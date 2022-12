Mercoledì: Jenna Ortega è migliore di Christina Ricci?

Si veleggia obbligatoriamente sul campo della provocazione quando una grande o piccola icona del mondo cinematografico viene paragonata ad una nuova stella nascente, ed è molto raro che questi confronti premino il nuovo arrivato rispetto al gigante del passato. Grazie (oppure per colpa, a seconda dei punti di vista) alle nuove tendenze creative, le grandi saghe che hanno arricchito le case di produzione molti anni fa vengono riesumate e riproposte ad un nuovo pubblico - a proposito, cosa ne pensate del trailer di Indiana Jones e la Ruota del Destino? -, mescolate ed attualizzate con una sensibilità spesso controversa per apparire vendibili in un'epoca estremamente diversa rispetto al loro periodo dorato.



Ci troviamo per questo con strana frequenza a paragonare attori, registi e sceneggiatori per capire cosa renda una versione migliore dell'altra: più divertente, più attuale o più profonda, cercando allo stesso tempo di contestualizzare gli anni e le mire artistiche dell'opera per imbastire un parallelo che non sia cinico o miope. Nonostante le numerose restrizioni logiche, questi ragionamenti rimangono molto complicati, ma anche ad un osservazione più leggera alcuni paragoni hanno senso di esistere. È il caso dell'attualissimo confronto Jenna Ortega - Christina Ricci, due attrici che hanno interpretato sostanzialmente lo stesso personaggio, donandogli però sfumature peculiari grazie alla loro personale visione di Mercoledì.



La nascita di un classico

Chi è cresciuto negli sregolati anni Novanta ricorda probabilmente molto bene l'improvvisa ondata di popolarità che investì l'estetica goth, figlia di una sensibilità dura e cinica che ben si sposava con la crisi culturale di quel decennio. Mentre la musica grunge con le sue sofferenze riempiva le orecchie dei giovani, la moda si accodò ad uno stile semplice e brutale, privo di colori così come l'adolescenza sembrava priva di gioie.

Sul piano visivo questo avvicendamento agli sgargianti anni Ottanta venne aiutato dall'immagine popolare di una ragazzina tetra e solitaria, che dal grande schermo trasmetteva il suo amore per il grottesco facendo apparire stupide le persone gioiose: Mercoledì Addams sdoganò il concetto di ragazza goth grazie a due commedie entrate di diritto tra i cult del genere, nelle quali il suo personaggio spiccava in un contesto già di per sé unico nonostante un minutaggio da star secondaria.



Nel dittico di Sonnenfeld, infatti, l'attenzione della storia era rivolta maggiormente all'amore focoso di Morticia e Gomez, ma anche alle comiche disavventure dello Zio Fester. Mercoledì e suo fratello erano soltanto bambini, eppure i loro caratteri così contrastanti rubarono il cuore di un pubblico divertito ed al tempo stesso spaventato da una ragazzina così strana.

Gran parte di questa popolarità va attribuito ad una scrittura decisamente oculata, che riuscì a mantenere l'equilibrio sullo stretto confine del black humour per famiglie, ma anche all'interpretazione di una giovanissima attrice sul punto di diventare una stella: Christina Ricci riuscì a dare vita ad un'adulta cinica e disillusa nel corpo di una bambina, lavorando in sottrazione sulla gestualità e sull'intonazione per creare un personaggio deliziosamente malvagio, ma mai insopportabile o fastidioso.



È sempre Mercoledì

Già nel sequel datato 1993 Mercoledì trova maggior spazio rispetto alla pellicola precedente, e la sua avventura nel campo estivo di Chippewa mette in mostra alcune delle sequenze più esilaranti del film. Con l'età Christina Ricci ha sottolineato la propria bravura partecipando a produzioni di alto spessore - potete recuperare una delle ultime con la recensione di Yellowjackets - ma non ha mai avuto l'occasione di tornare negli abiti scoloriti della giovane Addams, poiché un terzo capitolo della saga venne cancellato in seguito alla tragica dipartita di Raúl Juliá, l'indimenticato interprete di Gomez.

Sono trascorsi quasi trent'anni, e l'onere del personaggio è stato scaraventato su Jenna Ortega da una serie che non solo ha riportato sullo schermo un prototipo di ragazza quasi dimenticato, ma addirittura l'ha elevato a protagonista assoluto della trama: come vi dicevamo nella recensione di Mercoledì, l'interpretazione della Ortega è forse il miglior pregio di uno spettacolo attuale e divertente, perché ha saputo far evolvere una Mercoledì che nella nostra mente era cristallizzata nel tempo con le fattezze di Christina Ricci.



A dispetto di una caratterizzazione apparentemente simile - sguardi torvi, distacco emotivo e intonazione lugubre - la crescita di questa piccola donna si porta dietro nuove sensazioni che la Ortega deve restituire con il minimo entusiasmo espressivo. Ribellione all'autorità, condivisione degli intenti ed anche affetto sincero sono sentimenti che la Mercoledì bambina semplicemente non provava, e che invece trovano ampio spazio nella serie tv nonostante lei non lasci trasparire alcun coinvolgimento (a proposito, sapete perché Mercoledì non sbatte mai le palpebre?).



Allieva e maestra?

Partendo dagli ottimi presupposti messi in scena da Christina Ricci nel '91, Jenna Ortega fa sbocciare il suo personaggio e gli regala un ventaglio di emozioni che non credevamo potesse appartenergli: non è più una "semplice" ragazza cinica ed amante del gotico, ma una ragazza cinica ed amante del gotico che è costretta a rapportarsi con gli altri mettendo in discussione anche se stessa.

I cambiamenti visti nel corso degli otto episodi avvengono in maniera quasi subdola, ma si rendono evidenti nel contrasto improvviso con la compagna di stanza che Mercoledì ha portato al punto di rottura, la quale costringe la giovane Addams a prendere atto dei propri errori. Con Jenna Ortega Mercoledì diventa un individuo più plausibile, nonostante i comici eccessi di bravura ed intelligenza, ed in questo modo vengono valorizzati anche i tratti fatalistici e tetri di un personaggio che diventa irresistibile col suo tragico umore.



Ancora una volta il merito è ovviamente da ripartire con l'intelligenza degli sceneggiatori in fase di caratterizzazione e dialogo, ma l'ottimo lavoro di Jenna Ortega è indiscutibile anche in rapporto con il precedente "pesante" della Ricci. Le loro sono due interpretazioni legate nel profondo, e senza dubbio non avremmo avuto questa Mercoledì senza quella diventata storica negli anni Novanta, eppure la Ortega ha saputo donare nuovo spessore al personaggio - dimostrando al tempo stesso grande rispetto per l'originale - senza alcun timore reverenziale o paura di intaccare un'icona della commedia per famiglie.