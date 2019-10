Netflix: Top 3 e tutte le serie in arrivo a novembre 2019

Novembre: le giornate ormai sono più corte, inizia a fare decisamente freddo e a volte l'unica cosa che si vuole fare di sera è piazzarsi sul divano davanti alla tv. Netflix lo sa bene, e infatti a novembre ci regala le nuove stagioni di due serie particolarmente amate: la pluripremiata The Crown e il piccolo gioiellino The End of the f***ing world.



E poi ancora la terza stagione di Atypical, le nuove puntate di Knightfall e Final Space, e la novità animata Prosciutto e uova verdi, ispirata al classico di Dr. Seuss. Come sempre, ecco un focus sui tre titoli più attesi e una panoramica delle uscite, ricordandovi che anche in sezione cinema è disponibile il catalogo dei Film in arrivo su Netflix a novembre.



THE END OF THE F***ING WORLD, stagione 2 - dal 5 novembre

A inizio 2018 ci siamo tutti innamorati di The end of the f***ing world, la serie di Channel 4 basata sul fumetto di Charles Forsman. Ad agosto 2018 è stata rinnovata per una seconda stagione anche se la prima già copriva gli eventi del fumetto, pur lasciando un finale leggermente più aperto (ancora non sappiamo se James, interpretato da Alex Lawther, sia sopravvissuto o meno).

Per il momento non sappiamo molto della trama del nuovo ciclo di episodi, se non che sarà ambientata due anni dopo gli eventi della prima stagione e che ritroveremo Alyssa (Jessica Barden) accanto alla new entry Bonnie (Naomi Ackie), una ragazza dall'oscuro passato che sembra avere un qualche legame proprio con Alyssa.



THE CROWN, stagione 3 - dal 17 novembre

Dopo Claire Foy, tocca a Olivia Colman (premio Oscar alla miglior attrice protagonista per The Favourite) indossare i panni della regina Elisabetta nella terza stagione della serie Netflix che racconta la vita privata e pubblica dell'attuale sovrana inglese. I nuovi episodi di The Crown copriranno gli anni dal 1964 al 1976, con Harold Wilson come primo ministro: dalla Guerra Fredda alla corsa allo spazio, la famiglia reale dovrà adattarsi a un mondo più libero ma allo stesso tempo più turbolento.

Cast rinnovato per segnare lo scorrere del tempo: oltre a Olivia Colman, troveremo tra gli altri Tobias Menzies al posto di Matt Smith nel ruolo del principe Filippo, ed Helena Bonham Carter al posto di Vanessa Kirby nei panni della principessa Margaret.



ATYPICAL, stagione 3 - dal primo novembre

Torna anche la serie creata da Robia Rashid che racconta la vita di un adolescente nello spettro autistico e della sua famiglia. Nelle nuove puntate di Atypical vedremo Sam (interpretato da Keir Gilchrist) alle prese non più con il liceo ma con il college, mentre i suoi genitori continuano ad affrontare la loro crisi matrimoniale e la sorella Casey (Brigette Lundy-Paine) cerca di capire cosa prova davvero per un'amica.



Panoramica delle uscite

1 novembre

Knightfall - stagione 2: in arrivo i nuovi episodi della serie sui Templari.



8 novembre

Prosciutto e uova verdi - stagione 1: su Netflix arriva la serie animata ispirata al grande classico per bambini di Dr. Seuss.



19 novembre

Ray Donovan - stagione 7: tornano le vicende del fixer Ray Donovan, l'uomo che risolve i problemi altrui.



24 novembre

Final Space - stagione 2: torna la serie animata che racconta le avventure di un astronauta e del suo compagno di viaggio.



29 novembre

Vikings - stagione 5 parte 2: in arrivo anche gli episodi conclusivi della quinta stagione di Vikings.