Netflix, Amazon, Disney, Apple, Paramount, Sky: poco tempo, troppi soldi

Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Paramount+, Apple TV+, Sky, Now TV, Infinity: il peso di questi nomi non va affatto sottovalutato nella dimensione dell'intrattenimento contemporaneo. Eppure, la loro gestione dei prodotti in offerta, in termini di esclusività, continuerà a far riflettere sia il consumatore medio che l'appassionato, oggi, entrambi obbligati a selezionare attentamente a quale affidarsi per seguire le proprie passioni. Chi avrebbe mai immaginato che i portali di streaming avrebbero dominato il mondo dell'entertainment divenendo i maggiori mezzi di fruizione e consumo televisivo anche in Italia, oltre la televisione stessa?



Sono proprio questi servizi a dettare le regole nel mondo dell'intrattenimento odierno, avendo saputo intercettare e trasformare un'attitudine contemporanea in una routine fatta di serie TV, film e persino eventi sportivi (quest'ultimo aspetto non deve essere affatto sottovalutato in Italia). Allora, cosa deve fare un appassionato di cinema e di prodotti seriali per restare al passo con tutte le uscite che ogni giorno invadono il mercato e i cataloghi di questi portali?



Vale la pena abbonarsi a tutte le piattaforme attualmente disponibili e destreggiarsi con i vari costi, pur di assaporare le ultime novità in questo senso? Quanto costa effettivamente questo "giochetto"? Qual è il prezzo di una passione che l'attuale sistema di fruizione ha deciso di spezzettare in tanti piccoli frammenti, sballottando il consumatore a destra e sinistra? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza sulla situazione.



Tanti, troppi abbonamenti

Come anticipato anche sopra, ad oggi i servizi di streaming dominano il mercato dell'intrattenimento, almeno in Italia.

Non sono tanto le offerte a farla da padrona, quanto i singoli prodotti che ogni portale è in grado di offrire, produrre, finanziare e acquistare, spingendo così a optare per il proprio abbonamento, a discapito di tutti gli altri. Siamo al centro di una guerra neanche troppo fredda fra realtà che si contendono i nostri soldi a colpi di qualità, quantità e creatività. In una situazione del genere, è anche lecito sentirsi un attimo persi e in balia di queste novità che sembrano cambiare continuamente le carte in tavola. La voglia di vedere le proprie pellicole preferite o alcune nuove uscite spinge inevitabilmente a confrontarsi con una manciata di abbonamenti (mensili e annuali) che è bene studiare a fondo, prima ancora di investirci sopra il proprio denaro. Anche perché Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Paramount+, Apple TV+, Sky, Now TV e Infinity, offrono tutte prodotti unici e una serie di offerte che è bene tenere d'occhio, specialmente se si è interessati a vedere quello che hanno da offrire.



È sempre corretto, quindi, tenere sottocchio le pagine ufficiali di ognuno di loro e ricordare che ognuno di questi (tranne Sky) garantisce la possibilità di costruire la propria fruizione in maniera intermittente, disdicendo l'abbonamento a piacimento, senza obblighi in questo senso. Un consumatore attento e intelligente, dunque, potrebbe anche scegliere di sfruttare un abbonamento più breve, senza legarsi troppo a lungo con nessuno dei servizi, così da navigarli tutti e non incrementare necessariamente le proprie spese annue.

Un approccio del genere è sicuramente interessante in termini di costi e investimenti, al punto che parecchi appassionati tendono a muoversi proprio in questo senso, senza fidelizzarsi mai completamente a un portale specifico, ma preferendo piuttosto passare dall'uno all'altro in base alle uscite di mese in mese.



Alla fine dei conti, tutto si ricollega agli interessi di un pubblico piuttosto variegato, e sono proprio le specifiche preferenze degli abbonati e i numeri delle riproduzioni a muovere gli investimenti dei portali stessi, spingendo alla messa in onda di un film/serie tv piuttosto che di altro, anche in termini di acquisti nello stesso catalogo. Il risultato è un ampliamento enorme delle possibilità casalinghe dell'intrattenimento contemporaneo, anche per quanto concerne la resa estetica e gli investimenti dall'alto, fuso alle abitudini di una platea plasmata prima da una pandemia globale e in seguito da una parziale riluttanza e pigrizia nei confronti della sala cinematografica.



Prezzi, pacchetti e offerte

Il mondo dello streaming è piuttosto poliedrico anche quando si parla di numeri e di pacchetti. Ogni servizio, in questo senso, sponsorizza prezzi legati a ciò che offre e in relazione alla qualità video che si sceglie di prendere in considerazione.

Netflix, ad esempio, ha ben 4 piani di abbonamento, ognuno connesso con le possibilità e le richieste del nucleo familiare che ha intenzione di richiederlo (il termine "nucleo familiare" non è affatto casuale, soprattutto dopo la recente scelta del colosso di eliminare la possibilità di condivisione dell'account con amici e conoscenti, e incentrando la fruizione generale sulle famiglie e le persone che condividono lo stesso ambiente domestico). Così ci si ritrova a poter scegliere fra l'abbonamento con pubblicità a 5,99€ (con la risoluzione dell'immagine in HD, ma senza il download dei contenuti), a quello a 7,99€, fino ad arrivare a spendere 12,99€ e 17,99€ per il pacchetto più prestante attualmente disponibile sul mercato. La scelta di attivare uno di questi piani resta comunque strettamente legata a ciò che hanno da offrire in termini di prodotti in via del tutto esclusiva. Da sempre Netflix finanzia serie e film che riescono a far breccia nel cuore del suo pubblico come Bridgerton, Stranger Things, Black Mirror e molti altri(recuperate la nostra recensione di Black Mirror 6). Si tratta di lavori memorabili ancora oggi seguitissimi da schiere enormi di fan che riescono a spostare numeri altissimi di abbonamenti e l'interesse in generale.



In tema di cinema e film, anche Amazon Prime Video gioca bene le sue carte, offrendo un pacchetto con streaming illimitato a 4,99€ al mese, compreso anche di Amazon Reading, Amazon Music, Prime Gaming, la spedizione gratuita dei prodotti dal sito e molte altre cose. Pure in questo caso la qualità video è invidiabile, così come l'offerta comprensiva di migliaia di film e prodotti che sanno come catturare l'attenzione degli appassionati.

Fra le recenti aggiunte di settore, da qualche tempo anche Paramount+ si è posta come competitor piuttosto interessante. Con un abbonamento di 7,99€, successivo a una prova gratuita di una settimana, stiamo parlando di un portale costruito dall'impegno di colossi come CBS, Viacom e Paramount Pictures. La sua offerta resta piuttosto interessante, così come le possibilità di investimenti attuali e futuri sui prodotti esclusivi.



Negli ultimi tempi, è bene ricordare che ci sono stati servizi di streaming che hanno dato molto di cui discutere sia al grande pubblico che alla critica. Disney+, ad esempio, ha cercato in tutti i modi di attrarre gli appassionati Marvel e Star Wars, proponendo loro anche nuove storie reperibili solamente nel loro catalogo e affiancandovi tutto ciò su cui Disney, ovviamente, ha lavorato negli ultimi anni (cercando di estendere la propria offerta variegando le possibilità in generale). Diversamente dagli altri cataloghi, su Disney+ c'è la possibilità di interagire con prodotti selezionati e una cura generale da non sottovalutare affatto. Come visto altrove in termini di abbonamenti, anche questo portale ha scelto, in qualche modo, di fare guerra alla condivisione delle password, cercando di ampliare le scelte disponibili al suo pubblico di appartenenza. Dal primo novembre 2023, infatti, ci saranno alcuni cambiamenti fondamentali, con l'introduzione delle pubblicità in Europa e Canada, e una nuova stretta legata alla condivisione degli account.

Nei prossimi mesi gli appassionati italiani si troveranno nella situazione di dover scegliere fra 3 tipologie di abbonamento: Standard con pubblicità, a 5,99€ al mese e solamente la possibilità di un piano mensile che comprende il Full HD fino a 1080p, nessuna possibilità di download, due stream simultanei e l'audio 5.1 e stereo, Standard a 8,99€ al mese e 89,90€ all'anno, sempre col Full HD fino a 1080p, due stream simultanei, il download e audio5.1 stereo e il Premium, a 11,99€ al mese e 119,90€ all'anno, comprendente il 4K UHD e HDR, 4 stream simultanei, il download e l'audio Dolby Atmos. Al di là del grande impegno nei confronti del proprio pubblico, questo cambiamento di Disney è stato ispirato dal calo degli abbonati che ha coinvolto anche la piattaforma, come successo con Netflix, spingendo lo stesso Bob Iger ha rivelare che in futuro cercheranno di arginare pure la condivisione delle password, non salutare per loro.



Sulla stessa onda di Disney+, in termini d'impegno verso gli appassionati, troviamo Apple TV+, una piattaforma molto più piccola, ma comunque curatissima per quanto riguarda i prodotti che ha da offrire.

Anche se la sua offerta non è elevata numericamente parlando, il portale della mela più famosa del mondo può essere fruito tramite un abbonamento mensile di 6,99€ (dopo una prova di 7 giorni o di 3 mesi se in precedenza si è acquistato un dispositivo Apple, attivando l'offerta per tempo). La qualità dei suoi show è stata riconosciuta sia dal grande pubblico che dalla critica specializzata, offrendo prodotti come The Morning Show, Ted Lasso (recuperate la nostra recensione di Ted Lasso 3) o Scissione, per fare alcuni esempi. Pur se limitata dal punto di vista contenutistico, quindi, Apple TV+ può rivelarsi un investimento interessante, soprattutto alla luce delle serie e dei film che ha da offrire, in via del tutto esclusiva.



Un concorrente interessante, invece, che in questi anni ha cercato di mettere in difficoltà Netflix e gli altri servizi di streaming in Italia, è stato sicuramente Now TV. Si tratta di una piattaforma che attinge direttamente dal vasto catalogo di Sky per rendere disponibili alcuni dei suoi prodotti di punta, come Il trono di spade, House of the dragon, The Last of Us e molto altro.

In questo caso, gli spettatori interessati possono scegliere tra varie soluzioni, come il pacchetto Pass Entertainment + Pass Cinema che costa 3€ il primo mese per poi arrivare a 14,99€ al mese, o 7,99€ con una permanenza minima di 4 mesi, oppure il pacchetto Pass Entertainment + Pass Cinema + Pass Sport a 29,97€ al mese, o 19,99€ con una permanenza minima di 12 mesi.



Ultimo, ma non per importanza, nel panorama dello streaming italiano attuale troviamo anche Infinity+. Legato all'offerta di Mediaset, Infinity presenta una proposta di film e serie TV interessante ma non al livello di tutte le altre concorrenti, sviluppando il suo potenziale specialmente nell'ambito televisivo. Sceglierlo significa avere un maggiore interesse verso un certo tipo di intrattenimento che risulta difficile trovare altrove, e verso i prodotti offerti da MGM+. I suoi abbonamenti variano dai 7,99€ al mese, fino ad arrivare ai 9,99€ mensili, con una vasta selezione di contenuti anche nell'ambito calcistico, e altri pacchetti gestibili in base alle proprie preferenze.



Quindi?

Se dovessimo metterci a fare i conti prendendo in esame le attuali tariffe dei portali di streaming, verrebbero fuori cifre ben poco amichevoli e totali che tendono a escludere le persone, piuttosto che ad accoglierle. Il gioco delle tariffe si sviluppa per intero non tanto nella qualità dei portali stessi, quanto in ciò che hanno da offrire in termini di esclusività. I prodotti esclusivi interessano il grande pubblico e sono lo strumento principale attraverso cui i vari pacchetti attecchiscono nell'immaginario comune, spingendo le persone a investire il proprio tempo e i propri soldi.

Partendo da un ragionamento del genere, viene logico chiedersi quanto valga la pena "essere sempre sul pezzo" e come il consumatore medio tende a servirsi dell'intrattenimento contemporaneo. La fame di nuovi prodotti e la foga nel vederli è diventata una costante, tanto che ha influito sul nostro stesso linguaggio di tutti i giorni, radicando terminologie come "Binge Watching" e "Binge Watcher". Sembra quasi che un certo tipo di pubblico non sia più in grado di godersi nulla, di gustarsi le serie TV e di assaporare i film, improntando un approccio più famelico che influisce direttamente sullo stesso mercato dell'intrattenimento e sul modo in cui lo percepiamo.



Così i colossi dello streaming cercano in tutti i modi di canalizzare le attitudini originatesi dal loro approccio alla messa in onda, sfruttando le mode e il successo iconico di determinati progetti per attrarre le persone dalla loro parte, spingendole a una fidelizzazione piuttosto elastica. È proprio in questa dinamica che, oggigiorno, risiede il valore dello streaming a pagamento, nella libertà di approccio che offre, senza troppi obblighi sulla lunga distanza. I consumatori sono liberissimi di disdire i propri abbonamenti quando vogliono, nella maggior parte dei casi, e scelgono di farlo proprio per via dell'interesse nei confronti di alcune opere presenti solamente su specifici portali.

In soldoni, sono i cataloghi a fare la differenza con tutto quello che hanno da offrire in modo personale e unico. In ciò troviamo sia una sorta di violenza al consumatore che si trova costretto a spostarsi continuamente per non perdersi nulla, sia una particolare varietà creativa che può incuriosire coloro che hanno tempo e denaro da investire in ogni portale disponibile. La realtà dei fatti è che non tutti possono permettersi ogni singolo abbonamento e non tutti riescono a fare Binge Watching di ogni cosa, e si spera che anche il mercato riesca a tenerne conto prima o poi.