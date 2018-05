Netflix: Tutte le serie TV da vedere a maggio 2018

Il mese di maggio a livello seriale rimane molto importante e produttivo per Netflix, in diversi ambiti: ai due estremi ci sono gli episodi conclusivi della prima stagione del nuovo talk show di David Letterman (Tina Fey è l'ospite del 4 maggio, Howard Stern del 31), mentre il 27 esordirà un programma inedito condotto dalla comica Michelle Wolf, fattasi notare negli ultimi giorni per il suo monologo alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Torna anche il programma educativo di Bill Nye, e debutta sulla piattaforma di streaming un'icona dell'entertainment americano come Carol Burnett. Il tutto all'insegna di un palinsesto variegato dal sapore versatile e internazionale, a cominciare da una novità di peso targata Scandinavia. Ecco la nostra consueta presentazione delle tre uscite più importanti, e la panoramica dell'offerta generale.



The Rain - Stagione 1 (4 maggio)

Da diversi anni la serialità danese si è fatta notare anche fuori dalla patria, che si tratti degli intrighi finanziari di Follow the Money o della commedia coniugale di Splitting Up Together (di cui esiste ora un remake americano su ABC), senza dimenticare quel fenomeno internazionale che è stato The Killing. Era solo una questione di tempo prima che Netflix si interessasse a un prodotto originale proveniente dalla patria di Hans Christian Andersen e Carl Theodor Dreyer, e il risultato è The Rain, dramma post-apocalittico ambientato in un mondo dove gran parte della popolazione scandinava è stata sterminata da un virus trasportato dalla pioggia. Due fratelli emergono dal loro bunker e devono fare i conti con una realtà nuova, dove le regole della società tradizionale sono ormai un lontano ricordo.



Dear White People - Stagione 2 (4 maggio)

Tra le sorprese più gradite dello scorso anno su Netflix c'è stato Dear White People, adattamento seriale dell'omonimo film del 2014 e ritratto corale dei problemi con cui devono fare i conti gli alunni di colore in una scuola dal corpo studentesco prevalentemente bianco (elemento che non ha evitato di generare controversie, con accuse di presunto reverse racism nei confronti dei caucasici da parte di alcuni critici e internauti). Samantha White e i suoi amici tornano per dieci nuovi episodi da mezz'ora, narrati come sempre da Giancarlo Esposito.



Unbreakable Kimmy Schmidt - Stagione 4 (30 maggio)

Tra le storie di successo più notevoli legate a Netflix c'è quella di Unbreakable Kimmy Schmidt, la serie che Tina Fey e Robert Carlock avevano creato per NBC e che fu respinta dal network quando la prima stagione era già attivamente in lavorazione. Da allora gli abbonati del servizio di streaming si sono ripetutamente divertiti con le disavventure di Kimmy (Ellie Kemper), giovane donna costretta a fare i conti con un mondo che non conosce del tutto dopo aver passato 15 anni in un bunker sotto il controllo di un "reverendo" che sosteneva che l'Apocalisse avesse avuto luogo. Ora è giunto il momento di salutare Kimmy, con una stagione finale divisa in due parti per consentire a Fey di occuparsi dell'adattamento teatrale di Mean Girls, e con la possibilità di chiudere la storia con un film.



Panoramica delle uscite





4 maggio

A Little Help with Carol Burnett: l'icona della comicità televisiva aiuta gli ospiti adulti a risolvere i loro problemi con l'assistenza di un gruppo di bambini.

Busted - Stagione 1: game show basato sulla figura del detective e sulle indagini, a cadenza settimanale.



11 maggio

Bill Nye Saves the World - Stagione 3: il noto divulgatore torna con un terzo ciclo di episodi dedicati alla scienza.



22 maggio

Mob Psycho 100 - Stagione 1: adattamento live-action del noto webmanga.

Terrace House: Opening New Doors - Parte 2: nuova incarnazione del franchise giapponese.



24 maggio

Fauda - Stagione 2: torna il thriller politico israeliano.



25 maggio

I giocattoli della nostra infanzia - Stagione 2: torna il documentario seriale su celebri marche di giocattoli, questa volta incentrato su Lego, Transformers, Hello Kitty e Star Trek.



27 maggio

The Break with Michelle Wolf: l'ex-corrispondente del Daily Show è ora protagonista di un programma tutto suo, a cadenza settimanale.