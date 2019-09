Netflix: Top 3 e tutte le serie in arrivo a ottobre 2019

Ottobre si figura come un mese particolarmente ghiotto per gli amanti delle serie tv. L'uscita più attesa su Netflix è, naturalmente, El Camino, Il film di Breaking Bad sequel della serie (in arrivo l'11 ottobre), mentre sul fronte serie tv c'è una certa impazienza per la nuova stagione della serie animata Big Mouth, e per il tanto atteso ritorno di Tommy Shelby e dei Peaky Blinders. Qui trovate un elenco di tutte le novità in arrivo, con il solito focus su tre titoli e il calendario completo delle uscite. Tra queste ultime non dimentichiamo l'importante annuncio giunto in queste ore: Bojack Horseman 6 sarà l'ultima stagione della celebre e acclamata serie animata.



BIG MOUTH, stagione 3 (dal 4 ottobre)

A quasi un anno di distanza dalla seconda stagione di Big Mouth (e dopo averci messo l'acquolina in bocca con un bellissimo episodio speciale di San Valentino), torna su Netflix la serie animata creata da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackett.

Big Mouth 3 è pronta a raccontare in maniera geniale e onesta gli alti e bassi dell'adolescenza e soprattutto della pubertà, tra cambiamenti fisici, primi impulsi sessuali e mostri degli ormoni. Il cast di doppiatori è sempre lo stesso: oltre a Nick Kroll ritroviamo John Mulaney, Maya Rudolph, Jessi Klein, Jason Mantzoukas e Jordan Peele.



BABY, stagione 2 (dal 18 ottobre)

Accolta tiepidamente - se non addirittura negativamente - dalla critica, Baby ci riprova con una seconda stagione. La serie italiana sarà infatti disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 18 ottobre.

La produzione, che si ispira solo molto liberamente alla cronaca e in particolare allo scandalo delle baby squillo della capitale, racconta le vicende di alcuni adolescenti della Roma bene alle prese con le costrizioni, gli obblighi e i divieti imposti dai genitori, dalla scuola e dalla società. Vere protagoniste sono Chiara e Ludovica, interpretate da Benedetta Porcaroli e Alice Pagani.



IL METODO KOMINSKY, stagione 2 (dal 25 ottobre)

Dopo aver vinto due Golden Globe (miglior serie comedy e miglior attore protagonista di una serie comedy per Michael Douglas), la serie originale Netflix di Chuck Lorre (creatore, tra gli altri, di Dharma e Greg e The Big Bang Theory) torna con un nuovo ciclo di episodi.

Michael Douglas e Alan Arkin tornano a interpretare rispettivamente Sandy Kominsky e Norman Newlander, un attore che ha avuto un breve momento di fama in gioventù e il suo agente. Li vediamo alle prese con i problemi della vita e di Los Angeles, una città che non concede di invecchiare.



Panoramica delle uscite

1 ottobre

iZombie - stagione 4: Torniamo a seguire per l'ultima volta le avventure della dottoressa tramutata in zombie Olivia Moore (Rose McIver)

4 ottobre

Peaky Blinders - stagione 5: Tornano Tommy Shelby (Cillian Murphy) e i suoi Peaky Blinders in questo nuovo ciclo di episodi

11 ottobre

Insatiable - stagione 2: Sì, torna anche la serie che l'anno scorso ha fatto tanto discutere

18 ottobre

Living with yourself - stagione 1: È Paul Rudd il protagonista di questa nuova serie Netflix in cui un uomo si ritrova costretto a convivere con il proprio clone

24 ottobre

Daybreak - stagione 1: Un altro teen drama postapocalittico? Ebbene sì, ma questo sembra molto, molto interessante

25 ottobre

BoJack Horseman - stagione 6 (parte 1): Prepariamoci a dire addio a BoJack con la prima parte della stagione conclusiva della serie

30 ottobre

Pose - stagione 2: Arrivano anche in Italia i nuovi episodi della (bellissima) serie di Ryan Murphy