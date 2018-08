Netflix: le Serie Tv in arrivo a settembre 2018

Finite le vacanze estive, Netflix inaugura l'ultima parte dell'anno con diverse cartucce molto interessanti. Sul versante cinematografico basta pensare ai sei titoli che saranno presentati alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (tra cui le nuove fatiche di Alfonso Cuarón e dei fratelli Coen), mentre la componente seriale vanta, tra le altre cose, la seconda stagione dell'irriverente show comico American Vandal e il ritorno all'ovile del regista Cary Fukunaga, che nel 2015 ha inaugurato il filone dei film originali di Netflix con Beasts of No Nation. In programma anche la terza serie Marvel dell'anno (con la possibilità di una quarta entro la fine del 2018) e l'attesissimo ritorno del programma animato che ha ridefinito la produzione del servizio di streaming quattro anni or sono. Tutto questo e molto altro nella nostra consueta panoramica delle nuove uscite, con un focus su tre titoli in particolare.



Iron Fist - Stagione 2 (7 settembre)

Poco più di un anno fa sarebbe stato improbabile che anche i fan più accaniti del Marvel Cinematic Universe aspettassero con trepidazione il ritorno sugli schermi di Danny Rand, le cui prime avventure in solitario non furono del tutto soddisfacenti. Poi è arrivato The Defenders, dove il personaggio si è parzialmente redento acquisendo un ruolo specifico all'interno del gruppo, ed è stata apprezzata la sua presenza anche nella seconda stagione di Luke Cage un paio di mesi fa. Il nuovo ciclo delle sue avventure in solitario, curato questa volta non da Scott Buck ma da Raven Metzner, si focalizza principalmente sulla rivalità con Davos, introdotto al termine della prima stagione, con l'aggiunta di Alice Eve nei panni della killer a pagamento Typhoid Mary. Sarà presente come ospite anche Misty Knight, nota per essere la compagna di Danny nei fumetti: crisi con Colleen Wing in vista?



BoJack Horseman - Stagione 5 (14 settembre)

Torna a metà settembre l'acclamata storia di BoJack, il cavallo antropomorfo il cui desiderio di reinventarsi sul piano professionale in una Hollywood allo sbando è all'origine di diverse storyline in equilibrio tra la commedia e la tragedia. Per il quinto ciclo è riconfermato tutto il cast fisso, da Will Arnett nel ruolo del protagonista ad Aaron Paul in quello di Todd, l'amico fannullone di BoJack. La quarta stagione si era conclusa con un ritrovato briciolo di felicità per il frustrato attore equino, che - spoiler! - ha scoperto di avere una sorella di cui ignorava l'esistenza. Ma quali saranno gli effetti di questo nuovo equilibrio famigliare?



Maniac (21 settembre)

Basato sull'omonima serie norvegese, Maniac è ambientato nel mondo farmaceutico, dove un nuovo trattamento sperimentale sarebbe in grado di curare qualsiasi male che affligge la mente umana. Tra le persone che si sottopongono ai test ci sono Annie Landsberg (Emma Stone), ossessionata dai cattivi rapporti con la madre e la sorella, e Owen Milgrim (Jonah Hill), rampollo di una benestante famiglia newyorkese e potenzialmente schizofrenico. Del cast fanno parte anche Justin Theroux, Sally Field e Gabriel Byrne. La scrittura è a cura del romanziere Patrick Somerville, e la regia è stata affidata a Cary Fukunaga.



Panoramica delle uscite

7 settembre

Le ragazze del centralino - Stagione 3: torna la popolare serie spagnola ambientata nel mondo delle telecomunicazioni.

Atypical - Stagione 2: dieci nuovi episodi sulla vita del giovane autistico Sam Gardner.



14 settembre

American Vandal - Stagione 2: torna il mockumentary seriale sul vandalismo nelle scuole americane.

Ingovernabile - Stagione 2: torna il dramma politico incentrato sulla First Lady messicana.



21 settembre

The Good Cop - Stagione 1: il nuovo poliziesco ideato da Andy Breckman, il creatore di Monk.



26 settembre

Norsemen - Stagione 2: torna la serie comica norvegese sui vichinghi.