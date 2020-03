Netflix: 5 documentari che non dovete perdere

Il genere documentario ha vissuto negli ultimi anni una vera e propria rinascita, con titoli che sono riusciti ad abbinare a un assoluto rigore scientifico o giornalistico una narrazione appassionante quanto quella delle migliori serie fiction. In periodi come questi, in cui è bene lasciare le nostre abitazioni il meno possibile, perché non approfittare del vasto catalogo di Netflix anche per intrattenerci e scoprire qualcosa di più sul mondo? Dopo aver guardato alle serie fantasy di Netflix e ai migliori thriller targati Netflix, eccovi cinque docuserie Netflix assolutamente imperdibili!



Wild wild country



Anche per i più digiuni di cultura new age, il nome di Osho non può non suonare familiare, non fosse altro che per le centinaia di meme che l'hanno visto protagonista negli ultimi tempi. Ma fino a un paio di decenni faera il vero e proprio sovrano multimiliardario di un gruppo di adepti presenti in ogni continente.(uscito nel 2018) è l'incredibile storia del trasferimento di tutte le sue principali attività dalla natia India alla desolata contea di Waco, in Oregon. In sei episodi si racconta la crescità di questa bizzarra comunità di utopisti che predicavano la liberazione sessuali e i suoi rapporti con gli increduli campagnoli ultraconservatori della zona, le stranezze e le contraddizioni, le controversie e gli scandali.

Fino ad arrivare a violenze, accuse, fughe precipitose. Wild Wild Country affascina per la sua stranezza, coinvolge per le personalità dei protagonisti che non potrebbero essere più diverse da loro, e conduce lo spettatore nel bel mezzo della diatriba finale: quella di Osho era una comune di fricchettoni o una vera e propria setta capace di reati pesantissimi? Il materiale esaminato per la narrazione è ricchissimo e straordinario, tra filmati d'epoca, interviste, ospitate in tv e immagini amatoriali.



I giocattoli della nostra infanzia



Un mercato che sembra non voler conoscere rallentamenti è quello della nostalgia. Il revival degli anni '80 è ancora ben lungi dal vedere la parola fine, e se nel campo della fiction questo ha portato verso prodotti ispirati al periodo come Stranger Things o recuperi di classici del passato come in Cobra Kai , la docuserie Netflix creata da brian Volk-Weiss ci racconta la storia dietro i principali oggetti della nostra nostalgia: I giocattoli della nostra infanzia. Gli spettatori più grandicelli non possono certo essersi dimenticati di successi da milioni di pezzi venduti come io l'immortale, che insieme ai gadget del franchise più famoso di tutti i tempi, ovvero quello di, sono gli oggetti della prima stagione uscita nel 2017.

Nel 2018 è uscita la seconda stagione con episodi su Star Trek, Transformers, Lego e Hello Kitty, mentre nel 2019 è stata la volta della terza con Teenage Mutant Ninja Turtles, My Little Pony, Power Rangers e action figure dedicate al mondo del wrestling. Ad appassionare davvero, anche più degli oggetti presentati, è il tono narrativo che svela in maniera appassionata tutti i retroscena dietro la creazione, le scelte di marketing e di design e infinite curiosità, grazie a interviste ai creatori e alle solite splendide immagini di repertorio. Impossibile sbagliare.



Dirty Money



Andiamo su argomenti decisamente più seri ed attuali con Dirty Money, che con sei episodi disponibili dal 2018 ci racconta dei principali scandali finanziari degli ultimi anni. Tra i produttori della serie c'è anche Alex Gibney, già regista dello splendidoe qui autore del primo episodio dedicato al, ovvero alla scoperta della falsificazione delle emissioni delle auto diesel del gruppo Volskswagen vendute negli USA e in Europa.Dirty Money ci offre una narrazione militante che come tale non teme di prendere posizioni, e spiega in maniera davvero chiara tutte le storture del nostro sistema. Negli episodi successivi si parla di prestiti a breve termine, vendite allo scoperto e di rapporti tra banche e cartelli mafiosi, ma i due episodi forse più significativi e sicuramente più peculiari sono gli ultimi due. Il quinto,, parla degli infiniti scandali che scuotono da anni i produttori di sciroppo d'acero del Quebec: un argomento che potrebbe sembrare minore in mezzo a storie infinitamente più famose e pubblicizzate, ma che grazie a una narrazione intelligente e divertita riesce a diventare perfetta metafora di un sistema più ampio di ricerca del profitto a ogni costo.

Dal dettaglio curioso si passa col sesto episodio a The Confidence Man, la storia delle fortune di Donald Trump: una vicenda estremamente americana che potrebbe anche sembrare aliena al nostro occhio, ma che ci dice molto dei tempi che viviamo. Riderete amaro o non riderete affatto!



Five Came Back



Per gli amanti del cinema, i tre episodi di Five Came Back dovrebbero essere poco meno che una bibbia. Cinque registi moderni () che analizzano le esperienze di documentaristi di guerra di cinque registi classici () in prima linea durante la Seconda Guerra Mondiale, con una narratrice d'eccezione come

Centinaia di ore di filmati sono stati presi in esame per arrivare a comporre le tre ore circa di Five Came Back, una selezione spietata che alla fine lascia la sensazione che sia stato tagliato persino troppo, che ci sarebbe stato materiale per parlarne ancora e ancora... Ma è proprio caratteristica delle produzioni di qualità lasciare lo spettatore con la voglia di vederne ancora, quindi non possiamo che promuovere a pieni voti queste straordinarie, irripetibili lezioni di cinema.



Making a murderer



Making a Murderer è la dimostrazione di come un documentario divulgativo possa essere allo stesso tempoe avere un impatto sulla società pari a quelli delle più imponenti indagini giornalistiche. La storia di, nato in una famiglia nota da sempre alle forze dell'ordine e cresciuto in una situazione di evidente degrado, accusato nonostante avesse un alibi di stupro e tentato omicidio e imprigionato per 18 anni prima di essere scagionato dalla prova del DNA, è meritevole di essere narrata.

Ma è solo l'inizio di un calvario frustrante che lascia esterrefatti, increduli, lividi di rabbia. Dopo aver intrapreso una causa civile per ingiusta detenzione Avery è stato di nuovo accusato insieme al nipote Brendan Dassey di un altro omicidio, per il quale le poche prove esistenti a suo carico hanno forti indizi di manipolazione. Steven Avery è stato incastrato di nuovo? Di Making a Murderer si è parlato tantissimo negli USA e non solo, è stato lodato per come ha scosso il sistema della giustizia americano ma anche molto criticato perché presenterebbe nelle due stagioni di cui è composto soltanto il punto di vista dell'accusato, tralasciando alcuni aspetti a dire dell'accusa fondamentali per il processo.



Ma è innegabile che molte delle scene presentate nel documentario fanno male davvero, e il fatto che abbiano dato vita negli Stati Uniti a degli importanti movimenti civili di protesta è il segno che il documentario, quando la qualità è così alta, può smuovere le coscienze forse meglio di qualsiasi altro genere.