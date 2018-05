Netflix: Tutte le serie disponibili da giugno 2018

Come il mese di maggio, anche quello di giugno su Netflix si basa soprattutto su ritorni e conclusioni, in alcuni casi ibridando i due elementi: la quinta parte (primi dieci episodi della terza stagione) di The Ranch, disponibile dal 15 giugno, sarà l'ultima con Danny Masterson nel cast poiché l'attore, accusato di violenza sessuale da cinque donne, è stato licenziato alla fine del 2017, poco prima che venisse caricata su Netflix la quarta parte del serial. Continuerà l'appuntamento settimanale con il varietà di Michelle Wolf e giungerà al termine la prima stagione di Busted!, mentre per la prima volta dal 2014 il "palinsesto" sarà orfano di Orange Is the New Black, la cui sesta stagione non ha ancora una data di debutto ufficiale. Tutto questo e molto altro in un programma variegato, di cui proponiamo la nostra consueta panoramica soffermandoci su tre titoli in particolare. Qui parliamo invece dei film in arrivo.



Sense8 - Il finale (8 giugno)

Decisione controversa e molto ciritcata quella della cancellazione, lo scorso anno, di Sense8, la serie creata dalle sorelle Wachowski e J. Michael Straczynski e teoricamente destinata ad avere cinque stagioni (nelle intenzioni degli autori). Così non è stato, e i risultati deludenti in termini di pubblico, soprattutto se accostati a un budget di non poco conto, hanno spinto le alte sfere di Netflix a porre termine all'esperienza empatica dei personaggi dello show dopo due annate, scatenando l'ira funesta dei fan e portando all'annuncio di un episodio conclusivo di due ore e mezza firmato da Lana Wachowski, la quale non ha comunque rinunciato all'idea di eventuali stagioni future, in caso la puntata di commiato fosse vista da un numero sufficiente di persone. Dello stesso avviso è l'attore Brian J. Smith, interprete di Will, che in un'intervista ha dichiarato che molto probabilmente verranno realizzati altri episodi se il finale dovesse attirare un pubblico più nutrito rispetto alle due stagioni precedenti.



Luke Cage - Stagione 2 (22 giugno)

L'eroe indistruttibile della Marvel, visto la scorsa estate in The Defenders dopo essere uscito di galera, torna in azione per un secondo ciclo delle sue avventure personali, questa volta eletto vero e proprio eroe di Harlem dopo essere stato scagionato. Mike Colter sarà nuovamente affiancato da Rosario Dawson, ed è confermata anche la partecipazione occasionale di Finn Jones nei panni di Danny Rand alias Iron Fist, un omaggio alla sua storica partnership con Luke nei fumetti. Il compianto Reg E. Cathey interpreterà il padre di Cage, mentre la regia del primo episodio della stagione è stata affidata a Lucy Liu, che si è fatta le ossa dietro la macchina da presa sul set di Elementary.



GLOW - Stagione 2 (29 giugno)

Tra le sorprese più gradite dello scorso anno c'è stata la prima stagione di GLOW, commedia basata sul vero fenomeno culturale, datato 1986, delle Gorgeous Ladies of Wrestling. Alison Brie, Betty Gilpin, Marc Maron e gli altri membri del folle gruppo torneranno in dieci nuovi episodi, sempre a cura di Liz Flahive, Carly Mensch, Jenji Kohan e Tara Herrmann. La seconda stagione parlerà del vero e proprio lancio dell'incarnazione televisiva delle Gorgeous Ladies of Wrestling, girata a Las Vegas alla fine del 1986.

Panoramica delle uscite

1 giugno

You Me Her - Stagione 3: torna il rapporto sentimentale a tre fra Jack, Emma e Izzy.

13 novembre: Attacco a Parigi: docufiction sugli attacchi terroristici che ebbero luogo a Parigi il 13 novembre 2015.



8 giugno

Marcella - Stagione 2: Anna Friel ritorna nei nuovi episodi del poliziesco britannico trasmesso in patria da ITV.



15 giugno

The Ranch - Parte 5: tornano i fratelli Bennett, per l'ultima volta insieme.



29 giugno

Nailed It! - Stagione 2: nuovi episodi del reality a base di concorsi di pasticceria.



30 giugno

Fate/Extra Last Encore: debutto internazionale dell'adattamento animato del celebre videogame.