Netflix: catalogo serie TV gennaio 2018, da Grace & Frankie 4 a Dirk Gently 2

Dopo un 2017 particolarmente ricco tra debutti (Suburra, Dark, The Punisher) e ritorni (The Crown, BoJack Horseman, Orange Is the New Black), il 2018 di Netflix inizia abbastanza sottotono, con solo una manciata di titoli per riempire il palinsesto nel primo mese dell'anno nuovo. Sul versante cinematografico destano curiosità The Polka King, con protagonista Jack Black, e A Futile and Stupid Gesture, sulla genesi della celebre rivista comica National Lampoon, mentre in ambito seriale gennaio è costituito interamente da continuazioni, con le prime novità previste per l'inizio del mese successivo (Altered Carbon debutterà il 2 febbraio). Si prospettano comunque settimane interessanti per gli amanti delle serie, soprattutto se si è in vena di commedia. Dal ritorno di due pimpanti "vecchiette" all'ultimo viaggio (per ora) nell'universo surreale di Douglas Adams, ecco cosa potremo vedere nel mese di gennaio 2018 su Netflix.



Dirk Gently's Holistic Detective Agency - Stagione 2 (5 gennaio)

Prodotta da BBC America e messa a disposizione sulla piattaforma di streaming fuori dagli Stati Uniti, la serie creata da Max Landis a partire dai romanzi del mai troppo compianto Douglas Adams (Guida galattica per autostoppisti) giunge al capolinea con questo secondo ciclo di episodi, confermando la scarsa fortuna del peculiare detective fuori dall'ambito letterario (una precedente trasposizione interamente britannica, con Stephen Mangan nei panni di Gently, ha avuto anch'essa vita breve). Il programma non ha convinto tutti, soprattutto a causa delle sue frequenti deviazione dalla prosa di Adams, ma per i cultori ci sarà ancora da ridere in compagnia di Samuel Barnett e Elijah Wood.



Grace & Frankie - Stagione 4 (19 gennaio)

Due anni fa, quando la serie debuttò, era difficile immaginare che avrebbe fatto breccia nel cuore degli spettatori in modo così prorompente. E invece le avventure delle due pensionate, costrette a rifarsi una vita dopo aver scoperto che i rispettivi mariti (Martin Sheen e Sam Waterston) sono amanti, vantano un grande mix di energia e creatività, dominato dalle due interpretazioni centrali di Jane Fonda e Lily Tomlin. Il fatto che il quarto ciclo sia pronto per essere visto dai fan a meno di un anno dal terzo la dice lunga sulla fiducia che Netflix ha nell'appeal di questa commedia bislacca e strepitosa.



One Day at a Time - Stagione 2 (26 gennaio)

Il remake della celebre sitcom di Norman Lear è stata una delle sorprese più piacevoli del 2017, dato che dietro l'apparente operazione nostalgia si celava un prodotto molto attuale su quello che significa essere una donna, per giunta di origine sudamericana, negli Stati Uniti di oggi. La seconda stagione, il cui arrivo è stato annunciato con una simpatica dose di ironia (la sigla dell'originale degli anni '70 è stata ricreata con il cast di oggi), dovrebbe affrontare ancora più apertamente le tematiche legate all'America di Trump, con la presenza inossidabile di Justina Machado e Rita Moreno al timone di un cast divertentissimo.

Panoramica delle uscite

Lovesick - Stagione 3 (1 gennaio): torna l'acclamata serie di Tom Edge sulle malattie sessualmente trasmissibili tra i giovani scozzesi.



Comedians in Cars Getting Coffee - Stagione 10 (5 gennaio): la serie di Jerry Seinfeld, precedentemente disponibile su Crackle, arriva su Netflix.



Rotten (5 gennaio): documentario seriale sul lato oscuro dell'industria alimentare.



Somebody Feed Phil (12 gennaio): Phil Rosenthal, co-creatore della celebre sitcom Tutti amano Raymond, fa un giro culinario del mondo.



Disjointed - Parte 2 (12 gennaio): la seconda parte della prima stagione della sitcom sulla marijuana legalizzata, con Kathy Bates.



Dirty Money (26 gennaio): il documentarista Alex Gibney indaga su casi poco noti di corruzione nel mondo degli affari.