Questo mondo non mi renderà cattivo: l'empatia è la cosa più difficile

Avete mai provato a mettervi nei panni degli altri? Seriamente, però. So che non è un esercizio facile, so che ognuno ha i propri problemi. Lo sa anche Zerocalcare, lo sa benissimo. E infatti con il suo ultimo lavoro per Netflix (qui la nostra recensione di Questo mondo non mi renderà cattivo) prova a farcelo fare. Dicendo che lui non è praticamente nessuno per farci la predica. E se non lo è lui, beh, figuratevi io. Però proviamoci. Perché se avete visto Questo mondo non mi renderà cattivo su Netflix allora avete capito che mettersi nei panni degli altri è davvero la cosa più difficile che c'è. Ma che senza empatia non si va da nessuna parte. Senza empatia diventiamo quelli che urlano e vogliono mandare via. E senza empatia non sappiamo nemmeno più chi siamo noi.



Questo mondo non mi renderà cattivo e i panni degli altri

Il deserto, i campi di prigionia, la traversata nel mediterraneo. La dipendenza, la solitudine, la rabbia, l'ideologia sbagliata. Riusciamo davvero a capire i tormenti di un'altra persona?



I passi che l'hanno portata a compiere determinate scelte o la vita che l'ha costretta a provare a mettersi in salvo. Questo mondo non mi renderà cattivo non vuole girarci troppo attorno: non conosciamo mai davvero le vite degli altri ma siamo sempre pronti a metterci sul nostro piedistallo per giudicarle. Che sia con un commento sui social, una battuta al bar o manifestando contro altri esseri umani. È semplice, no? Soprattutto se siamo seduti comodi sul nostro divano, se siamo nati nella parte tranquilla del mondo con la difficoltà del gioco impostata su relativamente facile. Zerocalcare prova a capire perché sia così semplice alzare il nostro ditino e andare contro, contro gli ultimi, contro chi ha iniziato la partita in modalità ultra difficile o contro chi ha perso la propria bussola e cerca qualsiasi appiglio per non andare giù. Qualsiasi. Anche quello di sentirsi parte di un branco pronto a sbranare il prossimo.



Sarah e Cesare

La forza di questa serie sta nella sua scomodità. Morale, soprattutto. Zerocalcare ci toglie il tappeto da sotto i piedi non perché si diverte o vuole stupirci, ma perché spesso anche lui finisce per terra. Sarah non può essere solo la bussola idealizzata così come Cesare non può essere solo un picchiatore fascista. C'è tutto un mondo che li ha divorati pezzo per pezzo prima che arrivassero lì.

E sta a noi fare quel passo in più per capirli, quello che Zerocalcare prova a fare con fatica e rabbia nel corso di queste sei puntate (tra l'altro Zerocalcare ha anche raccontato cosa lo rende cattivo). Continuando a chiedersi se alla fine lui può davvero giudicare, se di fronte agli assoluti che dovrebbero essere parte integrante della vita di tutti (la condanna del fascismo/nazismo in ogni sua forma e dimensione) ci sono le crepe per almeno provare a capire. E se capendo c'è anche lo spazio per crescere assieme come società e nel nostro piccolo come persone. Perché senza un minimo di comprensione dell'altro non si può davvero andare da nessuna parte, se non a fondo. Magari di qualche centimetro al giorno, ma sempre giù si va.



Empatia

Forse è proprio l'empatia una delle cose più difficili al mondo. E più ci si allontana dal nostro orticello più diminuisce. L'esempio dei migranti sballottati qua e là, che rischiano la vita, che spesso la perdono, guardati sempre più con disprezzo che comprensione è il fulcro di Questo mondo non mi renderà cattivo.



Giorno dopo giorno sembra quasi che lasciamo indietro l'empatia (se mai l'abbiamo avuta), come se la rabbia fosse più facile, come se la loro sofferenza o la loro gioia spostasse anche solo di un millimetro le nostre vite. Siamo pronti ad abbaiare quando questa cosa non succede, figuriamoci se invece rischia di toccarci, anche di striscio. Zerocalcare sa benissimo come funziona, sa che è più facile girare la testa lasciandosi avvolgere dal "a casa loro", virus che si insinua e fa spesso più danni quando è sussurrato da casa a casa che sbraitato in piazza. E allora ci ricorda che dovremmo almeno provare a capire, a renderci conto che se centinaia di persone muoiono in mare è una disgrazia immane, che non ci sono tragedie di serie a e di serie b. Ci sono tragedie, e basta. Questo mondo non mi renderà cattivo svela il suo intento a posteriori proprio nel titolo. Ricordandoci che purtroppo alcune persone non si riescono a salvare e a fondo ci vanno veramente, che sia nel Mediterraneo o nei propri demoni. Ma che una cosa noi possiamo sempre e comunque provare a farla: metterci nei loro panni. Altrimenti rischiamo di non essere poi così diversi da chi alza il braccio a mano dritta e tesa, quando invece dovrebbe aprirla per tirare qualcuno fuori dall'acqua.