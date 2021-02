NOW TV, le 5 serie TV più belle sulla piattaforma streaming

Dopo avervi parlato delle serie TV Sky di febbraio, ora andiamo ad analizzare il catalogo NOW TV, dal quale abbiamo scelto quelle che a nostro parere sono 5 serie che non potete assolutamente perdervi: le più belle di sempre, insomma. Come potrete notare, tra queste ben 4 sono targate HBO, emittente che spesso è sinonimo di qualità. Per fortuna, anche in Italia possiamo goderci questi fantastici titoli, che hanno avuto il merito di segnare e influenzare il panorama televisivo seriale, con storie e personaggi indelebili rappresentati in modo impeccabile.



Twin Peaks

Negli ultimi tempi abbiamo visto Lynch all'opera come "Meteorologo" con brevi video su Youtube, ma queste nubi non bastano per oscurare i capolavori che nel tempo sono stati firmati dal regista, che ha sempre messo la sua visione davanti a tutto. Se pensiamo ad una classifica sulle migliori serie di sempre, Twin Peaks non può certamente essere esclusa, soprattutto per l'impatto che ebbe all'uscita (nel 1990), distaccandosi dalle altre produzioni e influenzando il mondo della serialità televisiva dei decenni successivi. La serie ideata da Lynch e Frost è ambientata nella tranquilla Twin Peaks, una città montana nella quale regna un'apparente tranquillità che viene interrotta dal ritrovamento del corpo di una giovane ragazza: Laura Palmer.

Dale Cooper (Kyle MacLachlan), agente dell'FBI, verrà inviato sul posto per indagare insieme alla polizia locale sul misterioso omicidio, e ci porterà a scoprire gli oscuri segreti che si celano nella cittadina. Tra personaggi indimenticabili, e un'atmosfera affascinante (a tratti disturbante), Twin Peaks è un titolo unico difficile anche da inquadrare in un genere specifico.



Se vogliamo trovare dei difetti, sicuramente c'è il vistoso calo che affligge una parte della seconda stagione, che comunque non intacca quanto mostrato fino a quel punto. La terza season ha debuttato nel 2017, e come spesso capita con Lynch, si è rivelata un'opera particolare che ha sorpreso anche gli stessi fan, richiedendo una certa attenzione e pazienza per goderne appieno, con diverse questioni che hanno lasciato molti dubbi.



I Soprano

Tony Soprano, interpretato da uno strepitoso James Gandolfini, è uno di quei personaggi impossibili da scordare, che bucano lo schermo grazie ad una caratterizzazione fantastica. Nelle 6 stagioni che compongono I Soprano, Tony e la sua famiglia sono protagonisti di un racconto che negli anni ha conquistato pubblico e critica, portandoci a seguire tradimenti, alleanze e colpi di scena legati alla criminalità organizzata. E se ci sono stati decine di titoli sulla mafia italiana negli States, di sicuro è difficile rintracciare un boss come Tony, diviso tra problemi familiari, affari, e sedute psicanalitiche.

Vediamo quindi la quotidianità della disfunzionale famiglia Soprano, con episodi che offrono un ventaglio di emozioni variegato che passa da momenti leggeri a scene tragiche e crude che vanno a toccare tematiche di grande importanza. Andata in onda tra il 1999 e il 2007 per HBO, con David Chase al timone, I Soprano è una serie che ha segnato il mondo della serialità televisiva, e se non l'avete ancora vista forse è arrivato il momento di recuperarla.



Chernobyl

Creata e scritta da Craig Mazin e diretta da Johan Renck, come potete capire anche dalla nostra recensione di Chernobyl, questa è una miniserie che sin da subito si è impressa nella mente di chi la stava guardando, con immagini incredibilmente forti e una regia curata che hanno saputo gestire una storia vera, riadattandola in modo superbo per la TV. Ispirata alla vicenda del disastro di Chernobyl, questa miniserie metterà a dura prova il vostro stomaco, e ogni episodio è come un treno che vi schiaccia sotto il peso di ciò che viene raccontato, senza via di fuga da quello che viene mostrato, visto che sappiamo che è realmente successo.

Forse, l'aspetto più criticabile della produzione è la scelta di drammaticizzare ancora di più un evento che già di suo ha un peso specifico importante, andando a ritoccare alcuni episodi veri per renderli ancora più tragici. Detto questo, è innegabile l'ottimo risultato finale, con una fantastica interpretazione del cast, ed in particolare di Jared Harris nei panni di Valerij Alekseevij Legasov. La serie targata HBO, è arrivata da noi su Sky Atlantic, e ora, grazie a NOW TV, se non l'avete ancora vista potete rimediare. L'importante è che vi prepariate: non sarà una passeggiata.



Game of Thrones

Quando una serie si porta dietro mille polemiche e discussioni, significa che quell'attenzione in qualche modo l'ha conquistata. Ispirata a Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R. R. Martin, Il Trono di Spade ha incantato gran parte del pubblico, infrangendo diversi record televisivi. Tutte e otto le stagioni sono disponibili su NOW TV, per una serie che ha saputo costruire un mondo e dei personaggi credibili e affascinanti. Inizialmente, anche per un budget a disposizione certamente non stellare, la serie ha puntato molto sull'aspetto politico, e sulla creazione di legami e relazioni, adottando un ritmo più compassato che ha permesso di portare in scena in modo fedele alcuni passaggi fondamentali dei romanzi.

In seguito, David Benioff e D. B. Weiss, ideatori della serie, hanno sfruttato le fondamenta create nelle prime stagioni per realizzare battaglie incredibili, caratterizzate da una regia di altissimo livello. L'inevitabile cambio di direzione che ha fatto emergere il lato più action del titolo ha dato un'accelerata agli eventi mostrati, per una scelta che non tutti hanno apprezzato. Nello specifico, l'ultima stagione ha liquidato alcune situazioni in modo brusco, pur mostrando i muscoli con un lato tecnico incredibile. Fatte queste considerazioni, sarebbe un peccato non dare una possibilità ad una serie così importante, che resta un punto di riferimento sotto diversi aspetti.



Band of Brothers

Prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks, Band of Brothers è una miniserie targata HBO ispirata al libro scritto da Stephen Ambrose Banda di fratelli. Ambientata nella seconda guerra mondiale, ci porta a vivere l'orrore del conflitto dagli occhi della Compagnia Easy, che è parte del reggimento di Fanteria Paracadutista dell'esercito degli Stati Uniti. Pur trattando un periodo sviscerato da numerose opere che si sono seguite negli anni, Band of Brothers si distingue per una regia e una sceneggiatura impressionanti, gestendo in modo esemplare sia la rappresentazione visiva del conflitto, sia i legami creati all'interno della compagnia.

Prendendo spunto da persone ed eventi reali, i personaggi sono credibili e ben caratterizzati, e rendono il racconto tanto vivo quanto spietato. La serie è stata candidata anche a diversi premi, tra i quali segnaliamo le 19 nomination agli Emmy Award. Oltre a Band of Brothers, incentrata sulla zona europea, su NOW TV potete trovare anche The Pacific, che ci porta a seguire gli eventi del conflitto nel Pacifico ed è anch'essa prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks.