nostro speciale sulle serie tv migliori del 2022, è tempo di immergerci nella direzione opposta. D'altronde è una missione troppo facile ricordare solo ed esclusivamente i bei momenti passati con il nostro medium preferito, no? Vanno riportati a galla anche i traumi e, a proposito, ci sentiamo in dovere di chiarire il nostro metro di giudizio a riguardo: non abbiamo scelto le serie peggiori in assoluto del 2022, che avrebbero dato vita ad una lista piuttosto noiosa, ripetitiva. Perdonateci la facile battuta, ma quanti modi interessanti possiamo inventarci per dire che numerosi teen drama di Netflix sono ben al di sotto della sufficienza? Il criterio che abbiamo adottato è stato allora quello di selezionare le serie che più ci hanno deluso, i prodotti su cui avevamo comunque discrete o alte aspettative e che hanno finito per non sfruttare in toto il loro potenziale.



Qualche indizio ve l'avevamo già dato nella top, quando ci siamo soffermati sul fatto che sono stati spesso i grandi nomi a deludere nel 2022. Dunque che sia dia inizio al viaggio delle occasioni mancate, tra serie che ci fanno tuttora ribollire il sangue ed altre che avremmo voluto da tempo gettare in uno stanzino chiudendo la porta a chiave - la parola chiave in questo caso è zombie. Siete pronti?



Moon Knight

Iniziamo con il botto grazie ad una double feature offerta nientepopodimeno che dalla Disney e, nello specifico ora, dai Marvel Studios: Moon Knight (qui potete recuperare la nostra recensione di Moon Knight) è senz'ombra di dubbio la delusione più cocente di quest'anno seriale targato MCU. Marc Spector è un personaggio dal potenziale immenso, che nei fumetti è protagonista di alcuni degli archi più unici e peculiari della Casa delle Idee e, fino ad un certo punto, anche la serie sembrava inclinare verso quel fascino, nel tentativo di spingere al limite la formula Marvel. E invece cosa abbiamo ottenuto?

Un prodotto dalla narrativa con numerosi buchi di trama, un mercenario con PTSD edulcorato perché avere un protagonista più grigio moralmente a quanto pare è impossibile, un series finale ricolmo di scelte a dir poco assurde - basti pensare che in sostanza la battaglia finale non viene mostrata. Uno spreco di potenziale senza precedenti ed in generale una miniserie che si accontenta, seppur con qualche guizzo notevole, di una mediocrità insopportabile. Un personaggio che meritava molto di più, paradossalmente il leitmotiv persino della sua carriera cartacea.



Obi-Wan Kenobi

Il 2022 non è stato di certo l'anno più felice per la Disney e, con un pizzico di malizia, forse non poteva essere altrimenti quando si rilasciano serie in questo stato. Obi-Wan Kenobi (vi rimandiamo alla nostra recensione di Obi-Wan Kenobi) avrebbe dovuto segnare un momento di emozione incredibile per Star Wars, il ritorno di icone come Ewan McGregor e Hayden Christensen nei loro straordinari ruoli dopo 17 anni. E, ad essere totalmente onesti, la serie ha un discreto concept, un buon inizio e una degna - quasi - conclusione. Allora cosa non funziona?

Una parte centrale inesistente, fatta di ripetizioni che in una miniserie non dovrebbero trovare mai posto e di sequenze imbarazzanti adatte ad un fumetto trash. La motivazione per tutto ciò è semplice: Obi-Wan Kenobi doveva essere un film e, nel corso degli anni, è stata vittima di copiose riscritture e cambi di direzione. Un iter produttivo sciagurato che tuttavia non ha mai risolto il problema fondamentale, che alla base la vicenda è un film e i tentativi di colmare questo gap tra diversi medium non solo non hanno dato i risultati sperati, ma contribuiscono addirittura ad affossare qualunque ambizione per una serie attesa spasmodicamente da milioni di fan.



The Witcher: Blood Origin

Non siamo qui per trattare il clima pesante che sembra attanagliare la produzione Netflix dopo l'addio di Henry Cavill e il cambio con Liam Hemsworth che avverrà dalla quarta stagione. E di conseguenza non intendiamo commentare quanto e come questo cambiamento abbia potuto influenzare il successo di pubblico dello spin-off. Ma di una cosa siamo certi: The Witcher Blood Origin (non perdetevi la nostra recensione di The Witcher Blood Origin) è una delusione che non ci aspettavamo.

Con alti e qualche basso, The Witcher è sempre riuscita ad intrattenerci non poco e curiosamente Blood Origin non pecca in azione o personaggi intriganti, cioè le classiche basi Netflix ci sono. È la narrativa che non ha una direzione precisa, che a volte si sofferma su lungaggini estremamente evitabili ed altre accelera vorticosamente per giungere alla sua conclusione in 4 misere puntate. Studiata e concepita male, con un tono e un ritmo decisamente non in linea con gli eventi mostrati, Blood Origin è in poche parole un tentativo confusionario e superficiale di colmare un buco narrativo di una certa importanza.



Resident Evil

Siamo tutti d'accordo nell'affermare che la serie Netflix non ha assolutamente nulla a che vedere con Resident Evil (qui vi rimandiamo alla nostra recensione di Resident Evil)? E che con ogni probabilità il colosso dello streaming si è trovato davanti ad un generico telefilm a tema zombie cui ha arbitrariamente aggiunto un nome altisonante e famoso per attirare quante più visualizzazioni possibili - tra l'altro fallendo vista la repentina cancellazione? Per noi non c'è altra spiegazione, poiché il risultato finale è un insieme confusionario e stereotipato, fatto di salti temporali privi di qualsivoglia logica e numerose scene che superano la sfera del cringe, piagato ulteriormente da una messa in scena povera e una CGI mediocre.

Di Resident Evil qui non c'è traccia se non qualche sporadico nome e un personaggio che, quando è apparso, ha di fatto provocato più risate isteriche che entusiasmo. Purtroppo è altamente probabile che viviamo in un universo tra gli infiniti possibili destinato a non avere mai un adattamento degno della celebre saga videoludica. Ci riproveranno sicuramente tra qualche anno, la proprietà intellettuale è troppo forte per essere lasciata andare, ma ormai non nutriamo più speranze.



Halo

Proseguiamo con il trend "videogiochi non esattamente sfruttati a dovere", è andato di moda quest'anno. Contestualizziamo, Halo (qui potete recuperare la nostra recensione di Halo) non è il peggior incubo che possiate immaginare e, a tratti, compie anche delle scelte coraggiose che in futuro potranno davvero pagare. Quindi, per molti versi, la prima stagione riesce nel suo intento di origin story. Però stiamo parlando di Halo, di uno degli universi più complessi e affascinanti in circolazione, non possiamo accontentarci di un adattamento che in fondo svolge il compitino e basta.

La serie Paramount è infatti costantemente pervasa da un senso di incompiutezza, come se ogni sua componente gridasse "vorrei ma non posso": le sequenze sono d'azione sono sufficienti e nulla più, la messa in scena è altalenante ma in generale sufficiente e nulla più, la trama è interessante in modo sufficiente e nulla più; insomma, il messaggio è chiaro. Non siamo ingenui, non stiamo affatto affermando che ricreare su schermo Halo sia una missione facile né tantomeno che trovare chi voglia investirci al pari di una grande produzione sia immediato. È solo che bisogna fare di più e adesso le basi sono poste, dimostrate di poter rendere onore ad un universo in continua espansione.



Star Trek Picard 2

Non c'è pace per il buon Jean-Luc Picard. Diciamo che questa è una posizione alquanto eccentrica, perché anche la prima stagione di Star Trek Picard non ci aveva affatto lasciato con sensazioni così positive. Il nuovo arco, però, ci aveva ridato un briciolo di speranza, era riuscito inizialmente ad avvolgerci di nuovo nel caldo e solenne abbraccio del franchise creato da Gene Roddenberry. Per poi tornare a deluderci profondamente (vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Star Trek Picard 2x10), a causa di tematiche trite e ritrite nonché lontane dalla lore di Star Trek, storyline secondarie di una superficialità e banalità inusitate e un finale che tenta soltanto di riappacificarsi con una fanbase divisa tramite nostalgia e una dose quasi svergognata di fan service.

E la prossima e ultima stagione sembra voler proseguire proprio in una direzione del genere, un marketing martellante che punta soltanto a riunire tutta la storica crew di The Next Generation. I volti, le voci e le performance saranno pure le stesse, ma sta diventando realmente dura riconoscere tra le pieghe di questo deserto creativo la vera essenza di Star Trek.



Dexter New Blood

Okay, sì, lo sappiamo: Dexter New Blood (non perdete la nostra recensione di Dexter New Blood) è una miniserie che è soltanto terminata nel 2022. Lasciamo perdere per un attimo la semantica, cosa ci ha dato il revival di un personaggio storico come Dexter Morgan? Purtroppo ben poco, in quanto il fascino morboso che ha caratterizzato in particolare la prima metà della serie originale è un ricordo lontano. A tratti non sembra neanche una stagione di Dexter tra un'ambientazione vuota e povera, personaggi secondari inesistenti, storyline dal ritmo insensato e inconcludenti, addirittura un villain a malapena pervenuto.

L'unico aspetto che redime il revival è, fortunatamente, il suo perno centrale, ovvero il meraviglioso rapporto tra Dexter e il ritrovato figlio Harrison. Troppo poco per 10 puntate senza una direzione, senza uno scopo e culminanti in uno dei finali più scontati degli ultimi 10-15 anni. A posteriori si potrà discutere all'infinito su quanto servisse un'operazione del genere, ma continuiamo a ritenerle discussioni fini a sé stesse. Conta soltanto una qualità media a malapena sufficiente, volente o nolente.



Snowpiercer 3

Il "protagonista" della serie sarà pure un treno, ma noi ci sentiamo più che altro su delle montagne russe. Non nutrivamo grandi speranze su una serie tratta dalla piccola perla cinematografica di Bong Joon-ho e la prima stagione della serie disponibile su Netflix aveva confermato tali dubbi; in pratica una produzione passabile ma nulla di trascendentale. Ed è anche per questo che la seconda annata di Snowpiercer ci aveva travolti, per gli eccellenti passi in avanti compiuti e adesso siamo di nuovo al punto di partenza in maniera incomprensibile (ricordatevi di recuperare la nostra recensione di Snowpiercer 3).

Stiamo parlando di un passo indietro clamoroso, dove qualunque idea - anche quelle più intriganti e fresche - viene appiattita o persa nei meandri di una gestione eccessivamente conservativa, tesa a ripetere ciò che aveva funzionato in passato senza però neanche comprendere perchè i fan si erano entusiasmati. Un segno mai positivo quando pure gli showrunner e gli sceneggiatori non comprendono la loro creatura e che ci fa temere ulteriormente per il futuro, nonostante si sia una volta per tutte raggiunto un punto di non ritorno. Ma allora qual è il vero Snowpiercer?



Diavoli 2

Il discorso sulla seconda stagione di Diavoli (qui potete recuperare la nostra recensione di Diavoli 2) potrebbe essere riassunto in pochissime parole: è la stessa altalena qualitativa di Snowpiercer, niente di più e niente di meno. All'esordio Patrick Dempsey e Alessandro Borghi ci avevano piacevolmente sorpreso con una serie solida e, similmente a Billions, capace di destreggiarsi tra argomenti complessi senza dimenticare di intrattenere e farlo con una certa furbizia, savoir faire.

E poi si ricade appunto in errori già ampiamente trovati in questa classifica, poiché la magia non si è ripetuta e la sensazione di dejavù era fortissima. Non è uno scherzo quando diciamo che, almeno per noi, è davvero arduo distinguere le due stagioni di questo show, si mescolano insieme e non è un dato da prendere alla leggera. Vuol dire che Diavoli non si è evoluta, ha voluto rifare lo stesso ed identico schema ma è sparita la sorpresa. Resta una serie con gran bei lati positivi, in primis la capacità di intrecciarsi con la realtà e raccontarla evitando di semplificare gli argomenti. Serve tuttavia una scossa, un'impalcatura narrativa diversa, altrimenti sarebbe quasi meglio renderla una serie antologica.



Surface

Abbiamo così tanto elogiato il catalogo Apple TV+ nella nostra top di fine anno che ci sembrava giusto, proprio per par condicio, citarlo anche nella flop. E Surface (qui vi rimandiamo alla nostra recensione di Surface) non può non essere considerata una produzione deludente, perché cade esattamente nella trappola tipica di storie del genere: sfruttando l'amnesia della sua protagonista che tenta di rimettere insieme il suo passato, Surface da un certo momento in poi si dimentica di dover raccontare una storia drammaticamente umana e punta tutte le sue fiches sull'inevitabile colpo di scena conclusivo.

Ogni cosa nella serie si trasforma in un banale accessorio in funzione del finale e tutto allora perde di significato, il ritmo scompare così come la credibilità della vicenda. Uno spreco doloroso, visto che il resto dell'insieme funzionava, c'era del potenziale da sfruttare. Ennesima dimostrazione di come a volte determinate idee avrebbero funzionato meglio come lungometraggi.