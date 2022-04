Marvel, da WandaVision a Hawkeye, un 2021 sperimentale: e adesso?

Parlando del 2021 cinematografico dei Marvel Studios, abbiamo citato l'avvento di una diversa ramificazione del media franchise nel corso dell'anno, tra grande schermo e Disney+, in streaming. In effetti, la Fase 4 del MCU si è aperta proprio con la prima serie mai prodotta dagli studios guidati da Kevin Feige, sottolineando dunque la grande importanza data a questi progetti concomitanti ai cinecomic da sala. Ne sono arrivate in tutto 5, nel corso di un intero anno, e ognuna di queste serie è riuscita ad esplorare generi differenti, dedicate a personaggi inizialmente spalla o secondari, bisognosi di un giusto approfondimento e sempre più importanti e necessari nel tessuto narrativo del Marvel Cinematic Unvierse.



Quella dello streaming è stata un'opportunità colta e vinta con impegno e lungimiranza da Feige e colleghi, che hanno saputo costruire in breve tempo un'espansione mediatica qualitativa e funzionale del progetto Universo Condiviso, allargando degli orizzonti ormai troppo stretti. Per raccontare questa evoluzione, dunque, non possiamo che iniziare dalla gamechanger del 2021: la straordinaria WandaVision di Jac Schaeffer.



Dalla sit-com all'action di Natale

Ispirata a diversi e apprezzati cicli a fumetti, specie al Vision di Tom King, la prima serie a produzione Marvel Studios si è rivelata un successo su tutta la linea. come anche sottolineato nella recensione di WandaVision.

Guardando alla forma e ai contenuti dello show - tra i più apprezzati dai fan - troviamo il senso di un'opera profondamente sfaccettata e appassionante. Alla base, l'idea di ripercorrere l'intera storia della sit-com americana attraverso toni, ambienti e citazioni, solo raccontando nel mentre sofferenza, illusioni e accettazione di Wanda Maximoff, arrivando infine alla nascita del suo alter-ego supereroistico (o anti-eroistico), Scarlet Witch. Una serie che ha lasciato per prima riscoprire il piacere dell'attesa settimanale anche ai più fervidi sostenitori del bingewatching, creando un quantitativo di dibattiti, condivisioni e confronti davvero notevole. Dal filtro della sit-com si è passati poi al puro action-thriller con The Falcon and the Winter Soldier, progetto narrativamente centrale per la continuity del MCU perché dedicato per intero all'eredità dello scudo di Captain America.



Oltre a ragionare sul peso di un lascito tanto importante e sulle sfide da accettare raccogliendo tale eredità, la serie di Malcolm Spellman si è dimostrata un'ottima riflessione sulla questione razziale americana, portando infine a compimento la transizione supereroistica di Sam Wilson, da Falcon - il sidekick - a Capitano, senza rinunciare alle sue ali e alla propria identità. Uno show maturo e intriso di forti sentimenti patriottici, meno spettacolare e innovativo rispetto a WandaVision, ma centrato ed efficace.

Loki, a giugno, ha invece portato una ventata di fantascienza vintage spassosa e avvincente. Creata da Michael Waldron, la serie dedicata al Dio degli Inganni ha introdotto diverse novità nel MCU, prima fra tutte quella del Multiverso e nomenclature a seguito, come ad esempio il termine "Variante" a indicare le diverse iterazioni di un personaggio in un sistema multidimensionale.



Lo show ha voluto interrogarsi sulla natura stessa di Loki, lasciandolo confrontare con i suoi tanti volti nel corso di un'avventura tra spazio e tempo - ispirata a Doctor Who - conclusasi con il faccia a faccia con Colui che Rimane, nient'altro che Kang il Conquistatore, o meglio la sua Variante buona (ne parliamo meglio nella recensione di Loki).

Qui Jonathan Majors, interprete del nemico, si è dimostrato performer incredibile, dando vita a un personaggio per ora appena scalfito e forse nuovo macro-antagonista della Fase 4. Introdotto a tutti gli effetti il Multiverso con Loki, i Marvel Studios ne hanno voluto mostrare le potenzialità con What If...?, prima serie animata della compagnia dedicata a diversi e possibili andamenti delle storie già raccontate. E se l'Agente Carter fosse diventata Captain America? E se Doctor Strange avesse perso l'amore della sua vita? E se Ultron avesse vinto? Tutte domande apparentemente slegate tra loro che solo alla fine della prima stagione hanno portato a un unico, grande e granitico quadro complessivo, lo stesso a cui sembra guardare anche il prossimo Doctor Strange nel Multiverso della Follia.



Dall'animazione, infine, si è tornati al live-action con Hawkeye, ultima serie Marvel Studios/Disney+ del 2021. Curata da Jonathan Igla e ispirata alla meravigliosa run a fumetti di Matt Fraction e David Aja, la serie è un action-comedy natalizia dedicata all'espiazione dei peccati di Ronin, alter-ego giustiziere creato da Clint Barton dopo la perdita della sua famiglia. Un ritorno al supereroismo effettivo ma di strada, affrontando mafiosi in tuta rossa e "crescendo" sotto la propria ala la prossima Occhio di Falco, la combattiva Kate Bishop (scoprite di più nella nostra recensione di Hawkeye).

Uno show godibile e ben congeniato con un ultimo episodio esplosivo (basti pensare al ritorno del Kingpin di Vincent D'Onofrio) dove Barton taglia definitivamente i conti col suo passato, soprattutto con il sacrificio di Vedova Nera e le colpe addossategli da Yelena Belova, sorella di Natasha. Una serie sul perdono e - di nuovo - sull'eredità, questa volta dell'Arco, pure se l'addio di Barton e il passaggio di testimone alla Bishop non è ancora avvenuto.