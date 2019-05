Netflix: le serie TV disponibili da giugno 2019

Dopo un mese di maggio dove inevitabilmente si è parlato del rapporto tra Netflix e il Festival di Cannes (Thierry Frémaux, direttore della kermesse francese, ha ironizzato sulla questione il giorno prima dell'apertura), il gigante dello streaming a giugno farà parlare di sé per ragioni puramente legate ai suoi contenuti. Un mese che sarà soprattutto all'insegna dei ritorni, di cui uno, sulla falsariga di Lucifer, commissionato direttamente da Netflix dopo la precedente cancellazione da parte di un network tradizionale: parliamo di Designated Survivor, le cui prime due stagioni sono andate in onda su ABC negli Stati Uniti e arrivavano in Europa tramite la piattaforma, che ha riesumato la serie per un nuovo ciclo di dieci episodi, sempre con Kiefer Sutherland nei panni di un uomo divenuto presidente degli Stati Uniti suo malgrado. Questo e molto altro fa parte di un menù che riportiamo nel nostro consueto focus sulle uscite più significative, accompagnato da una panoramica degli altri titoli.



Black Mirror - Stagione 5 (5 giugno)

Dopo lo speciale interattivo Bandersnatch, la cui lavorazione ha portato a un'uscita rimandata per il quinto ciclo della serie regolare, la celebre creatura di Charlie Brooker torna alle origini, per certi versi: solo tre episodi, come per le prime due stagioni che andarono in onda su Channel 4 prima che lo show diventasse un'esclusiva di Netflix. La nuova stagione, come suggerito dal trailer, affronterà temi come l'amore, il sesso, il lavoro e la vita dopo la morte, come sempre tramite il filtro dell'evoluzione tecnologica portata alle estreme conseguenze. Anche questa volta il cast sarà un misto anglo-americano di volti noti del grande e piccolo schermo, tra cui Anthony Mackie, Miley Cyrus, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Andrew Scott e Pom Klementieff.



Jessica Jones - Stagione 3



Negli ultimi mesi abbiamo assistito alla progressiva cancellazione di tutte le serie Netflix ambientate nel Marvel Cinematic Universe: Luke Cage, Iron Fist, Daredevil e The Punisher. Mancava all'appello solo Jessica Jones, la cui terza e ultima stagione sarà quindi il capitolo finale della collaborazione tra la Casa delle Idee e il gigante dello streaming. In attesa di sapere quale sarà il futuro di questi personaggi (nel caso specifico di Jessica, una clausola contrattuale impedisce a terzi di continuare la serie prima del 2021), l'investigatrice interpretata da Krysten Ritter sarà nuovamente al centro dell'attenzione in tredici episodi inediti, come sempre supervisionati dalla showrunner Melissa Rosenberg. Al fianco dell'attrice, che per l'occasione firma anche il suo primo episodio come regista, torneranno gli altri interpreti principali: Rachael Taylor, Eka Darville e Carrie-Anne Moss.



Dark - Stagione 2 (21 giugno)

Risale a poche settimane prima di Natale 2017 il debutto di Dark, la prima produzione di Netflix in lingua tedesca, un prodotto ambizioso e affascinante dove la saga generazionale e il mystery incontravano i viaggi nel tempo, in una rete estremamente intricata. La prima stagione si è conclusa - spoiler! - con il protagonista Jonas Kahnwald (Louis Hofmann) inspiegabilmente trasportato nel 2052, ed è presumibilmente a partire da lì che scopriremo nuovi segreti legati alle quattro famiglie coinvolte nei misteri della cittadina di Winden.

Panoramica delle uscite



6 giugno

3% - Stagione 3: terzo ciclo della serie thriller distopica brasiliana.



7 giugno

The Chef Show: documentario seriale culinario prodotto e diretto da Jon Favreau, con la collaborazione dello chef Roy Choi.

Designated Survivor - Stagione 3: torna il thriller presidenziale con Kiefer Sutherland.



13 giugno

Jinn - Stagione 1: serie paranormale di matrice araba, su un gruppo di adolescenti che devono sconfiggere uno spirito maligno.



14 giugno

Leila - Stagione 1: serie distopica indiana, incentrata sul rapporto tra una madre e sua figlia.



28 giugno

The Chosen One - Stagione 1: thriller brasiliano su tre medici alle prese con una nuova forma del virus Zika.

Family Business - stagione 1: serie comica francese su una macelleria trasformata in negozio di cannabis.