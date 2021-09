Mr. Robot e il tema della privacy online: amare e odiare il sistema

Nome, cognome, data di nascita, squadra del cuore e nome dell'animale domestico. Bastano queste cinque informazioni a Elliot Alderson, l'alter ego di Mr. Robot, per risalire alla password di un completo sconosciuto ed entrare in possesso di tutti i suoi dati. "È troppo vecchio per avere una password complicata" rifletterà quando la sua ricerca sulle orme digitali del compagno della propria psicoterapeuta non andrà a buon fine. Ma le informazioni basilari sono ancora quelle, scoprirà in seguito che la vittima informatica ha semplicemente mentito alla donna dandole un nome falso. Una volta risalito alla sua vera identità la matematica rimane la stessa, la password viene trovata, e la vita dell'uomo è nelle mani di un hacker.



Quanti rischiano di trovarsi nella stessa posizione? Quanti utilizzano codici alfanumerici semi-casuali, o la punteggiatura in maniera stocastica nella creazione delle password che si ergono a flebile protezione della loro vita? La risposta è risaputa e dovrebbe terrorizzarci. Poniamo a difesa del nostro io più nascosto una parola banale, la data del nostro compleanno, il soprannome del nostro gatto. Come la minuscola chiave che apre un portagioie senza valore, affidiamo con leggerezza tutti i nostri dati ad una password fin troppo scontata.



Everybody wants to rule the world

Mr. Robot è un prodotto che ha fatto la storia delle serie tv. Con le sue quattro stagioni ha accompagnato, e spesso anticipato, la nascita del mondo informatico in cui adesso viviamo e che reputiamo la normalità. I dati personali erano già a quel tempo (il lontanissimo 2015, anno della prima stagione di Mr. Robot) abbondantemente stipati nella rete, ma serviva un piccolo passo nella direzione della distopia per trasformare il mondo di 6 anni fa in quello cibernetico ed iperconnesso che conosciamo oggi.

Così come in ogni puntata di Black Mirror basta esasperare un piccolo particolare della nostra attualità per trasformarla in un incubo ad occhi aperti, in Mr. Robot è stato sufficiente guardare con poca fiducia al futuro per capire la direzione in cui il mondo si sarebbe mosso. Ai suoi tempi esisteva solo Facebook tra i social network per le masse, ma bastava entrare in quel profilo per ottenere molti dati sensibili. Ai nostri giorni abbiamo anche Twitter, Instagram, Linkedin, Tik Tok, e la mole di informazioni che condividiamo con i server è cresciuta a dismisura. La serie creata da Sam Esmail, che ha anche diretto gli episodi cruciali dell'arco narrativo di Elliot, mira alla realtà della privacy e della sicurezza informatica, sconvolte in tutti gli istanti dall'universo della rete e dal nostro essere sempre connessi, volontariamente o meno. "Al fine di migliorare la tua esperienza sul nostro sito, ti chiediamo di accettare tutti i cookie". Questo è il messaggio che troviamo sugli schermi ogni volta che apriamo una pagina web. Accettiamo tutto senza nemmeno pensarci, consentendo alle società che gestiscono i dati personali di poterci profilare e archiviare attraverso stringhe di codici che ci rendono parte del sistema.



Se a qualcuno Mr. Robot può sembrare assurdo e poco reale, allora farebbe meglio a riflettere sulle "comodità" che internet permette. Da un applicazione sul cellulare possiamo gestire il conto in banca, mentre teniamo nel portafogli solo le banconote necessarie alle spese basilari. La carta d'identità sta subendo ormai da anni un processo che la porterà ad essere un mero veicolo fisico per il nostro bagaglio di informazioni che verrà gestito a livello informatico. Le notifiche di Amazon ci informano che è appena tornato disponibile un prodotto che sicuramente vorremmo acquistare.



Ogni singola pubblicità presente su internet è mirata esattamente a noi in base alla nostra cronologia di ricerca. Anche i siti pornografici conoscono le nostre perversioni, argomenti di cui non forse non parleremmo nemmeno con i nostri migliori amici. Se andate a mangiare una pizza sabato sera vi arriverà una notifica sul cellulare "A questo posto sono state assegnate 4 stelle, sei d'accordo?".

Citando Christian Slater, che nella serie interpreta il folle Mr. Robot nella testa di Elliot: "in questo contesto le password che mettiamo a guardia dei nostri dati sensibili diventano merce ghiotta per tutti coloro che puntano a lucrare sulla cosa più preziosa del mondo, che ha soppiantato il denaro da quando quest'ultimo è diventato virtuale e volatile: i dati." La nostra intera esistenza, dall'identità alle passioni, passando per il nostro conto corrente, rischia potenzialmente di finire nelle mani di un esperto di informatica.



Nella serie tv il grande nemico è la E Corp, che per un collegamento inconscio Elliot rinomina Evil Corp. La multinazionale fa affari in tutti i settori economici, come una grande piovra avida di denaro, ed ha tanti volti quanti sono i suoi dirigenti. L'attacco alla E Corp da parte della F Society punta a distruggere le ragnatele create intorno alla popolazione, ignara che tutto ciò che desiderano sono le cose che altri hanno deciso debbano desiderare.



Andando oltre alle figure umane in giacca e cravatta, inutili fantocci nelle mani di qualcuno sempre superiore a loro, Mr. Robot e la sua squadra attaccano il vero cuore pulsante dell'azienda: i server che contengono i dati di tutti i loro clienti, cancellando con un colpo di spugna la società basata sul debito in cui viviamo anche noi, persone reali, al di fuori del codice.



Nel finale della prima stagione, mentre risuona lo stucchevole remix di Where is my Mind? dei Pixies che ci riporta senza nascondersi alle esplosioni conclusive di Fight Club, alla popolazione è finalmente data l'opportunità di creare un nuovo futuro per sé stessa. Ma l'umanità sembra incapace di imparare dai propri errori, le comodità continuano ad avere la meglio rispetto al miglioramento reale, ed eliminato un grosso conglomerato maligno un altro prende il suo posto.

Elliot, interpretato da un ottimo Rami Malek (che in questi anni si è prestato anche alla narrazione dei videogiochi, infatti al seguente link trovate la nostra anteprima di The Dark Picture Anthology: House of Ashes, l'ultimo lavoro dei Supermassive Games), capisce di essere impotente di fronte all'incedere della storia. Preso atto dell'inutilità del suo grandioso successo si allontana dalla rete, ricerca la routine che tutti vogliono per portare avanti la propria esistenza senza soffrire troppo. In Mr. Robot, così come in altre opere che trattano l'approccio dell'essere umano ad una società troppo diversa, la risposta del protagonista ad un mondo in cui tutti sembrano essere ignari e felici è spesso l'alienazione condita con sostanze stupefacenti. Elliot ha già seri problemi relazionali, oltre che psichiatrici, e la sua crociata contro la normalità finisce con l'aggravare i suoi sintomi fino all'esplosione. La forza che lo muove verso il "grande azzeramento" è in realtà un fuoco di autodistruzione che finisce col ferire soltanto lui, mentre la società rimane invariata e rifugge al cambiamento. "Credi sia pazzo?" chiede allo spettatore mentre i suoi occhi vacui sfondano la quarta parete. Elliot è pazzo, o il serial ha davvero centrato il problema?



I problemi irrisolvibili di una società che sa solo correre

Mr. Robot è stato creato sotto la spinta generatasi da Edward Snowden, che nel 2013 insieme ad altri giornalisti rivelò al mondo intero l'esistenza di programmi per la sorveglianza di massa della popolazione, tra i quali quelli gestiti dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. Nei mesi che seguirono ci furono rivolte ed arresti, salì alla ribalta anche il gruppo di hacker Anonymous (al quale Sam Esmail si è evidentemente ispirato nel creare la F Society) che cominciò a prendere di mira tante grandi aziende che lucrano grazie all'immagazzinamento dei dati: le numerose E Corp del nostro pianeta.

Partendo da questo spunto reale la serie si spinge avanti, cercando di immaginare cosa succederebbe se la grande Evil Corp venisse davvero smantellata. La risposta è "niente", ed è qui che gli sceneggiatori hanno tristemente fatto centro. Guardando agli anni appena trascorsi è facile rendersi conto che le cose stanno davvero così: nonostante lo scandalo suscitato da Snowden, o il terremoto causato dalla scoperta che molte società vendevano i dati dei propri utenti a terze parti senza chiedere il permesso (il consenso informato per questa eventualità è stato introdotto solo di recente), diamo in pasto le nostre identità agli algoritmi della rete in nome di una vita più semplice.



Abbiamo scelto di ignorare la frequenza con la quale si susseguivano le falle nella sicurezza rendendo disponibili i nostri dati a chiunque li sapesse ottenere, continuando a fornirli ad ogni singola richiesta di consenso che compare sullo schermo. Perché adesso è questo ciò che scelgono di fare le persone normali.



Lust for life

"Scegli la vita" ci dice sghignazzando il Mark Renton di Trainspotting, facendo il verso alla campagna antidroga degli anni '80. In quegli anni il motto è desiderare le cose, e Renton come Elliot è disgustato da ciò che tutti gli altri vogliono. Entrambi finiscono col chiudersi nei loro piccoli monolocali, abusando di morfina o di eroina per sopprimere il dolore causato dal non riuscire ad essere ordinari. Renton si agita contro la propria generazione, Elliot dà forma al suo nemico puntando alle multinazionali.

Ed entrambi finiscono col perdere le loro battaglie, perché nessuno può davvero cambiare il mondo nonostante le migliori intenzioni. Vent'anni dopo, l'iconico monologo iniziale di Renton (non lo avete ancora visto? Qui trovate 3 motivi per guardare T2 Trainspotting) si trasformerà in una cascata di disillusione e rabbia, mentre al ristorante spiega a Veronika cosa significa "scegliere la vita" ai giorni nostri: "Scegli Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, e mille altri modi per sputare veleno contro persone che nemmeno conosci". Accetta che tutto ciò che sei è conservato in un archivio dati con server di backup in Cina. Scegli di desiderare i nuovi occhiali di Facebook in collaborazione con Ray-ban, dicendo finalmente addio a qualsiasi forma di privacy che ancora resiste nei nostri giorni (la preoccupazione è seria e reale, ne abbiamo parlato in questo nostro speciale sugli occhiali Facebook e il problema della privacy). Scegli di sbloccare il cellulare con il volto e di modificare le tue foto con i filtri, inviando nell'etere la tua stessa fisionomia. Scegli di salvare i tuoi dati sul drive, sperando che nessuno vada a ripescare la lettera d'amore che non hai mai avuto il coraggio di inviare. Scegli di condividere con tutti ciò che ti piace e che odi, in modo che altri possano contattarti per simulare una relazione che per disperazione chiameremo amicizia.



Nonostante la forte fascinazione per la F Society, che in seguito al crollo della Evil Corp conquista lo status di salvatore delle masse, in breve tempo la popolazione viene inghiottita dalla propria routine e ricade negli stessi errori. Le battaglie alla Don Chischiotte contro le gabbie che lo stesso popolo ha creato finiscono col fallire miseramente a causa dell'incapacità ad accompagnare la loro spinta liberatoria. Elliot, per sua stessa ammissione, "voleva solo salvare il mondo", nel suo sogno schizofrenico in cui il nemico dell'umanità era la Evil Corp, e non l'umanità stessa.

Mr. Robot è un'opera attuale che vale la pena di seguire nell'arco delle sue quattro stagioni (qui la nostra recensione di Mr. Robot 4), che dipinge alla perfezione il mondo contemporaneo nel suo essere finta. Il suo ritmo incessante, l'azzeccatissima colonna sonora industrial e il vuoto che si legge sui volti dei protagonisti prigionieri della distopia lo rendono una visione splendida anche al di là del suo messaggio finale, sperando che il campanello d'allarme suonato nel 2015 non sia definitivamente sfociato nella cupa realtà che immaginava.