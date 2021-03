NOW TV: le 3 migliori esclusive da guardare a marzo

Dopo avervi svelato le uscite Netflix di marzo 2021, è giunto il momento di parlarvi di quelle che secondo noi sono le migliori serie da guardare su NOW TV il prossimo mese. Nel farlo, abbiamo scelto di prendere in considerazione sia i titoli in arrivo, che quelli già iniziati a febbraio che continuano il loro percorso anche questo mese. Prendendo in esame soltanto tre serie, abbiamo cercato di stringere il cerchio includendo due prodotti che stanno già riscontrando pareri positivi e un terzo che invece potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa. Tre proposte diverse tra loro, che siamo sicuri saranno in grado di intrattenere ed emozionare.



Raised by Wolves (Episodi finali previsti per l'8 marzo 2021)

Creata da Aaron Guzikowski (che in passato si era occupato della sceneggiatura del film Prisoners) e prodotta da Ridley Scott, Raised by Wolves ci proietta in un mondo nuovo, inospitale e apparentemente arido di vita. Il pianeta in questione è Kepler-22b, scelto come ultima speranza per la rinascita dell'umanità, dopo l'esodo che ha colpito la terra in seguito alla sanguinosa guerra tra Atei e Mitraici.



Su Kepler-22b seguiamo i due androidi Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), inviati lì con alcuni embrioni da far crescere per poter poi popolare il pianeta. I primi episodi, già andati in onda su Sky e disponibili su Now TV, ci portano quindi a seguire questo percorso di rinascita, con Madre e Padre impegnati a crescere i figli.

Una missione che, dopo un inizio promettente, è minacciata da una serie di eventi che rendono il compito più arduo del previsto e gli androidi dovranno utilizzare ogni mezzo a disposizione per adempiere al proprio scopo. Come scrivevamo nella nostra anteprima di Raised by Wolves, lo show porta in scena non solo una storia interessante, ma una direzione artistica di alto livello che fa ben sperare per il prosieguo.



Infatti, nonostante un ritmo abbastanza compassato, la forza delle immagini è notevole, con una narrazione ben articolata che viene ampliata episodio dopo episodio. Fatte queste considerazioni, non potevamo non consigliarvi la visione di questa serie che, al netto di alcuni elementi derivativi, ha una sua identità precisa e convincente.



Your Honor (Episodi finali previsti per il 24 marzo 2021)

Ormai, quando sentiamo il nome di Bryan Cranston sappiamo che possiamo aspettarci un prodotto interessante. Il noto attore, dopo la partecipazione a serie e film di altissima caratura, torna protagonista in Your Honor, adattamento televisivo del drama israeliano Kvodo. La serie vede come showrunner Peter Moffat, e si articola in dieci episodi in onda su Sky e disponibili On Demand su NOW TV. La vicenda principale ruota attorno alla figura di Michael Desiato (Bryan Cranston) e del figlio Adam (Hunter Doohan). Dopo la scomparsa della moglie di Michael i due continuano a vivere nello stesso appartamento a New Orleans, ma non sanno che un evento inaspettato scatenerà una serie di ripercussioni che metteranno a rischio la loro vita.

Adam infatti sarà protagonista di un incidente che coinvolgerà il figlio di un boss mafioso; il padre giudice cercherà di difendere il figlio ad ogni costo, andando contro i propri valori. Your Honor, richiamando atmosfere simili a quelle che caratterizzavano The Night Of (sempre di Moffat), riesce a farci vivere una storia ricca di tensione, impreziosita da sequenze di grande impatto, per un titolo che spicca tra le proposte di questi mesi. Forse, come sottolineato nella nostra anteprima di Your Honor, alcuni aspetti sono da migliorare, ma ci sono comunque tutti gli ingredienti per una serie di grande successo.



Warrior, stagione 2 (uscita prevista per il 30 marzo 2021)

Dopo una prima stagione che ha oscillato tra alti e bassi, la seconda parte di Warrior potrebbe riuscire a limare quei difetti che avevano impedito al capitolo precedente di spiccare il volo. Per chi non la conoscesse, lo show segue le vicende di Ah Sahm (Andrew Koji), esperto di arti marziali da poco arrivato a San Francisco dopo il doloroso addio alla Cina. In seguito ad un inizio burrascoso, Ah Sahm si trova costretto ad immischiarsi nella guerra delle tong di Chinatown, dove assisteremo a scontri violenti e lotte di potere. L'aspetto più riuscito del primo ciclo di episodi erano senza dubbio le sequenze d'azione e gli scontri, frenetici e ben coreografati.

Questa seconda stagione cercherà di far nuovamente leva su questa caratteristica, magari cercando di curare di più anche gli aspetti meno convincenti. All'estero Warrior 2 ha convinto la critica, con valutazioni positive che sottolineano i miglioramenti apportati dai nuovi episodi e anche noi non vediamo l'ora di goderceli per capire se la serie sia riuscita a fare il tanto sperato salto in avanti che molti attendevano . Vi ricordiamo inoltre che Warrior è ispirata agli scritti di Bruce Lee ed è curata da Jonathan Tropper, affiancato nella produzione da Justin Lin (Fast & Furious) e da Shannon Lee , figlia di Bruce Lee.