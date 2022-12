Mercoledì: come sarà la Stagione 2, se mai si farà?

Navigando nel mare di opinioni, analisi e paragoni pesanti che ha scatenato la sua uscita, potrebbe sembrare assurdo ricordare come la prima stagione di Mercoledì sia stata pubblicata soltanto tre settimane fa. Per la precisione era il 23 Novembre (rigorosamente un mercoledì), e da allora si è sviluppato un vero uragano di interesse, alimentato da visioni contrastanti (scoprite il nostro pensiero recuperando la recensione di Mercoledì) ma anche da un successo strepitoso, il quale tiene lo show scritto da Miles Millar e Alfred Gough prepotentemente incollato alla cima della classifica delle serie più viste su Netflix.



I vecchi appassionati della Famiglia Addams hanno unito il cuore con i giovani adolescenti ai quali il prodotto è formalmente rivolto, infondendo nuova vita in un fenomeno culturale che si era sbiadito allontanandosi dai favolosi anni Novanta. È improbabile che tutta questa passione non venga sfruttata da una piattaforma che vive soprattutto grazie al passaparola generato intorno ai suoi titoli, per questo abbiamo cercato di volgere lo sguardo al futuro di Mercoledì, scoprendo una serie dalle rosee aspettative nonostante la sua protagonista le preferirebbe in bianco e nero.



Uno stalker lusinghiero

Per il momento non ci sono ancora notizie ufficiali riguardo una seconda stagione, ma dalle parole dei diretti interessati (si è espresso in maniera ottimista anche Peter Friedlander pochi giorni fa) sembrano trasparire alcune timide certezze sul futuro dello show. Il riscontro in termini di pubblico è fuori discussione, ma spesso i ragionamenti del network possono apparire astrusi a chi non vi partecipa direttamente, perché i motivi che portano alla cancellazione o al rinnovo di un prodotto non si esauriscono sulla base dei minuti di visione.

Lo sa bene Neil Gaiman, autore di quel fumetto capolavoro che è diventato per Netflix una serie da record: nonostante il successo ed il plauso della critica, è trascorso molto tempo prima che venisse annunciata l'ufficialità della seconda stagione di The Sandman, e durante quelle settimane di attesa si rincorrevano i timori più catastrofici sul suo futuro. Vinti i vociferati dissidi interni, però, lo show ha ottenuto il via libera dalla produzione e si appresta a tornare sul piccolo schermo, e possiamo immaginare che questo sarà anche il destino di Mercoledì.



Sul piano strettamente narrativo, la serie diretta da Tim Burton ha ancora tanto da raccontare, a partire da quel finale che lascia intravedere un nuovo nemico all'orizzonte: sorvegliata da chissà quanto tempo, la giovane Addams scopre di avere uno stalker capace di restare nell'ombra e non destare alcun sospetto. Il suo amore per ogni cosa che è triste e pericolosa la porta ad apprezzare questo "fan" inquietante, ma le persone ossessionate non portano mai nulla di buono e l'identità di questo osservatore potrebbe rivelarsi un nuovo enigma per la detective in erba.

Dalle parole della stessa protagonista, tra l'altro, si palesano le speranze di un sequel più maturo e drammatico rispetto alla prima stagione, ma è improbabile che Netflix accetti un allontanamento troppo vistoso dai lidi del teen drama (le dichiarazioni rimangono però condivisibili, vista la nuova carriera da scream queen di Jenna Ortega)



Non c'è solo Mercoledì

Tra i papabili protagonisti di una seconda stagione rientra anche il mostro delle puntate precedenti, perché il suo destino non è affatto nelle mani di una polizia incapace di gestire un Hyde. L'essere che ha seminato il terrore nascondendosi nelle foreste è infatti sfuggito alla volante che lo conduceva dietro le sbarre, ma sarà interessante capire come il suo personaggio si evolverà in assenza della grande burattinaia che ne muoveva i fili.

Altre figure, che nel corso della prima stagione hanno guadagnato minutaggio con il passare degli episodi, sono gli strambi compagni della Nevermore Academy, ed è quindi plausibile immaginare un rinnovato interessamento alle loro vite in un eventuale sequel: la mente salta subito al futuro di Enid ed al suo rapporto con i genitori - che le facevano enormi pressioni riguardo la mutazione -, ma è la sirena Bianca a nascondere uno spunto di trama potenzialmente più succulento, essendosi arresa al ricatto della madre che sfrutterà la malia nella sua voce per accalappiare nuove vittime.



Oltre a queste linee narrative palesemente aperte negli episodi conclusivi, la speranza condivisa da pubblico ed autori è che si possa fare luce anche sugli altri membri della Famiglia Addams, svincolandosi quanto basta dall'indimenticabile protagonista della prima stagione. Il complicato rapporto tra Morticia e Mercoledì è stato uno dei motori principali della trama, ma il focus della serie è sempre rimasto sulla ragazza e sull'accettazione di una scomoda eredità, ed allo stesso modo l'affascinante Gomez è apparso soltanto per pochi minuti nonostante il profondo legame che lo unisce alla figlia.

Abbiamo assistito a qualche sprazzo dell'amichevole follia dello Zio Fester, mentre Pugsley si è fatto notare appena con la sua propensione nel mangiare qualsiasi cosa, indipendentemente dall'essere commestibile o meno: insieme a Lurch (del tutto assente nei primi otto episodi dello show), ogni membro di questo nido disfunzionale merita che la luce dei riflettori illumini le sue irresistibili stranezze. Tra mostri, affetti lugubri e appassionata tetraggine, i parenti Addams hanno le carte in regola per divertire un pubblico che ha finalmente ricordato quanto fossero esilaranti le avventure di un'amorevole famiglia gotica.