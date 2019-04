Netflix: tutte le serie tv disponibili da maggio 2019

Tra revival, ritorni e nuove offerte originali, il mese di maggio si annuncia molto ricco per quanto concerne l'espansione del catalogo seriale di Netflix. Un'espansione che conterrà molta America, ma anche elementi scandinavi (la seconda stagione di The Rain) e tedeschi, andando dalla commedia al dramma alla fantascienza, passando per l'animazione che promette un nuovo appuntamento imperdibile a cura di una delle produttrici dell'imprescindibile BoJack Horseman. Tutto questo e molto altro ancora, di cui parliamo nella nostra consueta panoramica di tutte le uscite, con un focus su tre titoli in particolare.



Lucifer - Stagione 4 (8 maggio)

Liberamente basato sull'omonima serie a fumetti nata da una costola di Sandman, il procedurale "diabolico" - con Lucifero in persona a fare da consulente per le indagini di una poliziotta losangelina - si è progressivamente trasformato in uno dei prodotti più spassosi e sorprendenti nel panorama degli adattamenti Marvel e DC sul piccolo schermo. Poi, al termine della terza stagione, la Fox ha deciso di non voler andare avanti con le avventure del carismatico angelo caduto, impeccabilmente interpretato dall'attore inglese Tom Ellis. La resurrezione è arrivata grazie a Netflix, che ha commissionato un nuovo ciclo di dieci episodi, con due piatti forti da esplorare: l'evoluzione del rapporto tra il protagonista e l'amata Chloe Decker (Lauren German), ora che lei ha visto il suo vero volto demoniaco, e l'entrata in scena di Eva. Sì, quella Eva, la donna biblica con cui il nostro diavolo preferito ha un rapporto a dir poco complicato. Piccola curiosità: la regia del settimo episodio è di Richard Speight Jr., che in Supernatural interpreta uno dei fratelli di Lucifero, ossia l'arcangelo Gabriele.



What/If - Stagione 1 (24 maggio)

Mike Kelley, il creatore della serie cult Revenge, arriva su Netflix con un nuovo progetto, altrettanto votato al lato sordido dell'animo umano ma con una struttura antologica. Stando alle dichiarazioni ufficiali, ogni stagione racconterà una storia diversa, basata sul concetto di "persone accettabili che iniziano a fare cose inaccettabili". Il primo ciclo di dieci episodi sembra trarre ispirazione dalla premessa del film Proposta indecente, ma invertendo il sesso del facoltoso benefattore della coppia protagonista: a fare l'offerta difficile da rifiutare sarà infatti Renée Zellweger, al suo primo ruolo di punta in una serie televisiva. Tra i produttori dello show ci sono Charles Roven, veterano degli adattamenti cinematografici della DC Comics, e il regista Robert Zemeckis. Come per Revenge, la regia dell'episodio inaugurale è stata affidata a Phillip Noyce.



When They See Us (31 maggio)

La notte del 19 aprile 1989 una giovane donna fu aggredita e violentata mentre faceva jogging a Central Park. Cinque giovani innocenti - quattro neri e uno ispanico - furono accusati del crimine, per poi essere scagionati anni dopo grazie alla scoperta di nuove prove. Ciononostante, ancora oggi c'è chi sostiene che fossero colpevoli, come Donald Trump che all'epoca propose di ripristinare la pena di morte e nel 2016, in piena campagna elettorale, affermò che l'assoluzione dei cinque fu un errore. Adesso, a trent'anni dall'accaduto, la vicenda è al centro di una miniserie diretta da Ava DuVernay, regista di Selma e del documentario 13th. Il cast include nomi del calibro di John Leguizamo, Felicity Huffman, Vera Farmiga e Famke Janssen.



Panoramica delle uscite



3 maggio

Tuca & Bertie - Stagione 1: commedia animata per adulti con le voci di Tiffany Haddish e Ali Wong.



10 maggio

The Society: serie mystery ideata da Christopher Keyser, il creatore di Cinque in famiglia.



17 maggio

The Rain - Stagione 2: continua la serie danese sulla pioggia letale e i suoi effetti su due fratelli in fuga.



24 maggio

She's Gotta Have It - Stagione 2: torna l'adattamento seriale del film di Spike Lee.



31 maggio

Good Girls - Stagione 2: tornano le tre donne rapinatrici attive a Detroit.