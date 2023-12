Le migliori serie TV del 2023, tra conferme e grandi sorprese

Quello che ci lasciamo alle spalle non è stato affatto un anno tranquillo per il mondo dell'intrattenimento. Dallo sciopero degli attori, che per settimane ha tenuto in scacco ogni singola produzione americana in nome dei diritti dei lavoratori, alla coraggiosa mossa di Netflix che ha impedito di condividere l'account con persone esterne al proprio nucleo familiare, quelli appena conclusi sono stati mesi di turbolenze e polemiche. Nonostante gli ostacoli comunicativi e finanziari, alcuni autori sono comunque riusciti a far valere la propria creatività e, sebbene siano ormai piccole oasi in un deserto di prodotti mediocri e riciclati, anche nel 2023 abbiamo potuto godere di grandissime serie tv.



Tra piattaforme ormai onnipresenti in ogni classifica di fine anno - HBO è sempre una garanzia della televisione - e perle venute fuori dal nulla, ancora una volta non è stato semplice mettere insieme la lista dei migliori show: quello che segue è un elenco, in ordine rigorosamente sparso, che punta ad abbracciare l'intero panorama della tv internazionale, senza temere esclusioni eccellenti o menzioni aperte al disaccordo.



Gen V

E proprio dal disaccordo vogliamo partire, inserendo una serie che è riuscita a guadagnarsi tanti detrattori quanto fan appassionati: lo spin-off young adult di The Boys porta in dote tutta la spensieratezza dei suoi giovani protagonisti, senza dimenticare il carico spregiudicato della serie madre. Con la nostra recensione di Gen V, per quanto entusiastica sul quadro complessivo dell'opera, vi abbiamo raccontato uno spettacolo frustrato da alcuni tratti banali (personaggi e trama principale su tutti), eppure è doveroso andare oltre un'apparenza prevedibile per trovare un cuore pulsante fatto di immediatezza e capacità di raccontare i nuovi adolescenti.

Tra scene splatter e la solita disillusione nel sogno supereroistico, Gen V dipinge un mondo giovanile dominato dalla competizione, dall'apparenza e dalla perdita di tutti i valori, ma lo fa con la leggerezza e il sarcasmo di chi è conscio di essere un mero prodotto di intrattenimento. Lo show diverte e osa senza rischiare eccessive controversie, riuscendo nell'ardua impresa di svincolarsi da una serie madre la cui ombra sembrava così fitta da poterlo offuscare.



Ted Lasso 3

Un'ombra molto simile ha finito per offuscare l'ultimo campionato del Richmond FC, perché la terza e ultima volta di Ted Lasso nei nostri televisori inciampa a causa delle mastodontiche aspettative della vigilia, rivelandosi non l'epocale chiusura del cerchio che attendevamo da mesi ma semplicemente un'ottima stagione finale.



La creatura di Bill Lawrence e Jason Sudeikis è un compendio di comicità che ha il coraggio di esplorare ogni sfaccettatura dell'ampio genere di riferimento, propone un arco narrativo colmo di buoni sentimenti e giuste soddisfazioni, ma scricchiola per alcune incomprensibili scelte di trama, così come per tematiche soltanto sfiorate sebbene apparentemente intriganti (vi rimandiamo alla recensione di Ted Lasso 3 per maggiori informazioni).

Nonostante le pecche è impossibile non amare anche la conclusione del viaggio sportivo, ma soprattutto umano, che è stata l'epopea di Ted Lasso sulla panchina di un'improbabile underdog della Premier League: tra evidenti parodie di calciatori e commentatori reali, uno sguardo allo spietato mondo consumistico che vortica intorno al calcio, e tante belle emozioni, lo show si chiude così com'era iniziato, con un grosso sorriso sul volto e la consapevolezza che niente sarà più come prima.



Dove Nessuno Guarda

Cambiare il mondo attraverso un prodotto televisivo è possibile, anche se molto complicato. Lo dimostra la docuserie scritta da Pablo Trincia, diventato ormai un'autorità nel campo grazie ad alcuni celeberrimi podcast come Veleno e Il Dito di Dio, la quale non solo ha illuminato con una nuova straziante luce un caso giudiziario che ha scosso l'Italia, ma ha anche costretto il mondo politico ad una presa di coscienza collettiva riaprendo di fatto una questione mai risolta.

Quattro episodi per raccontare un femminicidio avvenuto trent'anni fa, sconvolgente sia per l'esecuzione di un assassino che si rivelerà seriale, ma soprattutto per le ingerenze religiose (e non solo) che hanno tentato di nascondere l'avvenuto per proteggere personaggi di spicco della comunità potentina. Quello di Elisa Claps è l'ennesimo episodio di prevaricazione, insabbiamento ed incompetenza di cui ormai è colma la storia criminale italiana, all'interno di una società che continua a chiudere gli occhi di fronte a gravissimi problemi comportamentali e sceglie di vivere seguendo soltanto le proprie verità.



Questo Mondo non mi Renderà Cattivo

Di verità scelte, ricamate e tenute strette al centro di tutto il mondo personale decide di parlare anche Michele Rech, in arte Zerocalcare, nel suo ultimo lavoro prodotto da Netflix. Dopo i tristi ed effimeri individualismi di Strappare Lungo i Bordi, questa volta il fumettista romano si interroga su quei pilastri ideologici che crediamo fondamentali, finché una nuova informazione non arriva a scuotere le nostre fondamenta lasciandoci indifesi contro un'esistenza tanto complicata da non ammettere certezze.

Sempre muovendosi sullo sfondo del suo amato quartiere Rebibbia, Zerocalcare si prende questa volta il rischio di trattare argomenti sociali spinosi, lasciando trasparire il proprio lato politico senza perdere di vista la vena comica (e a volte satirica) che da sempre contraddistingue le sue opere. C'è un po' di tutto nelle matite dell'autore ottimamente animate da Netflix, risate, rabbia e disillusione, per una serie più personale di quanto ci aspettassimo ma non per questo meno d'impatto (trovate qui la nostra recensione di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo).



Ahsoka

Per quanto possa sembrare assurdo, anche l'ultima serie dedicata al mondo di Star Wars è stata molto più personale di quanto ci aspettassimo. In un universo narrativo dove il senso di avventura e magnifico dominano le scene, potrebbe stonare la cura certosina che gli sceneggiatori hanno dedicato ai protagonisti di Ahsoka, lasciando in secondo piano la trama in nome di una costruzione caratteriale di grande spessore.



Superati gli scogli che per qualcuno potrebbero rivelarsi insormontabili - siete avvertiti se non conoscete a menadito i capitoli precedenti del filone, compresi vari spin-off, come vi avvisavamo nella recensione di Ahsoka - si è ricompensati da una trama molto semplice, ma estremamente spettacolare e ben strutturata nell'intreccio.

La ricerca della protagonista è inframezzata da grandiose sequenze action, ma soprattutto dall'evoluzione di personaggi che non avrebbero affatto sfigurato in uno dei capitoli numerati della saga cinematografica. Un'ottima sceneggiatura e interpretazioni di spessore hanno reso l'ultimo prodotto Disney un'opera imperdibile per i fan di Star Wars, che da anni aspettavano uno spettacolo degno del pesantissimo nome della saga.



The Last of Us

Attesa ripagata anche per quegli appassionati che, senza mai perdere la speranza, attendevano una trasposizione cinematografica meritevole di un qualsiasi videogioco. Dopo decenni di delusioni e vili tentativi di spolpare i franchise storici del medium, HBO e Craig Mazin hanno confezionato l'adattamento perfetto di una delle storie più premiate della scuderia PlayStation: The Last of Us era un'esperienza tragica ed emozionante con il controller tra le mani, e lo è altrettanto in un rifacimento televisivo che ha superato tutte le polemiche andando oltre gli eventi raccontati da Neil Druckmann e soci nel 2013.

Pedro Pascal e Bella Ramsey diventano Joel ed Ellie in un viaggio dove l'apocalisse fungina ha fatto esplodere i risentimenti dell'umanità, muovendosi tra personaggi di rara profondità e luoghi affascinanti fino ad un episodio conclusivo tanto inatteso quanto scioccante. Lo show ha messo tutti d'accordo grazie al rispetto con il quale ha maneggiato l'opera di partenza, accendendo gli animi in attesa di una seconda stagione che già promette scintille, e di fatto aprendo un nuovo mondo di possibilità per le trasposizioni videoludiche future.



The Bear 2

Parlare di finali inattesi trascina con naturalezza la creatura di Christopher Storer nella discussione, perché la scoperta di un mucchio di dollari nascosti nelle latte di pomodoro - senza preavviso né una ricerca - è stato l'atto conclusivo di una serie che ha stupito il pubblico mondiale. La seconda stagione di The Bear era dunque attesa al varco con un enorme carico di aspettative, trovandosi nella complicata situazione di chi è costretto ad essere ancora una volta perfetto per non dimostrarsi un semplice fuoco di paglia.

Basta dare uno sguardo alla nostra recensione di The Bear 2 per capire come la missione sia stata compiuta: il solito carico nevrotico, ossessivo e sboccato di questa disfunzionale famiglia italo-americana colpisce di nuovo nel segno e trascina gli spettatori nei fulminei lavori verso l'apertura di un ristorante d'alta classe. L'ossessione per la cucina, vista come un'arte punitiva che nasce dall'affetto ma che finisce in un lago di rancore, diventa il pretesto ideale per raccontare personaggi complicati ed in lotta con sé stessi, con il passato e con le ambizioni tradite delle loro potenzialità.



Lo Scontro

La rabbia e l'amarezza per le scelte compiute nella vita non è una prerogativa dei cuochi, come ci ha ricordato l'assurda storia di becere vendette tra Amy e Daniel in Lo Scontro. In questo caso, però, i protagonisti annullano ogni considerazione sulle responsabilità dei propri insuccessi e si lanciano in un continuo alternarsi di dispetti personali, dalle bravate ai veri e propri assalti fisici, addentrandosi in una spirale di rappresaglie che risucchia gli spettatori incapaci di deviare lo sguardo dopo l'ennesimo clamoroso cliffhanger.

A24, l'etichetta indipendente che ha messo in ginocchio le major americane con successi stellari, si consente il lusso di una parentesi seriale con uno degli show più apprezzati dell'ultimo anno su Netflix: uno sguardo alla recensione di Lo Scontro basta per farsi un'idea dell'impareggiabile lavoro di Lee Sung Jin, l'autore di uno show imperdibile che mescola con sapienza il dramma sociale dell'arrivismo americano con una vena comica spassosa e mai banale.



La Caduta della Casa degli Usher

È di nuovo Netflix che si prende la scena con un prodotto originale, anche se questa volta lo fa con una punta di amarezza per quella che sarà una grave perdita: Mike Flanagan è andato infatti a rinfoltire il vasto arsenale autoriale di Amazon Prime Video, ma prima di passare alla concorrenza ha regalato alla grande N ed al suo pubblico di abbonati una serie che è definibile come una summa della sua intera visione artistica.

Pescando dal seducente immaginario nato dalla mente di Edgar Allan Poe, La Caduta della Casa degli Usher cala il dramma familiare all'interno di una cornice orrorifica semplicemente irresistibile, colma di citazioni e momenti di riflessione che non mancano di denunciare anche i vorticosi tempi moderni. Dopo The Haunting of Hill House e Midnight Mass (oltre ad altre opere purtroppo sottotono), con gli Usher Flanagan chiude una trilogia del terrore in maniera encomiabile, confermandosi come uno dei migliori showrunner degli ultimi anni (trovate qui la nostra recensione de La Caduta della Casa degli Usher).



Succession 4

L'argomento "famiglia" trattato all'interno di una serie tv ha però un unico grande padrone, quel monumento alla sceneggiatura, all'analisi interpersonale ed al disgustoso mondo degli affari che prende il nome di Succession. Il capolavoro senza tempo di Jesse Armstrong non è solo una delle migliori serie del 2023, ma nella sua interezza appare come una colonna fondamentale dell'intero medium televisivo: non basta il voto stellare che chiude la nostra recensione di Succession 4 per esporre la potenza di un'opera epocale, bisogna addentarsi nei suoi rovi appuntiti, tra le spire di quei serpenti che chiamiamo familiari, per comprendere lo status di culto guadagnato dalla serie HBO.

L'addio alla famiglia Roy è perfetto nella sua crudele semplicità, ha il coraggio di sottrarre il punto fermo del suo universo narrativo e lasciar ammirare il prevedibile collasso che ne consegue. Pugnalate alle spalle, meschini accordi sottobanco e sorrisi di cortesia sono le fondamenta di una famiglia disfunzionale come tante altre, incredibilmente facile da comprendere nonostante gli argomenti discussi nel corso di quattro stagioni possano sembrare così lontani dal nostro quotidiano.