Moon Knight: dove potremmo rivedere Marc Spector nel MCU?

È abbastanza evidente che l'MCU si trovi in una fase di forte transizione, di dover necessariamente sostituire alcuni dei nomi e degli eroi che hanno reso straordinari questi 14 anni e trovare nuove strade. E sono tutti processi lontani dall'essere semplici, scontati o banali. Non è un caso insomma che proprio di recente stiamo assistendo ad un'attenzione decisa sulle serie tv o all'incertezza sul ritorno e in che forma di diversi personaggi introdotti da poco - dagli Eterni alla Kate Bishop vista in Hawkeye. Quando, come e addirittura se quelle storie verranno portate avanti? Ad oggi esistono solo speculazioni e vaghi desideri delle persone che hanno lavorato ai progetti, ma nulla di certo. Questioni che nel caso specifico di Moon Knight (qui vi rimandiamo alla nostra recensione di Moon Knight) non fanno che moltiplicarsi all'inverosimile, vista la sua natura estremamente sconnessa dal resto dell'universo condiviso a parte scarni riferimenti.



Che si tratti di un valore aggiunto o di una precisa scelta dei piani alti che forse non credevano così tanto nel progetto, in questa sede poco importa. Qui vogliamo semplicemente discutere le possibili apparizioni future di Marc Spector, basandoci innanzitutto sulle produzioni Marvel già confermate per i prossimi anni e poi su qualche nostra piccola speculazione azzardata.



Licantropi di notte?

Immediatamente un nome ben specifico viene alla mente, almeno per un fan assiduo dei fumetti, associato a Moon Knight: Werewolf by Night. Per chi ne fosse all'oscuro, infatti, il Pugno di Khonshu ha esordito proprio sulla testata dedicata ai licantropi nel 1975 - anche se, è pur sempre giusto rimarcarlo, era una versione molto distante da quella post-riscrittura del 2006 circa. E curiosamente, nell'anno del debutto televisivo di Moon Knight, l'MCU proporrà anche una sorta di speciale di Halloween basato su Werewolf by Night. Una coincidenza veramente conveniente, vero?

Ma, andando a scavare, iniziano ad emergere profondi dubbi su un matrimonio in apparenza immacolato: ad esempio sappiamo già che Oscar Isaac non ha firmato per ulteriori progetti relativi al personaggio di Marc Spector e, con le riprese dello speciale già terminate in fretta e furia, una sua presenza rischia di essere improbabile, a meno di un eventuale ed altrettanto rapido ritorno sul set; inoltre, sembra che lo speciale non riguardi Licantropus, a.k.a. Jack Russell, ovvero il personaggio con cui Moon Knight si è interfacciato, bensì l'altra versione di Werewolf by Night, Jake Gomez, che dovrebbe essere interpretato da Gael Garcia Bernal. Quindi una coincidenza veramente perfetta, ma che se esaminata con un tocco di attenzione lascia trapelare parecchie incertezze, nonostante le informazioni su questo film - o forse addirittura mediometraggio - destinato a sbarcare direttamente su Disney+ scarseggino ancora molto. L'ennesima strategia comunicativa a medio termine dei Marvel Studios?



Vampiri e speculazioni folli

Sul versante sovrannaturale, però, è ancora più semplice ipotizzare la presenza Moon Knight in un altro prodotto: il Blade di Mahershala Ali, personaggio tra l'altro con cui nei fumetti condivide l'appartenenza ai Midnight Sons, successori di un antico Ordine impegnato nel combattere minacce appunto sovrannaturali. Già di per sé, a prescindere dall'inclusione o meno di Marc Spector, sarebbe un'intrigante direzione da perseguire all'interno del MCU, che oltretutto confermerebbe come la Casa delle Idee si sia ambiziosamente allontanata dal costruire un'unica macro-trama per proporne molteplici. Anche in questo caso sembra trattarsi di un incastro impeccabile, che sta da tempo esaltando i fan e che ricalca persino le affermazioni di Kevin Feige su Moon Knight, secondo le quali la serie serviva soltanto come un'introduzione per poi passare ai film.

Tuttavia queste sono idee basate esclusivamente su ciò che è già noto ed attualmente in lavorazione. E se ci fosse altro nel futuro di Moon Knight? Non dovrebbe esserci una seconda stagione, poiché è sempre stata identificata come una miniserie e agli Emmy è stata candidata come tale - dunque annunciare un'altra stagione causerebbe problemi legali e soprattutto di immagine, che i Marvel Studios cercano di evitare a qualunque costo. Ma se non si chiamasse Moon Knight? Nell'ultimo episodio della serie - qui potete recuperare la nostra recensione di Moon Knight 1x06 - un nuovo personaggio viene alla luce, in quanto Leyla assume le sembianze di Scarlet Scarab e sappiamo quanto sia legata a Marc. Forse nel futuro ci aspetta un Moon Knight and Scarlet Scarab? Ipotesi folli, che alla fine potrebbero comunque realizzarsi se il pubblico spingesse in quella direzione.