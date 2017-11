Netflix, Catalogo Serie TV Dicembre 2017, da Dark a The Crown 2

Il mese di dicembre si annuncia molto interessante per gli abbonati di Netflix, su vari versanti: a livello cinematografico è molto atteso il debutto di Bright, nuovo lungometraggio di David Ayer che, grazie alla libertà creativa concessa dalla società di Reed Hastings, ha potuto realizzare un thriller fantasy in completa autonomia senza preoccuparsi di eventuali censure; nel ramo della stand-up comedy tornerà Dave Chappelle con il terzo speciale realizzato appositamente per la piattaforma, mentre Judd Apatow si darà all'esibizione sul palcoscenico per la prima volta dopo anni di attività come regista, sceneggiatore e produttore; e poi ovviamente ci sono le serie, che come sempre fanno parte di un pacco di offerte che alterna ritorni più o meno prestigiosi a grandi debutti, spesso all'insegna dell'espansione internazionale di Netflix. E così, dopo la lingua italiana con Suburra, spetta ad un altro idioma europeo una posizione di rilievo nel palinsesto.

Panoramica delle uscite

Easy - Stagione 2 (1 dicembre): seconda stagione della serie antologica sui rapporti carnali creata da Joe Swanberg.



El Chapo- Stagione 2 (15 dicembre): debutto internazionale della seconda annata della serie dedicata al celebre criminale sudamericano.



The Ranch - Stagione 2 (15 dicembre): seconda parte del secondo ciclo della sitcom con protagonisti Ashton Kutcher e Danny Masterson.



Trollhunters - Stagione 2 (15 dicembre): secondo ciclo della serie animata targata Guillermo del Toro, con la voce del compianto Anton Yelchin.



Fuller House - Stagione 3 (22 dicembre): seconda parte della terza stagione della nuova serie ambientata nella casa dei Tanner.



Las chicas del cable - Stagione 2 (25 dicembre): seconda stagione della serie spagnola su quattro impiegate di un servizio di telecomunicazioni nel 1928.

Dark - Stagione 1 (1 dicembre)

Il primo Netflix Original proveniente dalla Germania è nato dalla fantasia di Baran Bo Odar, regista svizzero recentemente transitato da Hollywood con Sleepless - Il giustiziere.

Dark è un dramma con tinte thriller e soprannaturali, con la scomparsa di due ragazzini come punto di partenza per la messa a nudo dei segreti e delle bugie di quattro famiglie. Tra gli interpreti segnaliamo il zurighese Anatole Taubman (Versailles) e Oliver Masucci (Lui è tornato). La prima stagione è composta da dieci episodi.

The Crown - Stagione 2 (8 dicembre)

La serie creata da Peter Morgan ha fatto breccia nel cuore dei critici, del pubblico e dell'industria televisiva, portandosi a casa due Golden Globe e un Emmy. Merito soprattutto della grandissima performance di Claire Foy che torna per l'ultima volta nei panni di Elisabetta II (sarà sostituita da Olivia Colman per le stagioni 3 e 4).

Al suo fianco ritroviamo anche Matt Smith (Filippo) e John Lithgow (Winston Churchill), mentre fa il suo debutto nella serie anche Michael C. Hall (Dexter) nel ruolo di John F. Kennedy. La seconda stagione si svolge tra il 1956 e il 1963, dalla crisi di Suez allo scandalo di John Profumo.

Wormwood (15 dicembre)

Presentata in anteprima alla Mostra di Venezia, la miniserie diretta dal documentarista Errol Morris (The Fog of War, The Unknown Known) è un miscuglio di interviste inedite nel presente e ricostruzione narrativa degli eventi passati nel tentativo di svelare il mistero della morte di uno scienziato americano durante la Guerra Fredda. Protagonisti Peter Sarsgaard, Molly Parker, Bob Balaban e Tim Blake Nelson.



Su Everyeye.it trovate anche le novità film Netflix del mese di dicembre, tra cui citiamo Revenant con Leonardo di Caprio, Il Libro della Giungla, Zootropolis e Bright.