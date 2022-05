Moon Knight: il finale di serie sarà troppo confusionario?

Manca ormai pochissimo all'ultima puntata di Moon Knight. Finale di stagione che si porta però dietro più dubbi che certezze, soprattutto nella gestione dei tanti elementi molto diversi fra loro che albergano nella serie. L'ultimo prodotto Marvel su Disney+ ha infatti cambiato pelle diverse volte nei suoi primi cinque episodi (qui la nostra recensione di Moon Knight 1X05), perdendo il focus e rischiando di dover chiudere troppe cose in una puntata sola.



Abbiamo quindi cercato di fare un recap di quello che è successo, sperando in un finale di stagione non troppo frettoloso ma che rischia comunque di inciampare nelle sue battute finali. Seguiranno ovviamente spoiler sulle prime cinque puntate di Moon Knight, quindi siete avvertiti.



Moon Knight e i cambi in corsa

Uno dei problemi principali di Moon Knight è la quantità elevata di cambiamenti nella struttura della serie. I primi due episodi sono un elemento a parte, poi c'è il terzo e infine quarto e quinto ancora diversi.

Inserire l'ospedale psichiatrico oltre la metà dello show con una manciata di episodi ancora da vedere ha infatti destabilizzato la sua coesione. L'introduzione così tardi di due realtà ultraterrene diverse (cioè i due ospedali) rischia di portare Moon Knight a dover chiudere tutto di fretta, non avendo seminato prima con dovizia e calma. C'è poi la questione, davvero spinosa, degli Dei egizi. A meno di una sorta di ecatombe religiosa nel finale di stagione, come coesisteranno queste entità con il resto del Marvel Cinematic Universe? Entità strutturate proprio come i libri di storia ci insegnano, con un aldilà, con regole e adepti che spostano il focus su un piano religioso e ultraterreno davvero lontano dal resto del mondo Marvel. Dopotutto, gli Asgardiani erano diventati abitanti di un altro pianeta che noi avevamo erroneamente venerato come divinità in un tempo passato. Eppure gli Dei egizi sembrano effettivamente sovrannaturali nell'accezione più religiosa del termine. Anche perché le anime che vediamo cadere mentre Marc e Steven sono sulla nave sono di persone che credono alla religione egizia o no? Vale solo per loro o vale per tutti?



Un finale troppo carico di elementi

Oltre a dover dare un minimo di spiegazione e coesione sulla parte mitologico-religiosa, il finale di Moon Knight avrà anche un percorso in qualche maniera "precompilato".

Marc tornerà nel mondo dei vivi, libererà Khonshu, riprenderà i poteri e si scontrerà con Harrow, probabilmente sconfiggendolo. Già questo porterà via una bella fetta di minutaggio, perciò il rischio di chiudere tutto in maniera frettolosa è davvero tanto. Oltretutto senza alcuna certezza sulla durata del finale di Moon Knight. C'è pure la terza personalità da svelare, cioè probabilmente quella di Jake Lockley, già "intravista" nel terzo episodio e palesemente rinchiusa nel sarcofago non aperto. Inserirla nel finale di stagione potrebbe davvero comportare un rischio, ma al tempo stesso non parlarne renderebbe vano quanto seminato prima. Anche perché l'ultimo episodio deve anche darci il Moon Knight supereroe, dato che del costume in azione abbiamo davvero visto troppo poco finora. Ultima cosa, e forse una delle più importanti, i collegamenti con il resto del Marvel Cinematic Universe. Probabilmente saranno relegati a una (o due) scene post credit, ma dovranno per forza di cose esserci, altrimenti la serie risulterà davvero troppo slegata dal progetto generale.



Chissà se l'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia lo stesso giorno del finale sia un indizio per quello che succederà a Moon Knight dopo la conclusione dello . Certo, in America il film arriva due giorni dopo rispetto all'Italia, ma sognare non costa nulla.