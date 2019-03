Netflix: tutte le serie TV disponibili da aprile 2019

Per il mese di aprile 2019 l'offerta seriale di Netflix si fa veramente internazionale, per non dire globale: Svezia, Giappone, Francia e per certi versi l'intero pianeta sono all'origine di alcuni dei piatti forti delle settimane a venire. Tra questi, ma ancora senza data d'uscita ufficiale, c'è Chambers, un dramma paranormale con protagonisti Uma Thurman e Tony Goldwyn. Tra le proposte non originali si annunciano imprescindibili gli arrivi della terza stagione di Lucifer (il cui quarto ciclo di episodi sarà prossimamente un originale Netflix) e della seconda di The Good Place, attualmente tra le migliori comedy in onda su un network tradizionale (NBC negli Stati Uniti). Per il resto, ecco la nostra consueta panoramica, con focus su tre titoli in particolare.



Le terrificanti avventure di Sabrina - Parte 2 (5 aprile)

Dopo la prima metà della stagione, messa a disposizione lo scorso ottobre, e lo speciale natalizio di dicembre, la celebre strega teenager della Archie Comics torna con nuovi episodi, dove la protagonista dovrà abituarsi alla nuova vita da studentessa a tempo pieno dell'Accademia delle Arti Occulte. Non mancheranno i guai legati a Madame Satan e Padre Blackwood, i quali hanno nuovi, sinistri piani per la città di Greendale. Tra i volti nuovi segnaliamo Alexis Denisof nei panni di Adam Marsters, spesso menzionato ma mai visto partner di Mary Wardwell, che tornerà a Greendale ignaro del fatto che la sua compagna è stata uccisa e impersonata da Madame Satan.



Il nostro pianeta (5 aprile)

Da oltre sei decenni David Attenborough è la voce della BBC per quanto riguarda la divulgazione scientifica, specializzandosi nella flora e fauna del pianeta, con tanto di svariati giri del mondo che hanno dato vita ad altrettanti contenitori di informazione, intrattenimento e immagini mozzafiato. Alla tenera età di 92 anni, Attenborough non demorde e per far arrivare a tutti il suo messaggio sull'importanza e la bellezza del pianeta Terra si è rivolto a Netflix, producendo insieme al gigante dello streaming un lavoro mastodontico in otto parti, che si annuncia come la summa di sessant'anni di onorata carriera.



Quicksand (5 aprile)

Dopo la presentazione dei primi due episodi sul grande schermo in occasione della Berlinale nel mese di febbraio, la nuova produzione nordica di Netflix è finalmente pronta per essere scoperta da tutti gli abbonati. Basata sull'acclamato romanzo di Malin Persson Giolito, la serie è incentrata sulla figura di Maja Norberg, studentessa accusata di aver commesso una strage in una scuola privata a Stoccolma. La verità emergerà nel corso del processo alla ragazza, durante il quale verrà esaminata anche la sua relazione con un certo Sebastian Fagerman. Nel cast è presente anche David Dencik, apprezzato caratterista scandinavo che fuori dai paesi nordici ha recitato in film come La talpa e Regression.



Panoramica delle uscite



1 aprile

Ultraman: torna il celebre supereroe giapponese, questa volta in forma animata.



10 aprile

You vs. Wild: serie interattiva con protagonista l'esperto di sopravvivenza Bear Grylls.



11 aprile

Black Summer: prequel della popolare serie zombie Z Nation.



12 aprile

Huge in France - Stagione 1: nuova serie comica creata e interpretata da Gad Elmaleh.

Special - Stagione 1: serie comica basata sull'autobiografia di Ryan O'Connell.



26 aprile



Street Food: serie documentaria sulla cultura dello street food, dai creatori di Chef's Table.