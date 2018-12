Netflix: tutte le serie in arrivo a gennaio 2019

Se l'anno nuova segna l'inizio di una nuova vita, piena di buoni propositi e promesse, il 2019 porta su Netflix anche la fine di amate serie. Grandi titoli che ci hanno accompagnato negli ultimi anni sono giunti infatti alla loro stagione finale. Stiamo parlando, ovviamente, sia di Unbreakable Kimmy Schmidt che di Una Serie di Sfortunati Eventi, i più importanti arrivi sulla piattaforma online di questo gennaio. Se il senso di perdita ci accompagnerà dall'inizio, fino alla fine del prossimo mese (grazie Netflix per regalarci una piccola pausa tra i due finali), gennaio ci porta anche delle piccole novità. Sarà un mese pieno di emozioni e prodotti interessanti - insomma, ottime scuse per procrastinare mentre giuriamo che quest'anno sarà quello buono in cui finalmente ci alzeremo dal divano per l'iscrizione alla palestra sotto casa. Continuiamo pure a mangiare tutti i pandori e panettoni che abbiamo accumulato con gli sconti del dopo Natale: non sarà questo il mese in cui abbandoneremo la poltrona. Anche perché è in arrivo anche la seconda stagione di The Punisher, di cui però non si conosce ancora la data di uscita ufficiale...



Unbreakable Kimmy Schmidt — Stagione 4 Parte 2 (25 gennaio)

La serie firmata da Tina Fey arriva alla sua conclusione con la seconda parte della quarta stagione. Per chi non si fosse ancora immerso nell'esilarante e ridicolo mondo di Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) e stia aspettando la conclusione per un veloce bingewatch, preparatevi a una commedia dalla battuta velata. Dopo essere stata salvata da un bunker insieme ad altre donne, rapite e rinchiuse dal reverendo Wayne Gary Wayne (Jon Hamm), Kimmy cerca la propria strada a New York. La serie segue le avventure di Kimmy mentre cerca di adeguarsi alla vita da adulta, accompagnata dal coinquilino Titus Andromedus (Tituss Burgess), la padrona di casa Lillian (Carol Kane) e la sua datrice di lavoro Jacqueline (Jane Krakowski). Se avete familiarità con la scrittura e il senso dell'umorismo di Tina Fey, potete immaginare come la serie nasconda un sottotono più forte del facile umorismo che propone a prima vista.



Sex Education (11 gennaio)

Composta da otto episodi, la nuova serie targata Neftlix promette di portare sul piccolo schermo un ritratto moderno della vita di un adolescente, trattando l'argomento del sesso in modo nuovo e interessante. Asa Butterfield è Otis Thompson, un liceale vergine la cui madre (Gillian Anderson) è una terapeuta sessuale. Otis formerà una clinica scolastica segreta assieme a Maeve (Emma Mackney), per aiutare i coetanei a risolvere i loro problemi sessuali. Oltre a queste vaghe informazioni sulla trama fornite da Netflix, non si sa ancora molto della serie: dovremo aspettare l'11 gennaio per scoprire come effettivamente il prodotto voglia portare un argomento così controverso sulla piattaforma.



Una Serie di Sfortunati Eventi — Stagione 3 (1 gennaio)

È l'ultimo capitolo per la serie tratta dai libri di Lemony Snicket (pseudonimo dello scrittore statunitense Daniel Handler). Dopo un amato (ma fallito) adattamento cinematografico dei primi tre volumi, Una Serie di Sfortunati Eventi torna sullo schermo grazie a Mark Hudis. La seconda stagione ci aveva lasciati letteralmente sull'orlo del precipizio, con gli orfani Baudelaire vicini a cadere giù mentre tentano di salvarsi dalle grinfie del conte Olaf (Neil Patrick Harris). La risposta dietro la misteriosa scomparsa dei genitori e il significato dietro le lettere VF si fanno sempre più vicine, e il trailer per la terza stagione sembra promettere una conclusione definitiva, non parziale come quella dei romanzi. Nuovi personaggi, e nuovi improponibili (ma meravigliosi) costumi ci aspettano in quest'ultima avventura.

Panoramica delle uscite

1 gennaio

Pinky Malinky: Pinky Malinky, un hot dog con una rara deformazione genetica, è un influencer in questa nuova serie Netflix, con il sogno di inspirare tutti a sognare in grande.



11 gennaio

Titans: Robin (Brenton Thwaites) è il protagonista di questa nuova serie, dopo che il sidekick di Batman ha lasciato Gotham City per Detroit. Qui, Robin guiderà un gruppo di supereroi.



18 gennaio

Star Trek: Discovery — Stagione 2: La Flotta Stellare tornerà su Netflix con un episodio a settimana, introducendo per la prima volta un giovane Spock a bordo della USS Discovery.



Carmen Sandiego: Gina Rodriguez (Jane the Virgin), è la voce di Carmen Sandiego nel reboot di Netflix, basato sulla serie di videogiochi degli anni '80. La serie esplorerà il passato di Carmen e le motivazioni dietro la sua vita da ladra.